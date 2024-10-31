Циклон «Мартина»: что известно о предстоящей непогоде в Москве 1 ноября

Этот североатлантический циклон идет на московский регион со стороны Ботнического залива, который расположен в северной части Балтийского моря. Циклон движется со скоростью около 40 км/ч и ранним утром 1 ноября достигнет северо-западной границы Московской области. С собой он принесет мощный заряд осадков и сильный ветер.

Чего ждать от циклона «Мартина» в пятницу 1 ноября

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ранним утром 1 ноября циклон придет в Москву и область, видимость ухудшится до 1 км, порывы ветра принесут с собой заряды мокрого снега.

К 9 утра снег начнут смывать интенсивные ливневые дожди, которые продолжатся минимум до утра субботы. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 27 мм, осадков, что составляет 50% от месячной нормы. В течение дня ветер будет усиливаться и к вечеру порывы будут достигать штормовых значений: 16-21 м/с.

Температура в ночь на пятницу будет держаться в районе 0…+3 градусов, в течение дня возможно потепление до +6…+9. Атмосферное давление сильно и резко понизится — с 741 до 721 мм. рт. ст., что может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых людей.