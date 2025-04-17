Страховка для активного летнего отдыха: как оформить и что нужно учесть

В материале РИАМО читайте о том, какую страховку можно оформить при активном летнем отдыхе, сколько она стоит и какие нюансы нужно учесть при оформлении.

Карточка Фото - © Unsplash.com Страховка для активного отдыха пригодится тем, кто не представляет свой отдых без вейкборда, горного велосипеда, рафтинга, походов и других экстремальных развлечений. Страховку можно оформить на весь год или на определенный период. Она пригодится и детям, уезжающим на сборы в спортивный лагерь, и для соревнований, и для занятий спортом. Страховка нужна будет тем, кто планирует поездку в труднодоступные места, где рядом нет дорог и населенных пунктов, например, в поход или на сплав, хочет освоить новые виды спорта, например, серфинг или яхтинг, мечтает покататься на горном велосипеде по сложной местности или ходить на рафте по рекам с опасными препятствиями. Даже если вы едете всей семьей на берег моря, но планируете жить там в палаточном городке, то такая страховка может пригодиться.

Что покрывает страховка для активного отдыха Фото - © Unsplash.com Страховка действует по всему миру. В случае травмы она покрывает расходы на качественное лечение в клиниках, ежедневные траты застрахованного во время больничного, реабилитацию после тяжелой травмы. Как правило, у каждого полиса есть свои особенности – при расчете учитывается возраст, вид спорта, участие или неучастие в соревнованиях. Экстренная помощь при внезапных болезнях, обострении хронических заболеваний и бытовых травмах включена в страховку по умолчанию.

Что нужно учесть при покупке страхового полиса Фото - © Unsplash.com Полисы для активного отдыха имеют разный набор опций. Кроме того, для детей возможны отдельные предложения по страховке на соревнованиях. Есть отдельные полисы для страховки от несчастных случаев, которые тоже случаются на отдыхе. В целом можно застраховать жизнь и здоровье, что будет дороже, но покрытие будет шире. При занятии определенным видом спорта важно указывать именно его в полисе. То же касается и соревнований – иначе выплаты будет получить сложно. Важно смотреть, какие травмы указаны в полисе. Например, в списке могут быть переломы, но нет растяжений и ушибов. Все формулировки нужно учитывать при получении справки у медиков после получения травмы. Эти документы прилагаются к заявлению о выплатах. Некоторые компании выделяют отдельные варианты страховки для профессиональных спортсменов – то есть для людей, имеющих основной доход благодаря спорту. Это не совсем то же самое, что занятие спортом в виде хобби, и страховые программы в этих двух случаях будут разными. При покупке можно обратить внимание на кешбэк и скидки от компаний – возможно, они сотрудничают с вашим банком, и условия могут оказаться очень выгодными.

Как выбрать страховую сумму Фото - © Unsplash.com При выборе страховой суммы нужно точно определиться с тем, каким видом спорта вы будете заниматься и как планируете отдыхать. Важно помнить, что страховая оплатит медицинскую помощь в поездке только в пределах лимита, который выбрал турист при оформлении полиса. Чем выше лимит, тем выше стоимость полиса. Кроме того, может понадобиться вызов частной скорой помощи, покупка билетов домой, если пришлось возвращение перенести. Поэтому важно учесть, что если при прогулке на сапах по спокойным водоемам сумма может быть не очень большой, то при занятии вейксерфингом травмы могут быть сложнее, а значит, траты могут быть больше. В первом случае страховая сумма может быть минимальной, а во втором лучше устанавливать средний или максимальный размер. Кроме того, учитывайте страну, в которую вы едете, – где-то медицина может быть дешевой, а где-то дорогой, этот вопрос нужно изучить. И последнее – учитывайте доступность мест отдыха, например, на Камчатке, в горах Кавказа или Алтая может понадобиться эвакуация, а это тоже стоит денег.