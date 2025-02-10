Цены растут: сколько придется платить за ЖКУ с 1 июля 2025 года

В материале РИАМО рассказываем, насколько вырастут тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года в России и сколько придется платить жителям Москвы и Московской области.

Почему тарифы на ЖКУ в России вырастут с 1 июля Фото - © Дарья Жихарева / Фотобанк Лори В Минстрое объяснили, что индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, «с учетом влияния стоимости ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие коммунальной инфраструктуры по всей стране, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций». По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Колунова, помимо инфляции (в текущем году она составила, по данным ЦБ, плюс-минус 9-10%), рост тарифов необходим для продолжения обновления коммунальной системы, закупки расходников, выплаты зарплат и так далее. В пресс-службе ФАС напомнили, что по каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс платы для населения, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства РФ индекса по отдельным городам на основании решений глав регионов. Кроме того, с 2025 года обоснованность установленных тарифов ЖКХ будет оцениваться с учетом того, что 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний должны иметь целевой характер и направляться только на модернизацию коммунальной инфраструктуры. А при оплате услуг ЖКХ стоит помнить о льготах, которые в России предусмотрены для пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, военных и многодетных семей.

Когда и на сколько повысят тарифы ЖКХ в России Фото - © Елена Осетрова / Фотобанк Лори Распоряжением правительства Российской Федерации №3287-р от 15 ноября 2024 г. утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025–2028 годы. К коммунальным услугам относятся: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, твердое топливо, электроснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами. Повышение коснется всех коммунальных услуг, а средний индекс составит 11,9%. С 1 июля 2026 года тарифы в России вырастут еще в среднем на 5,4%, а с июля 2027 года – на 4,8%. Тарифы на газ для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3%, с 1 июля 2026 года – на 4,3%, с 1 июля 2027 года – на 4,0%. Индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года заложена на уровне 12,6%, с 1 июля 2026 года – 5,2%, с 1 июля 2027 года – на 4,0%. Для каждого региона в индексах установлены средний индекс и предельные отклонения, выше которых тарифы поднимать нельзя. Например, средний индекс в Калмыкии составляет 11,9%, а предельные отклонения – 4,8%, значит, поднять тарифы в регионе нельзя выше 16,7%. При этом тарифы могут быть и ниже. Самый высокий рост тарифов разрешен в Пермском крае (средний показатель 21,1%), а самый низкий – в Амурской области (8,6%).

Как вырастут тарифы на ЖКХ в Москве с 1 июля 2025 года Фото - © Владимир Устенко / Фотобанк Лори В Москве цены на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года разрешается повысить до 15%. Это предел для всех тарифов в среднем, то есть в пределах этого среднего значения тарифы могут расти. Так, на 16,4% со второй половины года возрастут расходы на электричество у тех москвичей, кто использует одноставочный тариф. Для них расценки увеличатся с нынешних 6,15 руб. за до 7,16 руб. за кВт/ч. Для пользователей остальных тарифов расходы увеличатся с нынешнего диапазона 3,02–8,94 руб. до 3,71–10,23 руб. за кВт/ч. Полный список установленных тарифов можно посмотреть здесь.