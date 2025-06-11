Справка 086/у: зачем и кому нужна, как можно получить

Справка 086/у – это официальная медицинская форма , утвержденная Минздравом РФ. В этом медицинском заключении собраны сведения о состоянии здоровья человека, наличии или отсутствии хронических заболеваний, а также противопоказания к обучению либо осуществлению какой-либо профессиональной деятельности.

Справка формы 086/у бывает необходима при поступлении в вуз или средне-специальное учебное заведение на специальности, входящие в утвержденный Минздравом перечень . Ее могут потребовать при заселении в студенческое общежитие или перед отправкой студентов на производственную практику. Нередко справка 086/у требуется и при зачислении в спортивную школу, а также при устройстве несовершеннолетнего на работу.

Как получить справку 086/у

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Справка выдается по результатам медицинского осмотра. Ее можно получить в поликлинике по месту прикрепления либо в частном медцентре.

Для обращения за справкой в поликлинику необходимо записаться к участковому терапевту или педиатру (сделать это можно через портал Госуслуг или по телефону 122). На прием нужно взять паспорт или свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС и сертификат о прививках.

Врач выпишет направления на обследования ко всем требуемым специалистам. После обследований со всеми собранными документами нужно снова прийти к терапевту (педиатру), который на основе полученных сведений составит справку по форме 086/у.

В государственных медучреждениях справка 086/у для несовершеннолетних делается бесплатно по полису ОМС, для лиц старше 18 лет – на платной основе (стоимость – порядка 1,5 тысяч рублей). В частных медцентрах получение справки может обойтись в сумму от 2 до 20 тысяч рублей (в зависимости от ценовой политики клиники, списка обследований и срочности).