Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО в 2024 году: кто будет платить и в каком размере

Когда и как станут проверять ОСАГО по дорожным камерам и как часто будут штрафовать за его отсутствие, читайте в материале РИАМО.

Какие риски страхует ОСАГО Фото - © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности, то есть ответственности водителя за риск, который он может нести при ДТП, виновником которого является. Другими словами, ОСАГО компенсирует только тот ущерб, который собственник застрахованного авто нанес другому водителю. Автомобиль же виновника ДТП ремонтируется за свой счет. Обычно страховка ОСАГО оформляется на год. Компенсация за ущерб выплачивается не всегда. Страховая компания не будет возмещать ущерб, если: истек срок действия полиса;

водитель, ставший виновником ДТП, не застрахован;

ущерб превышает минимальный лимит возмещения;

водитель совершил ДТП умышленно;

в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

страховой случай признан форс-мажором. Полис ОСАГО обязаны иметь при себе водители мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей.

Штрафы за отсутствие ОСАГО Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Согласно статье 12.37 КоАП РФ, за отсутствие ОСАГО или наличие просроченного полиса взимается штраф в размере 800 рублей. Если полис есть, но за рулем оказался водитель, который в него не вписан, то штраф составляет 500 рублей. При этом никаких лимитов на количество взысканий нет. То есть каждый патруль ДПС на дороге может выписать штраф в один и тот же день. За неуплату взыскания в срок предусмотрен штраф в двойном размере.

Как проверяют наличие ОСАГО Фото - © Медиасток.рф На сегодняшний день наличие полиса ОСАГО проверяют пока только вручную сотрудники ГИБДД. Обычно это делается в следующих случаях: когда водителя останавливают для проверки документов;

при нарушении ПДД;

при регистрации авто;

при пересечении государственной границы. При проверке водитель должен предъявить полис ОСАГО в бумажном или электронном виде. Если полис оформлен, но его нет с собой, сотрудник ГИБДД может проверить его по единой базе Российского союза автостраховщиков (РСА). Но он не обязан это делать, так что отсутствие полиса — это повод выписать штраф.

Когда и как станут проверять ОСАГО по камерам Фото - © РИА Новости Идея проверять наличие ОСАГО по дорожным камерам и автоматически штрафовать водителей за отсутствие полиса появилась еще в 2016 году. Тестовый запуск проверки наличия полиса по дорожным камерам уже проводился в Москве, однако без выписывания штрафов. В марте 2024 года глава РСА Евгений Уфимцев заявил о полной готовности системы по фиксации отсутствия полисов ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. А 4 июля он сообщил, что ежедневные штрафы на основе данных камер видеофиксации за езду без полиса автогражданской ответственности могут ввести уже через 3-4 месяца. Выявлять водителей без страховки будут по госномеру автомобиля. При этом штрафы за отсутствие ОСАГО будут приходить не более одного раза в сутки. Проверку ОСАГО по камерам планируется внедрить в два этапа. Первоначально камеры будут фиксировать наличие или отсутствие полиса только у тех, кто нарушает ПДД. Если же страховки нет, но человек ездит без нарушений, то штрафы за отсутствие ОСАГО начисляться не будут. На втором же этапе камеры будут проверять ОСАГО уже у всех водителей. Автоэксперт Дмитрий Попов одобряет нововведение и считает, что штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам нужно сразу всех водителей вне зависимости от наличия нарушений ПДД. «Идея хорошая, поскольку сейчас штрафы за отсутствие ОСАГО настолько маленькие, что оштрафованные водители не собираются оформлять полисы, которые стоят 10-12 тысяч рублей, а продолжают ездить без них. Поэтому нужно штрафовать всех водителей, а не только тех, кто нарушил ПДД. Если штраф будет приходить каждый день, то за месяц придется заплатить до 24 тысяч рублей. А это уже бьет по карману, и водители будут понимать, что выгоднее один раз оформить ОСАГО, чем получать каждый день штраф», — поделился мнением Попов.

Иметь полис ОСАГО при регистрации авто теперь необязательно Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори 8 июля президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта. Нововведение касается как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. По словам Попова, исключение ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто нисколько не противоречит планируемому внедрению проверки наличия полиса с помощью дорожных камер. «Оба нововведения не противоречат друг другу. Человек может купить автомобиль, но не собирается ездить на нем ближайшее время. А привезти авто до МРЭО, чтобы его зарегистрировать, он может на эвакуаторе», — пояснил эксперт.