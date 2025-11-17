Спирт и теплая вода: что делать, если замерз замок в автомобиле

из-за разницы температур и, как следствие, конденсата в салоне и на дверях автомобиля;

Причина замерзших замков в машине – попавшая в него вода или загустевший смазывающий состав. Вода в замках образуется:

Важно помнить, что для правильной работы любого замка нужна только чистота его механизма и отсутствие в нем влаги.

Использовать брелок-размораживатель. Эти гаджеты тяжелые и громоздкие, но если они лежат дома и всегда заряжены, то станут хорошим помощником.

Использовать прикуриватель. Если есть сосед, который может помочь, то прикуриватель нужно раскалить и приложить к металлической части замка. Эту процедуру тоже нужно будет делать несколько раз.

Нагреть сам ключ. Если нагреть ключ и попытаться им открыть дверь, то это может сработать. Главное, не прикладывать много усилий и проделывать эту операцию несколько раз, пока ключ не разморозит лед.

Использовать обычный фен. Простой фен поможет разморозить замок, но не стоит слишком агрессивно нагревать сразу до высоких температур, а также следует избегать использования строительного фена.

Использовать горячую воду в бутылке. Если налить горячую воду в пластиковую бутылку и приложить ее к замку, то лед можно будет растопить. Но этот процесс занимает больше времени.

Использовать теплую воду. Именно теплую, а не кипяток, и лить ее только вокруг замка. Тут стоит помнить, что это крайние меры, потому что вода попадет в замок и снова замерзнет. После такого способа замок нужно как следует просушить, например, поставив машину в теплый бокс.

Использовать спирт. Подойдет любое средство, содержащее спирт, – дешевый одеколон или настойка боярышника. Можно использовать технический спирт. Опять-таки все это должно быть не в самом авто, а дома.

Использовать химические жидкости. На рынке есть много различных средств, которые помогают разморозить замки. Поможет даже популярное средство WD-40. Но тут важно не хранить эти жидкости в машине, иначе они бесполезны. Их нужно или носить с собой, или хранить дома, чтобы в нужный момент ими можно было воспользоваться.

Если избежать замерзания замков не удалось, то можно прибегнуть к нескольким проверенным способам:

Не стоит использовать незамерзающие жидкости – после них остатки воды снова замерзают.

Не стоит прикладывать очень много усилий, чтобы открыть замок, иначе сломается ключ.

Как правильно открывать примерзшие двери машины

Фото - © РИА Новости, Сергей Красноухов

Открыть замок иногда бывает недостаточно. Часто вместе с замками промерзает и уплотнитель двери, и даже открыв замок, саму дверь открыть не получается. В таких случаях не нужно дергать дверь и пытаться силой ее открыть. Так вы рискуете испортить резиновый уплотнитель.

Чтобы двери не примерзали, нужно заранее их просушить и обработать силиконовой смазкой, а петли – графитовой.

Если такой профилактики не было, то открывать двери нужно осторожно. Сначала толкнуть дверь в сторону закрывания, как бы плотнее ее закрывая. Такое простукивание поможет избавиться от наледи на уплотнителе, и дверь откроется без усилий.

Не нужно поливать дверь горячей водой и стремиться другими агрессивными методами ее открыть.