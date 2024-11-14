Снова шесть рабочих дней: как отдыхаем и работаем в декабре 2024

По производственному календарю на 2024 год последний месяц года пройдет без выходных праздничных дней. День Конституции – 12 декабря – будет рабочим. Более того, россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Она установлена постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2024 году». В частности, выходная суббота – 28 декабря – перенесена на понедельник – 30 декабря. Сделано это для того, чтобы каникулы начались 29 декабря и россиянам не приходилось выходить на работу на один день. Суббота будет коротким рабочим днем. Вторник 31 декабря тоже будет нерабочим за счет переноса выходного с 7 января.

С учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

В декабре 2024 года будет 21 рабочий день и 10 выходных. При шестидневной рабочей неделе – 24 и 7 соответственно.

Как брать отпуск в декабре 2024

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Декабрь – довольно сложный месяц, но при этом один из самых выгодных для того, чтобы взять отпуск. В нем нет официальных праздников и максимальное количество рабочих дней. Отпускные будут начисляться исходя из среднего заработка прошлых месяцев, поэтому итоговая сумма должна быть больше.

Трудоголики, не бравшие отпуск в течение года, могут запрыгнуть в последний вагон и сделать свой отпуск довольно продолжительным за счет новогодних каникул. Если уйти в отпуск в конце месяца, то лучше брать его с пятницы и закончить в воскресенье – так добавится больше выходных дней.