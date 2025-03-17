Страховка для путешествий: насколько она нужна и сколько стоит в 2025 году

О том, как оформить страховку на время путешествий, что влияет на цену и какие виды полисов существуют, читайте в материале РИАМО.

Нужно ли оформлять страховку для путешествий Фото - © Unsplash.com Полис обязательно оформлять, если вы едете в визовую страну. Если нет, страхуетесь по желанию. Страхование для выезжающих за рубеж (ВЗР) нужна для поездки в страны Европы, США, Канаду, Японию и так далее. Без полиса вы просто не получите визу, а сумму минимального страхового покрытия нужно уточнять в консульстве страны, в которую планируется поездка. Для путешествий, например, в Египет, Индию или Турцию полис не является обязательным документом, как и, естественно, для поездок по России, в страны ближнего зарубежья. Тут решение зависит от самого путешественника, но в любом случае с полисом отдыхать будет намного спокойнее.

Какие риски покрывает туристическая страховка Фото - © Unsplash.com Покупая полис, вы можете выбрать нужный объем рисков с учетом того, какой планируется отдых – будет он спокойным или с экстремальными развлечениями, например. Страховая сумма зависит и от страны, в которую вы едете. Возможно, нужен будет полис с более широким медицинским покрытием или нужна будет защита от невыезда из страны. Итак, типы страховых покрытий могут быть разными: Медицинское страхование покрывает медицинские расходы, экстренную помощь и эвакуацию. Как правило, в такие страховки входят риски инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, приступов аппендицита, острой зубной боли и прочее. Также возможно включение травм с рядом ограничений. Например, страховая не возместит расходы на лечение травмы, полученной в состоянии алкогольного опьянения. Этот вид страховки покрывает не только затраты на амбулаторное и стационарное лечение, но и на покупку лекарств, медико-транспортные расходы – перевозку больного в госпиталь, экстренную репатриацию, если необходимые мероприятия не могут быть проведены в стране пребывания.

При страховании отмены поездки возмещаются расходы в случае отмены, задержки или прерывания поездки. Если в результате непредвиденной ситуации, не зависящей от воли застрахованного, путешествие не состоится, страховая компания выплатит компенсацию.

Страхование багажа поможет покрыть утрату, кражу или повреждение багажа. Можно застраховать свой багаж и от задержки в пути.

Страхование гражданской ответственности защитит в случае, если вы причинили ущерб чужому имуществу или здоровью. Сюда же входят и судебные издержки за рубежом, если дело дошло до суда. Или же оказание другой юридической помощи на случай, если страхователь по незнанию нарушил законы страны.

Страхование автомобиля покроет риски, связанные с арендой автомобиля, можно также застраховать риски, которые могут возникнуть при вождении автомобиля за рубежом, например, транспортировку.

Какие данные и документы нужны для туристической страховки Фото - © Adobe Stock При оформлении полиса важными пунктами, влияющими на стоимость, являются страна поездки (конкретная страна, Шенген, весь мир), даты путешествий, тип отдыха (от этого зависит тип полиса и покрываемые риски). Для оформления понадобятся контактные данные, номер телефона, данные из документов. Стандартный полис легко можно оформить онлайн или в офисе любой страховой компании, выбрав минимальный или расширенный набор опций.

Сколько стоит страховка для путешествий в 2025 году Фото - © Unsplash.com Стоимость полисов для путешествий в разных компаниях и с разным набором опций разная. Например, минимальная стоимость страховки для спокойного двухнедельного отдыха в России с амбулаторным лечением, экстренной помощью и расходами на лекарства составит около 350 рублей. Страховка в страны Шенгена на две недели обойдется в среднем в две тысячи рублей. Это стандартный набор опций с экстренной помощью, в том числе и по стоматологии, амбулаторное и стационарное лечение, транспортировка до больницы, репатриация, а также задержка рейса, потеря или кража документов и возвращение домой, если отъезд не состоялся вовремя из-за страхового случая.