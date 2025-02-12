Сотрудник полиции превысил свои полномочия: что делать и куда обращаться

Обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах.

Выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению.

Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует.

Принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и т.д.

Согласно Федеральному закону №3-ФЗ от 07.02.2011 (ред. от 28.12.2024) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025), на полицию возлагаются следующие обязанности:

Как может вести себя полицейский

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Если вас останавливает полицейский, он в любом случае должен сообщить вам о причине, по которой он вас остановил. При этом он должен быть вежливым и тактичным, не грубить, обращаться исключительно на «вы». Полицейский должен представиться, назвать свои фамилию, имя, отчество, звание и должность. Полицейский также обязательно должен сообщить, задерживает ли он гражданина или это просто проверка документов с целью проверки его личности.

Оснований для остановки человека полицейским может быть несколько:

Пресечение и предотвращение административных правонарушений, но только в случае, если другие меры взаимодействия не могут быть достаточными.

Для того, чтобы исполнить соответствующее постановление по делу об административном правонарушении.

С целью исключить возможности в противодействии рассмотрения дел.

При поверхностном осмотре ни в карман, ни в сумку, ни в капюшон проникать работники полиции не имеют права – вас могут только попросить открыть сумку, заглянуть внутрь рюкзака. Максимум, что разрешается работнику полиции при поверхностном осмотре, – пройтись руками по вашей одежде.

Сотрудники полиции имеют право провести проверку документов в нескольких случаях, все они перечислены в п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»:

документы проверяют, если есть основания подозревать данного человека в совершении преступления (у человека нож в руке, следы крови на одежде и т.д.)

если человек похож на разыскиваемого по ориентировке преступника;

при административном правонарушении – например, человек перешел дорогу в неположенном месте или распивал спиртные напитки в общественном месте.

Однако важно иметь в виду, что если вы ничего не нарушали и оснований для задержания нет, то вы можете показать свой паспорт сотруднику полиции, чтобы он установил вашу личность и наличие регистрации по месту жительства.