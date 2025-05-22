Социальные выплаты с 1 июня: кому повысят и насколько

В ряде российских регионов и на федеральном уровне с 1 июня 2025 года вступают в силу изменения, имеющие отношение к выплатам пенсионерам, семьям с детьми и некоторым льготным категориям граждан. Изменятся в сторону повышения как ежегодные социальные выплаты, так и надбавки к пенсиям.

Кто получит повышенную пенсию с 1 июня 2025 года

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С 1 июня повышенная пенсия предусмотрена для нескольких категорий граждан.

Надбавка для пенсионеров старше 80 лет

Россияне, достигшие 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату. Речь идет о том, что при достижении этого возраста человек получает не стандартную, а более высокую базовую часть пенсии. В июне надбавка составит 8907,7 рубля.

Надбавка к пенсии для инвалидов

Точно такую же надбавку размером 8907,7 рубля получат граждане, которым в мае была установлена инвалидность I группы. Перерасчет пенсии в этом случае происходит автоматически, без подачи каких-либо заявлений и прочих документов.

Причем, россиянам следует иметь в виду, что надбавка к пенсии может быть выплачена только по одному из этих двух оснований: либо по достижению 80-ти лет, либо по инвалидности.

Надбавка к пенсиям для работающих пенсионеров

Гражданам, которые после выхода на пенсию официально работали и не получали индексированные выплаты прошлого периода, положены такие выплаты после увольнения.

Надбавка пенсионерам за иждивенцев

В случае появления у пенсионеров в семье иждивенцев, они имеют право обращаться за повышением фиксированной части страховой пенсии (предусмотрена выплата в размере 1/3 от суммы, то есть 2969,23 рубля). Надбавку можно получить на каждого иждивенца в семье, однако не более чем на 3-х человек.