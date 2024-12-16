Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Подмосковья с 1 января 2025 года

Почему повышаются тарифы на общественный транспорт в Московской области

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Пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области сообщает, что автобусный парк Подмосковья — один из самых крупных в Восточной Европе. На территории региона работает свыше 1,9 тысячи маршрутов и порядка 8,5 тысячи единиц общественного транспорта. Для повышения качества поездок пассажиров на маршруты уже вышло 900 автобусов, еще порядка 300 транспортных средств уже закупили, и они начнут выходить на линию уже в конце года.

Также в Московском регионе 10 железнодорожных направлений и Большое кольцо Московской железной дороги. По ним курсируют более 600 пригородных электропоездов. Ходят поезда и по четырем Московским центральным диаметрам, позволяя быстро и с комфортом добраться по маршрутам МЦД: «Одинцово — Лобня», «Нахабино — Подольск», «Зеленоград — Раменское» и «Апрелевка — Железнодорожный».

Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте вслед за Москвой эксперты связывают с инфляцией — ЦБ прогнозировал инфляцию по итогам года в районе 8-8,5%, и необходимостью индексировать зарплаты сотрудников.