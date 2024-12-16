Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Подмосковья с 1 января 2025 года
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В материале РИАМО читайте о том, на сколько вырастут цены на проезд в автобусах и электричках Московской области в новом году и как будут рассчитываться скидки.
Почему повышаются тарифы на общественный транспорт в Московской области
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Пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области сообщает, что автобусный парк Подмосковья — один из самых крупных в Восточной Европе. На территории региона работает свыше 1,9 тысячи маршрутов и порядка 8,5 тысячи единиц общественного транспорта. Для повышения качества поездок пассажиров на маршруты уже вышло 900 автобусов, еще порядка 300 транспортных средств уже закупили, и они начнут выходить на линию уже в конце года.
Также в Московском регионе 10 железнодорожных направлений и Большое кольцо Московской железной дороги. По ним курсируют более 600 пригородных электропоездов. Ходят поезда и по четырем Московским центральным диаметрам, позволяя быстро и с комфортом добраться по маршрутам МЦД: «Одинцово — Лобня», «Нахабино — Подольск», «Зеленоград — Раменское» и «Апрелевка — Железнодорожный».
Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте вслед за Москвой эксперты связывают с инфляцией — ЦБ прогнозировал инфляцию по итогам года в районе 8-8,5%, и необходимостью индексировать зарплаты сотрудников.
Сколько будет стоить проезд на автобусах и троллейбусах в Подмосковье с 1 января 2025 года
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Стоимость проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в Московской области изменится с 1 января 2025 года. Тарифы будут следующими:
- 59 рублей при оплате картами «Стрелка», «Тройка» (с 1 по 10 поездку) в городском и пригородном сообщении до 5 километров, в пригородном сообщении свыше 5 километров — 59 рублей плюс 6-8 рублей за каждые следующие 2,5 километра;
- 60 рублей при оплате банковской картой в городском и пригородном сообщении до 5 километров, в пригородном сообщении свыше 5 километров — 60 рублей плюс 6-8 рублей за каждые следующие 2,5 километра;
- 29,5 рубля при оплате единой транспортной картой (или банковской картой) «учащегося» и «льготной» в городском сообщении и пригородном сообщении до 5 километров, с увеличением на 3-4 рубля за каждые 2,5 километра в пригородном сообщении (свыше 5 километров).
При этом скидка не изменится и составит 7-14-21-28-35% от начального тарифа за каждые 10 поездок. Она зависит от числа накопленных в расчетном периоде поездок по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка». Для держателей карты «учащегося» начиная с 36-й поездки скидка составит 99%.
Сколько будет стоить проезд на электричке в Подмосковье со 2 января 2025 года
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По данным комитета по ценам и тарифам Московской области, со 2 января 2025 года в регионе изменится стоимость поездки в электричках.
- Тариф составит 48 рублей за одну пригородную зону и 35 рублей за каждое дополнительное пересечение тарифных зон.
- В пределах зоны МЦД «Пригород» при оплате транспортной картой «Тройка» стоимость проезда составит 84 рубля (с учетом бесплатной пересадки на метро).
- При оплате банковской картой — 91 рубль в пределах зоны МЦД «Пригород».
- Стоимость билета на 30 дней без лимита поездок в зоне «Пригород» составит 3 750 рублей, на 90 дней — 9 600 рублей, а безлимитного «проездного» на 1 год — 28 тысяч рублей.