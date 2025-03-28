Тотальный диктант — 2025: когда пройдет и как на него зарегистрироваться

О том, как пройдет акция «Тотальный диктант» в 2025 году, где на нее зарегистрироваться и какое произведение будут читать, рассказываем в материале РИАМО.

Когда и где пройдет «Тотальный диктант» в 2025 году Фото - © Медиасток.рф В этом году «Тотальный диктант» в России по всему миру начнут писать 5 апреля. В Москве мероприятие стартует в 14:00, во Владивостоке — в 8:00, в Новосибирске — в 10:00. В 2025 году диктант напишут на шести континентах в разных точках земного шара, в том числе за полярным кругом в городе Нарьян-Маре. На территории России к акции присоединятся жители более 900 населенных пунктов из разных регионов. Также текст диктанта напишут в 80 городах 50 стран, среди которых Китай, Индонезия, Ирландия, Камбоджа, Коста-Рика, Марокко, США, Филиппины, Швейцария.

Как зарегистрироваться на «Тотальный диктант» Фото - © Медиасток.рф Принять участие в акции можно на площадке в своем городе или онлайн. Выбрать площадку и зарегистрироваться можно на сайте акции. Регистрация уже открыта. Перед регистрацией нужно авторизоваться на сайте. Далее необходимо выбрать формат участия, нажать на кнопку регистрации и ввести необходимые данные. На офлайн-площадку нужно будет взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Как будет проходить «Тотальный диктант» в 2025 году Фото - © Медиасток.рф Автором текста стала писатель, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина. Она создала четыре части текста, которые продиктуют в разных часовых зонах 5 апреля на городских площадках и в рамках онлайн-марафона. Столицей мероприятия выбран центр «Сириус». Перед началом диктанта участники получат краткую инструкцию и разбор орфографических или пунктуационных правил, которые могут встретиться в тексте. Далее под диктовку нужно написать текст и сдать работу. Дистанционно работу можно проверять сразу в автоматическом режиме либо проверить себя самостоятельно на онлайн-разборе.

Что будет нового на акции «Тотальный диктант» в 2025 году Фото - © Adobe Stock Впервые в этом году для участников Тотального диктанта будет доступна возможность проверить свои знания в формате тестовой части из ЕГЭ по русскому языку. Пройти тест онлайн и узнать свой уровень знаний сможет каждый участник «Тотального диктанта» на любой площадке. Флагманской площадкой станет Высшая школа экономики на Покровском бульваре. В этом году проведут специальный новый формат «Недиктант.Дети» для детей 7–14 лет. На него регистрация также доступна на сайте.

Как узнать результаты Фото - © Adobe Stock На сайте акции можно подготовиться к диктанту, написав несколько тестовых вариантов или посмотрев онлайн-разборы диктантов прошлых лет. Итоги акции будут опубликованы организаторами, когда завершится проверка всех работ. Найти свой результат можно на сайте в личном кабинете. Нужно авторизоваться, зайти в личный кабинет и выбрать вкладку «Узнать результат».

Как «Тотальный диктант» пройдет в Москве и Подмосковье Фото - © Медиасток.рф В Москве и Подмосковье написать Тотальный диктант можно будет на 230 площадках, среди которых вузы, школы, библиотеки, гипермаркеты, галереи, музеи, культурные центры, а также необычные локации: Южный речной вокзал, аэропорт Домодедово, инновационный центр «Сколково», депо «Аэроэкспресс», речное электросудно. Будут открыты и инклюзивные площадки: в Третьяковской галерее совместно с Московской городской организацией «Всероссийское общество глухих» напишут глухие и слабослышащие участники, для которых диктант будут переводить на русский жестовый язык, а в Российской государственной библиотеке для слепых текст напишут шрифтом Брайля. Второй год подряд одной из площадок в Москве станет центральный офис «Вкусно — и точка». Организаторы смогут разместить 140 участников в одной из самых красивых московских локаций и обещают угостить всех десертами и кофе из меню сети. Традиционно в столице будет много звездных диктующих. Среди них Яна Чурикова, Дмитрий Маликов, Анатолий Вассерман, Ксения Собчак, Владимир Маркони, Александр Рогов, Арсений Попов, Зоя Яровицына, Арина Шарапова, Родион Газманов, Алексей Жидковский, Василий Бочкарев, Дмитрий Шепелев и многие другие.

Что такое «Тотальный диктант»: цели и правила Фото - © Медиасток.рф Акция «Тотальный диктант» является просветительской и направлена на проверку уровня грамотности людей. В этом году она пройдет в 22 раз. Свой уровень владения русским языком могут проверить абсолютно все желающие, независимо от образования, статуса, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Организаторы, фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск), целью акции называют демонстрацию того, что быть грамотным важно для каждого человека. Кроме того, «Тотальный диктант» призван убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Этот общественный проект проводится с помощью волонтеров, а уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Читают текст обычно известные литераторы, критики и журналисты. У акции есть свои правила. Так, координаторами, партнерами и спонсорами проекта не могут быть политические объединения, религиозные и идеологизированные организации. А органы и структуры государственной власти, а также коммерческие компании не могут быть координаторами, но могут стать партнерами и спонсорами на любом уровне.