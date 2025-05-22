Социальные выплаты с 1 июня: кому повысят и насколько
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Как изменятся социальные выплаты с 1 июня 2025 года, читайте в материале РИАМО.
Изменения в социальных выплатах с 1 июня: кого коснется
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В ряде российских регионов и на федеральном уровне с 1 июня 2025 года вступают в силу изменения, имеющие отношение к выплатам пенсионерам, семьям с детьми и некоторым льготным категориям граждан. Изменятся в сторону повышения как ежегодные социальные выплаты, так и надбавки к пенсиям.
Кто получит повышенную пенсию с 1 июня 2025 года
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С 1 июня повышенная пенсия предусмотрена для нескольких категорий граждан.
Надбавка для пенсионеров старше 80 лет
Россияне, достигшие 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату. Речь идет о том, что при достижении этого возраста человек получает не стандартную, а более высокую базовую часть пенсии. В июне надбавка составит 8907,7 рубля.
Надбавка к пенсии для инвалидов
Точно такую же надбавку размером 8907,7 рубля получат граждане, которым в мае была установлена инвалидность I группы. Перерасчет пенсии в этом случае происходит автоматически, без подачи каких-либо заявлений и прочих документов.
Причем, россиянам следует иметь в виду, что надбавка к пенсии может быть выплачена только по одному из этих двух оснований: либо по достижению 80-ти лет, либо по инвалидности.
Надбавка к пенсиям для работающих пенсионеров
Гражданам, которые после выхода на пенсию официально работали и не получали индексированные выплаты прошлого периода, положены такие выплаты после увольнения.
Надбавка пенсионерам за иждивенцев
В случае появления у пенсионеров в семье иждивенцев, они имеют право обращаться за повышением фиксированной части страховой пенсии (предусмотрена выплата в размере 1/3 от суммы, то есть 2969,23 рубля). Надбавку можно получить на каждого иждивенца в семье, однако не более чем на 3-х человек.
Социальные выплаты с 1 июня 2025: решения принимают региональные власти
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В июне на региональном уровне предусмотрены некоторые дополнительные выплаты, приуроченные к конкретным датам, например, ко Дню защиты детей. Так, известно о мерах поддержки в Самарской и Свердловской областях.
Обращаем внимание, что социальная помощь будет оказываться только некоторым категориям многодетных или одиноких родителей и может быть введена исключительно по инициативе властей того или иного региона.
Некоторые изменения в порядке назначения социальных выплат с 1 июня
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С 1 июня 2025 года в России вступают в силу точечные изменения в порядке назначения отдельных видов социальных выплат. Они не касаются размера пособий, но влияют на расчет среднедушевого дохода семьи и учет алиментов, говорит ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Нововведения касаются только новых заявлений, поданных с 1 июня, добавляет он.
«Первое изменение затрагивает родителей, находящихся в разводе и получающих алименты на детей. При подаче заявления на единое пособие теперь будет учитываться сумма алиментов, указанная в нотариальном соглашении между родителями, при условии, что она соответствует минимальному уровню, установленному в Семейном кодексе. Это 25% от МРОТ на одного ребенка, 33% — на двух детей, 50% — на трех и более. Если в соглашении указана меньшая сумма, в расчет будет приниматься именно установленный минимум. Для единственных родителей или опекунов порядок расчета пособия не меняется», — констатирует эксперт.
Второе изменение касается учета доходов несовершеннолетних. С 1 июня доходы детей младше 18 лет, полученные от трудовой деятельности, больше не включаются в расчет среднедушевого дохода семьи, если ребенок на момент отчетного периода официально обучается в образовательной организации. Это означает, что подработки школьников и студентов колледжей больше не будут мешать назначению пособий их семьям, объясняет Расторгуев.