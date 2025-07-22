Социальные выплаты с 1 августа 2025: изменения в пенсиях

Как изменятся пенсии и социальные пособия с 1 августа 2025 года, РИАМО рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Доплата работающим пенсионерам с 1 августа 2025 Фото - © Фотобанк Лори Работающие пенсионеры, у которых на лицевом счете в Социальном фонде России (СФР) есть полученные в прошлом году за счет отчисления работодателями страховых взносов дополнительные пенсионные баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты), также получат прибавку к пенсии. Напомним, что индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — базовый показатель, влияющий на размер социального обеспечения граждан в старости. Он складывается из суммы пенсионных баллов, которые начисляются человеку за каждый отработанный год. Размер будущей пенсии на основе ИПК и трудового стажа рассчитывает СФР. Стоит напомнить, что СФР ежегодно 1 августа пересчитывает выплаты работающим пенсионерам с учетом таких баллов. Размер повышения определяется индивидуально в отношении каждого работающего пенсионера. Он зависит от трудового стажа и размера заработной платы. СФР делает такой перерасчет в беззаявительном порядке по данным, которые он получил от работодателей. «Отметим, что при расчете действует ограничение. Доплата не может быть выше суммы, эквивалентной трем баллам в год. При этом стоимость одного ИПК является фиксированной на момент выхода человека на пенсию. Она может отличаться от текущего значения», — объясняет Морковкин.

Доплата пенсионерам по достижении 80-летнего возраста с 1 августа 2025 Фото - © Майя Крученкова / Фотобанк Лори Данное основание является наиболее распространенным. В таком случае пенсионер после достижения в июле 2025 года возраста 80 лет начинает с 1 августа 2025 года получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2025 году размер данной выплаты составляет 8 907,70 рубля в месяц (Постановление Правительства РФ от 23.01.2025 № 34). После повышения страховая пенсия по старости будет равняться 17 815,40 рубля в месяц. Прибавка производится в беззаявительном порядке. «Отметим, что, если пенсионер является жителем районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей, то данная выплата дополнительно увеличивается на районный коэффициент», — говорит экономист.

Повышение пенсии при установлении инвалидности I группы с 1 августа 2025 Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори Следующим частым основанием для повышения пенсии является установление пенсионеру I группы инвалидности. Если в отношении него в июле 2025 г. вынесли соответствующее медицинское решение, то ему также положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Прибавка производится в беззаявительном порядке. В то же время, если пенсионеру исполнилось 80 лет после назначения доплаты, то второй раз такая прибавка ему не положена.

Выплата пенсионерам на иждивенцев с 1 августа 2025 Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф Еще одна доплата предусмотрена для пенсионеров, на полном обеспечении которых есть нетрудоспособные лица из круга их ближайших родственников (дети и внуки, не достигшие совершеннолетия или обучающиеся в ВУЗах по очной форме, родители либо супруги пенсионного возраста, инвалиды). В данном случае увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Надбавка на иждивенцев устанавливается в размере одной трети суммы фиксированной выплаты на каждого иждивенца, но не более чем на трех членов семьи. Размер фиксированный выплаты с учетом надбавки в 2025 году: Число иждивенцев у пенсионера (кроме лиц в возрасте 80 лет или являющихся инвалидами I группы) Сумма фиксированный выплаты с учетом надбавки, руб. в мес. Один 11 876,93 Два 14 846,16 Три 17 815,39

Пенсия людям, работающим в тяжелых и вредных условиях, с 1 августа 2025 Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори Вместе с тем, еще одной категорией лиц, которым с 1 августа 2025 года в беззаявительном порядке пересмотрят размер пенсионных выплат, являются люди, работавшие в тяжелых и вредных условиях труда. К ним относятся ушедшие на пенсию члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии выслуги не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин (Федеральный закон от 27.11.2001 № 155-ФЗ) и работники угольной промышленности, проработавшим не менее 25 лет в режиме полного рабочего дня или если столько же лет занимались строительством шахт (Федеральный закон от 10.05.20210 № 84-ФЗ). Пересмотр выплат для таких пенсионеров производится каждый квартал (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Размер повышения определяется конкретно по каждому лицу. При этом учитываются такие характеристики, как выслуга лет и суммы перечисленных за него работодателем страховых взносов, за счет которых и осуществляется финансирование доплаты.