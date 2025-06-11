Справка 086/у: зачем и кому нужна, как можно получить

Шпаргалки
Валерий Лукин / Фотобанк Лори

Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори

В материале РИАМО рассказываем о том, кому и для каких целей может потребоваться справка по форме 086/у и как ее можно получить.

Что такое справка 086/у

Albert Kant / Фотобанк Лори

Фото - © Albert Kant / Фотобанк Лори

Справка 086/у – это официальная медицинская форма, утвержденная Минздравом РФ. В этом медицинском заключении собраны сведения о состоянии здоровья человека, наличии или отсутствии хронических заболеваний, а также противопоказания к обучению либо осуществлению какой-либо профессиональной деятельности.

Кому нужна справка 086/у

ФотоИнтеллект / Фотобанк Лори

Фото - © ФотоИнтеллект / Фотобанк Лори

Справка формы 086/у бывает необходима при поступлении в вуз или средне-специальное учебное заведение на специальности, входящие в утвержденный Минздравом перечень. Ее могут потребовать при заселении в студенческое общежитие или перед отправкой студентов на производственную практику. Нередко справка 086/у требуется и при зачислении в спортивную школу, а также при устройстве несовершеннолетнего на работу.

Как получить справку 086/у

Евгений Ковальский / Фотобанк Лори

Фото - © Евгений Ковальский / Фотобанк Лори

Справка выдается по результатам медицинского осмотра. Ее можно получить в поликлинике по месту прикрепления либо в частном медцентре.

Для обращения за справкой в поликлинику необходимо записаться к участковому терапевту или педиатру (сделать это можно через портал Госуслуг или по телефону 122). На прием нужно взять паспорт или свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС и сертификат о прививках.

Врач выпишет направления на обследования ко всем требуемым специалистам. После обследований со всеми собранными документами нужно снова прийти к терапевту (педиатру), который на основе полученных сведений составит справку по форме 086/у.

В государственных медучреждениях справка 086/у для несовершеннолетних делается бесплатно по полису ОМС, для лиц старше 18 лет – на платной основе (стоимость – порядка 1,5 тысяч рублей). В частных медцентрах получение справки может обойтись в сумму от 2 до 20 тысяч рублей (в зависимости от ценовой политики клиники, списка обследований и срочности).

Каких специалистов нужно пройти для получения справки

Александр Жуков / Фотобанк Лори

Фото - © Александр Жуков / Фотобанк Лори

Многие учебные заведения имеют собственный утвержденный список специалистов, которые дают заключения для справки 086/у.

Как правило, в этот список входят:

  • офтальмолог (окулист);
  • отоларинголог (лор);
  • невролог;
  • хирург.

Нередко вузы также требуют прохождение осмотра у психиатра, нарколога, гинеколога и дерматовенеролога: полный перечень обследований необходимо уточнить в приемной комиссии.

Кроме того, для получения справки 086/у необходимо будет сдать анализы:

  • общий анализ крови;
  • клинический анализ мочи;
  • ЭКГ;
  • флюорографию (для лиц старше 18 лет).

Для поступления на ряд специальностей требуется также сдать расширенные анализы крови, включая анализ на ВИЧ, гепатиты и сифилис.

Что должно быть указано в справке 086/у

Фото - © Приказ № 834н Министерства здравоохранения России от 15 декабря 2014-го Образец медицинской справки по форме 086у

Справка выдается на стандартизированном бланке. На лицевой стороне указываются ФИО, дата рождения и вуз (колледж, спортшкола), для которого выдается справка. На обратной стороне – результаты медосмотров и заключения специалистов, подписи врачей и главврача медицинского учреждения, печати поликлиники или частного медцентра.

Срок действия справки формы 086/у – 6 месяцев с даты выдачи.

Как получить несколько справок 086/у

Ярославский Максим / Фотобанк Лори

Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

Если планируется поступление в несколько учебных заведений, вы можете попросить врача распечатать несколько справок (оставив поле, где указан вуз, пустым), либо сделать копии справки 086/у и на каждую поставить штампы и печати медицинского учреждения. Если в поликлинике отказываются ставить печати на копии справки, заверить копии могут также сотрудники приемной комиссии (при обязательном предоставлении оригинала).