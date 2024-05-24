Штрафы и страховка: что делать, если сбил дикое или домашнее животное на дороге

В материале РИАМО рассказываем, какая ответственность грозит водителю за сбитое животное и действует ли при этом полис ОСАГО.

Кто виноват в ДТП с животным Фото - © Фотобанк Лори Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает наказания за наезд на дикое животное. Но и без последствий такое ДТП не останется – нужно выплачивать сумму нанесенного ущерба. Все, как и при обычном ДТП, зависит от действий водителя во время столкновения и после него. Если водитель соблюдал правила дорожного движения и животное выбежало на дорогу, то при наличии полиса ОСАГО ущерб возместит страховая компания. Если в аварии пострадало домашнее животное, то претензии предъявит его владелец. Но если он не соблюдал правила содержания животного и, например, выгуливал его без поводка, то ущерб, причиненный автомобилю, можно будет взыскать с владельца питомца. В любом случае устанавливают причины ДТП сотрудники ГИБДД, и на основании этих данных выносится соответствующие решения. Естественно, если у автовладельца нет страхового полиса, то и возмещение ущерба полностью ляжет на его плечи.

Действует ли ОСАГО при ДТП с животным Фото - © Фотобанк Лори Авария с любым животным – это страховой случай. Поэтому страховая возместит причиненный ущерб, если у водителя есть полис ОСАГО. Но есть несколько уточнений. Для того, чтобы страховая возместила ущерб, водитель должен соблюдать ПДД. Если он был пьян, превышал скорость или нарушал разметку, то страховая покроет ущерб, но потом взыщет всю сумму с виновника через суд. Кроме того, важно помнить, что по полису ОСАГО будет возмещен только тот ущерб, который нанес водитель. Ремонтировать автомобиль уже придется самостоятельно, либо по полису КАСКО, если такой имеется.

Какую компенсацию по ОСАГО можно получить в случае ДТП с животным Фото - © Фотобанк Лори Стоит помнить о лимитах в ОСАГО. По полису за сбитое животное предусмотрена выплата не более 400 тысяч рублей. При расчете штрафа учитывается, какое именно животное сбито и где. Например, если лось был сбит в заповедной зоне, то заплатить за него придется не 80 тысяч, а уже 560 тысяч рублей. Соответственно, эта сумма уже выше лимита, и 160 тысяч придется доплатить водителю. Все компенсации по ОСАГО будут действовать, если водитель все правильно оформил и не покинул место ДТП. В противном случае за все придется платить самому, кроме того, есть риск лишиться водительских прав. Стоит помнить, что знаки «дикие животные» или «перегон скота» не могут являться отягчающим условием в ДТП – они предупредительные, требуют от водителя внимательности, но нарушить их нельзя. А вот превышение скорости уже является отягчающим. В любой момент животное может выпрыгнуть из леса и оказаться прямо на дороге, поэтому в таких местах нужно быть особенно осторожным.

Как правильно оформить ДТП с животным Фото - © Фотобанк Лори При ДТП с животным важно правильно оформить все документы. При аварии нужно остановиться в том положении, в котором произошло столкновение. Нужно выставить предупреждающие знаки и включить аварийные огни. Остановиться нужно даже, если животное в итоге убежало. Подходить к раненному животному не стоит, лучше дождаться автоинспекторов и сотрудников лесного хозяйства. Далее нужно вызвать сотрудников ГИБДД и медиков, если есть пострадавшие. Важно максимально точно сообщить о своем местонахождении. Инспектор оформит ДТП и сообщит в лесное хозяйство, если животное убежало. Оформленные документы нужно будет предоставить в свою страховую для возмещения ущерба. Сообщить о ДТП нужно и в свою страховую. Место ДТП можно сфотографировать и снять видео. Хорошо, если будет работать регистратор. Все это поможет инспектору установить обстоятельства происшествия. Естественно, нельзя покидать место ДТП. Даже если животное убежало, а машине не причинен большой ущерб, лучше дождаться сотрудников ГИБДД.

Что делать, если сбил домашнее животное Фото - © Фотобанк Лори Если же произошло ДТП с домашними питомцами, то вместо штрафа виновнику придется расплачиваться с самим собственником. Но само ДТП нужно оформить по обычным правилам. Здесь также при наличии полиса ОСАГО ущерб возместит страховая, исходя из документов на питомца. Кроме того, если при ДТП были нарушены ПДД, то нужно будет оплатить и этот штраф. Но в ДТП может быть виновен и владелец домашнего животного, например, если он выгуливал собаку без поводка или перегонял корову через дорогу в неположенном месте и делал это неправильно. Все эти обстоятельства должен установить инспектор ГИБДД. Кроме того, если при таком ДТП машина получила повреждения, то ущерб будет возмещать владелец животного.