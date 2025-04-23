Сезон шашлыков: как выбрать мясо и в какую сумму оно обойдется в 2025 году

В материале РИАМО читайте о том, как правильно выбирать мясо для шашлыка, на что нужно обращать внимание и сколько будет стоить блюдо на мангале в 2025 году.

Обратить внимание на цвет, запах и структуру мяса Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Первое, что нужно учитывать при выборе мяса, – его цвет. По нему определяется возраст животного – чем темнее, тем оно старше, а значит, мясо жестче. Хорошая свежая свинина имеет бело-розовый цвет, как и курица, говядина – насыщенно-красный, баранина – красно-коричневый. Цвет должен быть равномерным, без пятен. Мясо должно быть упругим, яркого цвета на разрезе и с прозрачным мясным соком. Поверхность куска должна быть слегка глянцевой, чуть влажной, нелипкой. Мясо со слизью или мутной жидкостью брать не стоит. Запах у мяса должен быть естественным, без неприятных нот аммиака или других посторонних, а консистенция у куска – плотной, упругой, при нажатии пальцем углубление должно восстановиться. Помните, что парным мясо считается в течение 2–4 часов после убоя. Брать на шашлык лучше охлажденное мясо, но если не получается, то замороженное не многим уступает по своим характеристикам. Главное – его правильно размораживать и не морозить повторно.

Как выбрать правильную баранину Фото - © Виктория Панченко / Фотобанк Лори Баранину не все любят из-за запаха, но на самом деле правильно выбранное и приготовленное мясо точно понравится всем. Для шашлыка лучше всего брать корейку, сочный окорок или заднюю ногу. Запах появляется у мяса старого животного, поэтому нужно выбирать барашка помоложе. Парное мясо барана готовить не нужно. Для шашлыка подойдут кусочки ярко-розового цвета с небольшим слоем жира. Если мясо все-таки пахнет, замочите его на пару часов в холодной воде и потом маринуйте.

Как выбрать мясо для шашлыка из свинины Фото - © Оксана Медведева / Фотобанк Лори Свинина – наиболее популярное мясо для шашлыка. Лучше выбирать шейку, где есть хороший баланс мяса и жировых прослоек. Еще можно выбрать вырезку. Это место меньше всего используется при ходьбе, и поэтому мясо здесь особенно нежное. Свиной окорок брать не стоит – он сухой и больше подойдет для запекания.

Какую часть говядины лучше брать для шашлыка Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Говядина – довольно жесткое мясо для шашлыка и редко используется. Для шашлыка подойдет мякоть лопатки или тазобедренный отруб, которые нужно очень хорошо промариновать. Помните, что уксус и майонез делают говядину еще жестче. Лучше используйте репчатый лук и киви. Мясо молодого бычка можно просто поджарить на гриле со специями. Больше ничего не нужно для вкусного мяса.

Мясо птицы – оптимальное для шашлыка Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Мясо птицы, индейки или курицы – лучшее решение, которое подойдет и детям, и тем, кто придерживается принципов здорового питания. К тому же этот вид мяса самый доступный. Для шашлыка сгодятся любые части. При приготовлении филе грудки нужно помнить, что мясо может получиться сухим. Поэтому после приготовления дайте мясу отдохнуть в закрытой посуде. Бедра птицы пересушить трудно, эти части достаточно сочные. Можно жарить и крылышки с ножками.

Как купить готовый шашлык Фото - © Сергей Елизарьев / Фотобанк Лори При покупке готового шашлыка в магазине нужно обратить внимание на срок годности, упаковку (она должна быть чистой и герметичной). Цвет уже замаринованного мяса будет отличаться от свежего, но, тем не менее, он должен быть естественных оттенков. Смотрите на состав, указанный на этикетке, и количество мяса в упаковке. В готовом шашлыке не должно быть никаких посторонних примесей, кроме специй и лука, кусочки должны хорошо просматриваться.