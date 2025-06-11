Справка 086/у: зачем и кому нужна, как можно получить
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В материале РИАМО рассказываем о том, кому и для каких целей может потребоваться справка по форме 086/у и как ее можно получить.
Что такое справка 086/у
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Справка 086/у – это официальная медицинская форма, утвержденная Минздравом РФ. В этом медицинском заключении собраны сведения о состоянии здоровья человека, наличии или отсутствии хронических заболеваний, а также противопоказания к обучению либо осуществлению какой-либо профессиональной деятельности.
Кому нужна справка 086/у
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Справка формы 086/у бывает необходима при поступлении в вуз или средне-специальное учебное заведение на специальности, входящие в утвержденный Минздравом перечень. Ее могут потребовать при заселении в студенческое общежитие или перед отправкой студентов на производственную практику. Нередко справка 086/у требуется и при зачислении в спортивную школу, а также при устройстве несовершеннолетнего на работу.
Как получить справку 086/у
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Справка выдается по результатам медицинского осмотра. Ее можно получить в поликлинике по месту прикрепления либо в частном медцентре.
Для обращения за справкой в поликлинику необходимо записаться к участковому терапевту или педиатру (сделать это можно через портал Госуслуг или по телефону 122). На прием нужно взять паспорт или свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС и сертификат о прививках.
Врач выпишет направления на обследования ко всем требуемым специалистам. После обследований со всеми собранными документами нужно снова прийти к терапевту (педиатру), который на основе полученных сведений составит справку по форме 086/у.
В государственных медучреждениях справка 086/у для несовершеннолетних делается бесплатно по полису ОМС, для лиц старше 18 лет – на платной основе (стоимость – порядка 1,5 тысяч рублей). В частных медцентрах получение справки может обойтись в сумму от 2 до 20 тысяч рублей (в зависимости от ценовой политики клиники, списка обследований и срочности).
Каких специалистов нужно пройти для получения справки
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Многие учебные заведения имеют собственный утвержденный список специалистов, которые дают заключения для справки 086/у.
Как правило, в этот список входят:
- офтальмолог (окулист);
- отоларинголог (лор);
- невролог;
- хирург.
Нередко вузы также требуют прохождение осмотра у психиатра, нарколога, гинеколога и дерматовенеролога: полный перечень обследований необходимо уточнить в приемной комиссии.
Кроме того, для получения справки 086/у необходимо будет сдать анализы:
- общий анализ крови;
- клинический анализ мочи;
- ЭКГ;
- флюорографию (для лиц старше 18 лет).
Для поступления на ряд специальностей требуется также сдать расширенные анализы крови, включая анализ на ВИЧ, гепатиты и сифилис.
Что должно быть указано в справке 086/у
Фото - © Приказ № 834н Министерства здравоохранения России от 15 декабря 2014-го Образец медицинской справки по форме 086у
Справка выдается на стандартизированном бланке. На лицевой стороне указываются ФИО, дата рождения и вуз (колледж, спортшкола), для которого выдается справка. На обратной стороне – результаты медосмотров и заключения специалистов, подписи врачей и главврача медицинского учреждения, печати поликлиники или частного медцентра.
Срок действия справки формы 086/у – 6 месяцев с даты выдачи.
Как получить несколько справок 086/у
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Если планируется поступление в несколько учебных заведений, вы можете попросить врача распечатать несколько справок (оставив поле, где указан вуз, пустым), либо сделать копии справки 086/у и на каждую поставить штампы и печати медицинского учреждения. Если в поликлинике отказываются ставить печати на копии справки, заверить копии могут также сотрудники приемной комиссии (при обязательном предоставлении оригинала).