Скидки, бонусы и акции: 11 полезных советов о том, как сэкономить на железнодорожных билетах

О том, как сэкономить на железнодорожных билетах и сделать поездки максимально выгодными – рассказываем в материале РИАМО.

Следите за ценами на сайте или в мобильном приложении РЖД Фото - © Adobe Stock Существует некое общественное убеждение, что выгоднее всего покупать билеты в день старта продаж, то есть за 90 суток до даты предполагаемой поездки. В реальности это правило работает далеко не всегда. Покупать самые дешевые билеты сразу после начала продаж имеет смысл, если вы планируете путешествие в высокий сезон, во время праздников или школьных каникул. А если вам предстоит вояж в межсезонье или по непопулярному направлению, торопиться с покупкой не стоит: в течение нескольких дней или недель после открытия продаж цены могут значительно снизиться из-за невысокого спроса. Для мониторинга цен подойдет сайт РЖД или мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Изучите график изменения тарифов Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори В высокий сезон (летние месяцы, новогодние каникулы) билеты обычно стоят дороже. На определенные периоды вводятся повышающие и понижающие коэффициенты, например, поездка в феврале обойдется на 15% дешевле, чем в начале января или конце декабря. График изменения тарифов опубликован на сайте РЖД. С его помощью можно спланировать путешествие так, чтобы потратить на билеты оптимальную сумму.

Следите за акциями и скидками Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори Для привлечения пассажиропотока на новые маршруты перевозчик нередко снижает цены на 40-50% в течение первых недель после запуска маршрута. Также существуют акции на отдельные тарифы или направления, для различных категорий граждан, для групповых или семейных поездок. Акции от перевозчика регулярно обновляются как на сайте, так и в мобильном приложении.

Рассмотрите непопулярные рейсы Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори Существуют рейсы, которые считаются не очень востребованными: отправление или прибытие таких поездов приходится на глубокую ночь или раннее утро. Для многих пассажиров это создает неудобства, поэтому спрос на эти маршруты обычно меньше, а цены – ниже. Если для вас критична именно экономия, можно рассмотреть рейс с отправлением в два часа ночи или прибытием в точку назначения в пять утра: это поможет сэкономить до 30% от стоимости билета. Еще больше экономии даст выбор непопулярных мест: в конце вагона возле туалета, на боковых и верхних полках. Билеты на эти места обычно дешевле.

Выбирайте даты до или после праздников и выходных Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори Чаще всего люди планируют поездки на пятницу, субботу или воскресенье, а также на праздники и периоды каникул. В эти дни спрос на билеты и их стоимость, как правило, повышаются. Если у вас есть возможность выехать на день раньше или вернуться на день позже «пикового спроса», вы сможете купить билеты по более приемлемой цене или даже со скидкой.

Пользуйтесь скидками в личные праздники Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори Для именинников РЖД предлагает 30% скидку на билеты в «Ласточке» или «Сапсане». Скидка действует две недели: за семь дней до дня рождения и семь дней после него, причем распространяется не только на виновника торжества, но и на троих его спутников. Правда, покупать билет придется оффлайн, в железнодорожной кассе, предъявив паспорт именинника. Существует также тариф «Медовый месяц» – он предполагает 50% скидку молодоженам на проезд в купе-переговорной (так называют изолированное четырехместное купе в вагоне первого класса).

Рассмотрите невозвратные тарифы Фото - © РИА Новости Существует класс так называемых невозвратных тарифов, которые позволяют сэкономить 20% стоимости билета. Если вы передумаете и решите отказаться от поездки, такие билеты нельзя будет вернуть в кассу и получить деньги. Впрочем, существуют ситуации, когда даже за такие билеты деньги можно вернуть – в случае болезни или травмы пассажира, смерти родственника, отмены или значительной задержки отправления поезда.

Сравнивайте цены в разных классах Фото - © Ирина Кононова / Фотобанк Лори Обычно билеты в плацкартном вагоне стоят дешевле, чем в купейном. Но это правило действует не всегда. Время от времени в продаже появляются купейные билеты, которые обойдутся дешевле плацкартных – поэтому, выбирая билет, не отказывайтесь от просмотра мест на более дорогих тарифах

Изучите список льгот Фото - © Adobe Stock У РЖД существует развернутая программа льгот для разных категорий граждан. Например, школьники старше 10 лет на протяжении всего учебного года могут рассчитывать на скидку в 50%, а одного ребенка младше 5 лет можно провозить бесплатно (правда, без предоставления отдельного места).

Купите скидочную карту Фото - © Adobe Stock У пассажиров, которые пользуются железнодорожным транспортом регулярно, есть возможность купить своего рода «проездной» – скидочную карту. Карта покупается на 180 или 365 дней и дает, в зависимости от стоимости, 10% или 15% скидки на поездки. Годовая карта на 10% скидку обойдется в 3600 рублей, карта на скидку в 15% – в 6100 рублей. Полугодовая будет стоить 1800 и 3900 рублей соответственно. Оформить скидочную карту можно не только на взрослого пассажира, но и на ребенка возрастом от 10 лет.