Сотрудник полиции превысил свои полномочия: что делать и куда обращаться
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В материале РИАМО инструкция на случай, если вы столкнулись с ситуацией, когда полицейский повел себя неправомерно.
Изучите права и обязанности сотрудника полиции
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Согласно Федеральному закону №3-ФЗ от 07.02.2011 (ред. от 28.12.2024) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025), на полицию возлагаются следующие обязанности:
- Принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и т.д.
- Прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления.
- Оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует.
- Выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению.
- Обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах.
И многое другое.
Как может вести себя полицейский
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Если вас останавливает полицейский, он в любом случае должен сообщить вам о причине, по которой он вас остановил. При этом он должен быть вежливым и тактичным, не грубить, обращаться исключительно на «вы». Полицейский должен представиться, назвать свои фамилию, имя, отчество, звание и должность. Полицейский также обязательно должен сообщить, задерживает ли он гражданина или это просто проверка документов с целью проверки его личности.
Оснований для остановки человека полицейским может быть несколько:
- Пресечение и предотвращение административных правонарушений, но только в случае, если другие меры взаимодействия не могут быть достаточными.
- Для того, чтобы исполнить соответствующее постановление по делу об административном правонарушении.
- С целью исключить возможности в противодействии рассмотрения дел.
При поверхностном осмотре ни в карман, ни в сумку, ни в капюшон проникать работники полиции не имеют права – вас могут только попросить открыть сумку, заглянуть внутрь рюкзака. Максимум, что разрешается работнику полиции при поверхностном осмотре, – пройтись руками по вашей одежде.
Сотрудники полиции имеют право провести проверку документов в нескольких случаях, все они перечислены в п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»:
- документы проверяют, если есть основания подозревать данного человека в совершении преступления (у человека нож в руке, следы крови на одежде и т.д.)
- если человек похож на разыскиваемого по ориентировке преступника;
- при административном правонарушении – например, человек перешел дорогу в неположенном месте или распивал спиртные напитки в общественном месте.
Однако важно иметь в виду, что если вы ничего не нарушали и оснований для задержания нет, то вы можете показать свой паспорт сотруднику полиции, чтобы он установил вашу личность и наличие регистрации по месту жительства.
Как полицейский может превысить полномочия
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Поскольку представители правоохранительных органов наделяются особыми полномочиями, иногда некоторые сотрудники теряют над собой контроль, начиная игнорировать свои обязанности в уверенности, что ему не придется отвечать за свои поступки.
Превышением полномочий можно назвать, например, требование отдать паспорт (это нарушает ст. 19.17 КоАП), мобильный телефон, примененное насилие или угрозы насилия, использование наручников, физической силы, дубинки, табельного оружия или специальных средств, если нет непосредственной опасности.
Стрелять полицейский может только в том случае, если гражданам или ему самому угрожает гибель (ранение). Применение пистолета в отношении невооруженного лица – это явное превышение полицейским определенных полномочий.
Что делать, если сотрудник полиции превысил полномочия
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- Если полицейские превышают свои полномочия, включите видеокамеру. На видео попросите полицейского еще раз представиться: назвать имя, фамилию, должность, звание и назвать причину задержания. Вы также можете попросить знакомых снять происходящее на камеру.
- Далее звоните по номеру 102. К вам должны направить группу быстрого реагирования.
- Если к вам была применена физическая сила, необходимо вызвать скорую по номерам 103 или 112. Врачи должны зафиксировать нанесенные телесные повреждения, выдать вам заключение. Сделайте фотографии полученных повреждений. Если в моменте вы скорую не вызвали, то можно обратиться в любое медучреждение.
- Вы также можете подать заявление в районное управление полиции и в прокуратуру. К каждому заявлению прилагайте все собранные доказательства.