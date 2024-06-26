Самые распространенные схемы кредитного мошенничества: как разводят россиян на деньги
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Как кредитные мошенники обманывают россиян и что делать, если кредит оформлен без ведома человека, читайте в материале РИАМО.
Телефонное мошенничество
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По словам эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Максима Семова, это одна из самых распространенных схем кредитного мошенничества. Жертве звонит мошенник, представляясь сотрудником спецслужб или Банка России, и сообщает, что на имя жертвы в разных банках только что было оформлено несколько заявлений на выдачу кредита. Причем заявления уже одобрены, и кредитные средства вот-вот будут выданы. Для предотвращения такой выдачи жертве советуют быстрее обратиться в банк и «опередить» мошенников, самостоятельно оформив заявление на кредит.
Жертва направляется в банк, где оформляет заявление и получает кредит. Как правило, речь идет о потребительских кредитах на незначительные суммы, поэтому выдача происходит быстро. Полученные деньги звонящий требует срочно перевести на «специальный счет», который курируется Банком России. Далее жертву не отпускают, а заставляют бежать в другой банк, третий, четвертый — и везде нужно заключить кредитные договоры. Все деньги переводятся на «специальный счет». Обязательное условие: нельзя говорить никому о телефонном разговоре, особенно работникам банков. Потому что заявки, по словам звонившего, «оформляются самими банкирами». В итоге деньги исчезают, а несчастный заемщик остается один на один с банками, справедливо требующими возврата кредитов.
Оформление кредита на утерянные или поддельные документы
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Человек, потерявший паспорт, рискует стать жертвой мошенников, которые могут оформить на его имя кредиты, причем сразу в нескольких банках. И даже если злоумышленник не имеет на руках ваших документов, но знает всю конфиденциальную информацию, то опасность стать должником банкам сразу по нескольким займам все равно велика. Также мошенники могут подделать документы, так что даже тщательная проверка при помощи дорогостоящей специализированной техники не всегда позволяет выявить ненастоящий документ.
Поэтому свой паспорт нужно держать всегда при себе, не передавать его третьим лицам и не сообщать никому свои конфиденциальные данные.
«Семейное» мошенничество
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Также широко распространено оформление кредитов на родственников без их ведома. Недобросовестные заемщики пользуются тем, что им известны паспортные данные и иная конфиденциальная информация о человеке и оформляют на его имя займ. Иногда даже злоумышленник не является родственником жертвы, но выдает себя за такового.
«Черные брокеры»
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Еще одна схема, которой пользуются кредитные мошенники — это оказание брокерских услуг при оформлении займа. Жертвами таких мошенников обычно становятся те заемщики, которым банк по каким-то причинам отказывает в оформлении кредита. Стремясь получить вознаграждение за оформленный займ, такой «брокер» становится доверенным лицом клиента, помогает ему сделать справку о доходах или подтвердить несуществующее место работы. После того, как кредит на имя жертвы оформлен, злоумышленник получает свое вознаграждение и исчезает. Однако рано или поздно служба безопасности банка выявляет несоответствия, так что против заемщика может быть заведено административное или уголовное дело.
Чтобы не стать жертвой подобных схем, нужно быть честным с банком, сообщать только правдивую информацию, предоставлять только подлинные справки и не пользоваться услугами подобных «брокеров».
Фейковые МФО
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Также мошенники часто скрываются под видом микрофинансовых организаций. Самыми распространенными способами обмана заемщиков такими организациями являются скрытые условия в договоре, препятствия для погашения займа, предоплата за получение займа, появление внезапных долгов и кража личных данных.
Скрытыми условиями, прописанными в договоре, могут быть повышенные проценты ставки, комиссии, а также возможность передать имущество клиента кредитору. Они прописываются мелким шрифтом, который заемщик, как правило не читает. Иногда злоумышленники подменяют договор после его прочтения заемщиком.
Препятствиями для возврата задолженности могут быть заведомо неверные данные счетов, на которые невозможно перевести средства, из-за чего появляется просроченная задолженность по займу, на которую начисляются пени и штрафы.
Займ под залог автомобиля
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Возвратный лизинг не запрещен законом, если выполняются определенные условия (например, когда заемные средства выдаются на предпринимательские цели). Мошенники используют такую возможность для своих целей. Злоумышленник приобретает у заемщика автомобиль, которое бывший хозяин может использовать на правах аренды. При этом такая сделка, как правило, не оформляется в ГИБДД, что позволяет мошеннику устанавливать неподъемные процентные ставки, штрафные санкции и неустойки. Это делается для того, чтобы должник не смог выполнить условия договора и лишился своего автомобиля.
Что делать, если мошенники оформили кредит без ведома человека
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Если вы все-таки узнали, что на вас без вашего ведома оформлен кредит, то необходимо предпринять следующие действия:
1. Проверить кредитную историю
Если позвонил коллектор и назвал сумму неизвестной вам задолженности, то первое, что нужно сделать — проверить кредитную историю и уточнить сумму долга.
Для этого необходимо направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), чтобы узнать, в каких бюро кредитных историй (БКИ) есть сведения о вашем долге. Сделать это удаленно можно через «Госуслуги» или официальный сайт Банка России.
Получив список БКИ, в которых хранятся сведения о вас как о заемщике, нужно направить в каждое их них запрос через сайты организаций. Убедившись в наличии долга, необходимо немедленно обратиться в кредитную организацию, в которой он оформлен.
2. Написать заявление в банк или МФО
Чтобы избавиться от нежелательного кредита, необходимо написать заявление в банк или МФО в письменной форме с требованием провести внутреннее расследование и аннулировать долг и передать претензию в отдел по работе с клиентами.
Строгих требований к оформлению заявления нет. Главное — четко описать суть проблемы и озвучить требования. Любые документальные доказательства, подтверждающие вашу непричастность к оформлению кредита (сведения о местонахождении, занятости в момент оформления займа, справка из полиции об утере паспорта и т. д.), желательно приложить к заявлению.
В заявлении желательно запросить в двух экземплярах копии документов, подтверждающих получение нежелательного кредита, а также записи с видеокамер (если заем оформлялся в отделении организации). Все это может пригодиться в суде в случае, если туда придется обратиться.
3. Сообщить о мошенничестве в полицию
Помимо обращения в банк или МФО, стоит написать заявление в полицию. В заявлении необходимо подробно изложить обстоятельства произошедшего и предоставить письменные доказательства по факту оформления кредита (выписка из бюро кредитных историй, справка из банка и т. д.). Юристы советуют написать в заявлении прошение о возбуждении уголовного делопроизводства по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Заявление в полицию можно подать лично или отправить в электронном виде через «Госуслуги» или сайт МВД.
Полиция рассмотрит обращение в течение трех рабочих дней, после чего примет решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении.
В случае положительного решения мошенника ждет уголовное наказание: штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Если мошенничество было совершено группой лиц, а ущерб превысил 10 тысяч рублей, то размер штрафа увеличивается до 300 тысяч рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
4. Написать жалобу в СРО
Если речь идет о микрозайме, то целесообразно обратиться саморегулируемую организацию, в которой состоит МФО. Узнать об этом можно на сайте МФО или на сайте Центробанка в «Едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка».
СРО проверит, насколько качественной была идентификация при получении займа в МФО.
Также можно обратиться с жалобой к финансовому омбудсмену.
5. Пожаловаться в Центробанк
Банкам и МФО невыгодно списывать долги, которые невозможно вернуть. Поэтому они могут отказать в аннулировании кредита. Тогда нужно написать жалобу в интернет-приемную Банка России.
Для этого нужно открыть вкладку «Отправить обращение в электронном виде», кликнуть на «Направить обращение» и в появившемся списке из раздела «Потребительское кредитование» выбрать «Прочее» и заполнить предложенные поля, загрузив доказательные документы, после чего отправить жалобу. На электронную почту поступит уведомление, что ваше обращение зарегистрировано.
6. Обратиться в суд
Если жалобы в вышеназванные инстанции не помогли списать долг, то следует обратиться в суд с иском о признании договора займа незаключенным. К иску необходимо приложить копии следующих документов:
- кредитного договора;
- документов, которые злоумышленник предъявил кредитору (если это возможно);
- заявления-претензии кредитору;
- ответа на претензию кредитной организации с результатами внутреннего расследования;
- заявления в полицию о факте мошенничества;
- ответов на обращение в СРО (при оформлении займа в МФО) и Центробанк;
- письменного требования кредитной организации о возврате долга.
Заявление для иска пишется в свободной форме. В нем необходимо максимально подробно описать ситуацию и аргументировать необходимость обращения в суд.