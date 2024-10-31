Циклон «Мартина»: что известно о предстоящей непогоде в Москве 1 ноября
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о том, к чему готовиться москвичам и жителям Подмосковья в пятницу, 1 ноября
Что представляет из себя циклон «Мартина»
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Этот североатлантический циклон идет на московский регион со стороны Ботнического залива, который расположен в северной части Балтийского моря. Циклон движется со скоростью около 40 км/ч и ранним утром 1 ноября достигнет северо-западной границы Московской области. С собой он принесет мощный заряд осадков и сильный ветер.
Чего ждать от циклона «Мартина» в пятницу 1 ноября
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ранним утром 1 ноября циклон придет в Москву и область, видимость ухудшится до 1 км, порывы ветра принесут с собой заряды мокрого снега.
К 9 утра снег начнут смывать интенсивные ливневые дожди, которые продолжатся минимум до утра субботы. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 27 мм, осадков, что составляет 50% от месячной нормы. В течение дня ветер будет усиливаться и к вечеру порывы будут достигать штормовых значений: 16-21 м/с.
Температура в ночь на пятницу будет держаться в районе 0…+3 градусов, в течение дня возможно потепление до +6…+9. Атмосферное давление сильно и резко понизится — с 741 до 721 мм. рт. ст., что может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Как службы Москвы подготовились к циклону «Мартина»
Фото - © YuryKara / Фотобанк Лори
В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в связи с приближающейся непогодой городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Согласно экстренному предупреждению синоптиков, в среду вечером, 30 октября, погода резко ухудшится. Ожидаются дождь, мокрый снег, сильные порывы ветра до 17-20 метров в секунду, возможно образование гололедицы. Такие неблагоприятные погодные условия сохранятся 31 октября и в пятницу, 1 ноября, когда прогнозируется наиболее сильный ветер — до 21 метров в секунду. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В Москве проводится мониторинг состояния улично-дорожной сети, также при необходимости проводятся соответствующие работы.
Москвичей призвали быть внимательными в непогоду.
Какой будет погода в субботу и воскресенье
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По прогнозам синоптиков, уже с субботы дневные температуры опустятся до нуля, по ночам будет наблюдаться гололедица и минусовая температура, а дождь сменится снегопадом. С воскресенья ожидается начало формирования постоянного снежного покрова, а к понедельнику-вторнику высота «сугробов» будет составлять уже 4-6 см.