Спирт и теплая вода: что делать, если замерз замок в автомобиле
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
В материале РИАМО читайте о том, как избежать замерзания замков в машине и что делать, если они уже замерзли.
Почему замерзают замки в машине
Фото - © Арестов Андрей Павлович / Фотобанк Лори
Причина замерзших замков в машине – попавшая в него вода или загустевший смазывающий состав. Вода в замках образуется:
- из-за разницы температур и, как следствие, конденсата в салоне и на дверях автомобиля;
- из-за резкого перепада температур (например, когда после снега сразу идет дождь);
- из-за плохой сушки автомобиля после мойки.
Что делать, чтобы разморозить замок в машине: 8 способов
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Если избежать замерзания замков не удалось, то можно прибегнуть к нескольким проверенным способам:
- Использовать химические жидкости. На рынке есть много различных средств, которые помогают разморозить замки. Поможет даже популярное средство WD-40. Но тут важно не хранить эти жидкости в машине, иначе они бесполезны. Их нужно или носить с собой, или хранить дома, чтобы в нужный момент ими можно было воспользоваться.
- Использовать спирт. Подойдет любое средство, содержащее спирт, – дешевый одеколон или настойка боярышника. Можно использовать технический спирт. Опять-таки все это должно быть не в самом авто, а дома.
- Использовать теплую воду. Именно теплую, а не кипяток, и лить ее только вокруг замка. Тут стоит помнить, что это крайние меры, потому что вода попадет в замок и снова замерзнет. После такого способа замок нужно как следует просушить, например, поставив машину в теплый бокс.
- Использовать горячую воду в бутылке. Если налить горячую воду в пластиковую бутылку и приложить ее к замку, то лед можно будет растопить. Но этот процесс занимает больше времени.
- Использовать обычный фен. Простой фен поможет разморозить замок, но не стоит слишком агрессивно нагревать сразу до высоких температур, а также следует избегать использования строительного фена.
- Нагреть сам ключ. Если нагреть ключ и попытаться им открыть дверь, то это может сработать. Главное, не прикладывать много усилий и проделывать эту операцию несколько раз, пока ключ не разморозит лед.
- Использовать прикуриватель. Если есть сосед, который может помочь, то прикуриватель нужно раскалить и приложить к металлической части замка. Эту процедуру тоже нужно будет делать несколько раз.
- Использовать брелок-размораживатель. Эти гаджеты тяжелые и громоздкие, но если они лежат дома и всегда заряжены, то станут хорошим помощником.
Важно помнить, что для правильной работы любого замка нужна только чистота его механизма и отсутствие в нем влаги.
Чего не нужно делать при размораживании замков
Фото - © Freepik.com
- Нельзя лить кипяток на двери.
- Нельзя использовать строительный фен.
- Не стоит прикладывать очень много усилий, чтобы открыть замок, иначе сломается ключ.
- Не поможет тепло собственных рук и свое дыхание.
- Не стоит использовать незамерзающие жидкости – после них остатки воды снова замерзают.
Как правильно открывать примерзшие двери машины
Фото - © РИА Новости, Сергей Красноухов
Открыть замок иногда бывает недостаточно. Часто вместе с замками промерзает и уплотнитель двери, и даже открыв замок, саму дверь открыть не получается. В таких случаях не нужно дергать дверь и пытаться силой ее открыть. Так вы рискуете испортить резиновый уплотнитель.
Чтобы двери не примерзали, нужно заранее их просушить и обработать силиконовой смазкой, а петли – графитовой.
Если такой профилактики не было, то открывать двери нужно осторожно. Сначала толкнуть дверь в сторону закрывания, как бы плотнее ее закрывая. Такое простукивание поможет избавиться от наледи на уплотнителе, и дверь откроется без усилий.
Не нужно поливать дверь горячей водой и стремиться другими агрессивными методами ее открыть.
Что делать, чтобы замок не замерзал
Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников
Чтобы предотвратить замерзание замков зимой, нужно соблюдать несколько правил. Так, после мойки автомобиля обязательно его сушить. Лучше мыть его в тех СТО, где есть полная сушка и теплые боксы. Мыть важно теплой водой и при плюсовых температурах.
Если вы моете машину на мойках самообслуживания на улице, то после нужно обязательно тщательно насухо протирать все движущиеся детали, избавить их от влаги. Какое-то время подержать двери открытыми, чтобы влага испарилась. Потом уплотнители нужно смазать силиконом, а замки продуть баллончиком с сжатым воздухом, ручки вытереть насухо.
Кроме того, автомобиль нужно подготовить к холодам. Все уплотнители должны быть целыми, без трещин и заломов. Перед зимой особенно тщательно их стоит почистить и обработать силиконом.
Замки тоже нужно продуть от влаги и смазать специальными средствами, типа WD-40.
Если на улице перепады температур, идет то дождь, то снег, температура «прыгает» от плюса к минусу, то после поездок стоит заглушить двигатель и немного постоять с открытой дверью, чтобы дать накопившейся воде замерзнуть. После этого двери можно закрывать. Можно несколько раз хлопнуть, чтобы сбить образовавшийся лед. После этого двери откроются без усилий. Ставить машину зимой лучше на крытые стоянки или в теплые гаражи.