Самые распространенные схемы кредитного мошенничества: как разводят россиян на деньги

Как кредитные мошенники обманывают россиян и что делать, если кредит оформлен без ведома человека, читайте в материале РИАМО.

Телефонное мошенничество Фото - © Unsplash.com По словам эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Максима Семова, это одна из самых распространенных схем кредитного мошенничества. Жертве звонит мошенник, представляясь сотрудником спецслужб или Банка России, и сообщает, что на имя жертвы в разных банках только что было оформлено несколько заявлений на выдачу кредита. Причем заявления уже одобрены, и кредитные средства вот-вот будут выданы. Для предотвращения такой выдачи жертве советуют быстрее обратиться в банк и «опередить» мошенников, самостоятельно оформив заявление на кредит. Жертва направляется в банк, где оформляет заявление и получает кредит. Как правило, речь идет о потребительских кредитах на незначительные суммы, поэтому выдача происходит быстро. Полученные деньги звонящий требует срочно перевести на «специальный счет», который курируется Банком России. Далее жертву не отпускают, а заставляют бежать в другой банк, третий, четвертый — и везде нужно заключить кредитные договоры. Все деньги переводятся на «специальный счет». Обязательное условие: нельзя говорить никому о телефонном разговоре, особенно работникам банков. Потому что заявки, по словам звонившего, «оформляются самими банкирами». В итоге деньги исчезают, а несчастный заемщик остается один на один с банками, справедливо требующими возврата кредитов.

Оформление кредита на утерянные или поддельные документы Фото - © Фотобанк Лори Человек, потерявший паспорт, рискует стать жертвой мошенников, которые могут оформить на его имя кредиты, причем сразу в нескольких банках. И даже если злоумышленник не имеет на руках ваших документов, но знает всю конфиденциальную информацию, то опасность стать должником банкам сразу по нескольким займам все равно велика. Также мошенники могут подделать документы, так что даже тщательная проверка при помощи дорогостоящей специализированной техники не всегда позволяет выявить ненастоящий документ. Поэтому свой паспорт нужно держать всегда при себе, не передавать его третьим лицам и не сообщать никому свои конфиденциальные данные.

«Семейное» мошенничество Фото - © Фотобанк Лори Также широко распространено оформление кредитов на родственников без их ведома. Недобросовестные заемщики пользуются тем, что им известны паспортные данные и иная конфиденциальная информация о человеке и оформляют на его имя займ. Иногда даже злоумышленник не является родственником жертвы, но выдает себя за такового.

«Черные брокеры» Фото - © Фотобанк Лори Еще одна схема, которой пользуются кредитные мошенники — это оказание брокерских услуг при оформлении займа. Жертвами таких мошенников обычно становятся те заемщики, которым банк по каким-то причинам отказывает в оформлении кредита. Стремясь получить вознаграждение за оформленный займ, такой «брокер» становится доверенным лицом клиента, помогает ему сделать справку о доходах или подтвердить несуществующее место работы. После того, как кредит на имя жертвы оформлен, злоумышленник получает свое вознаграждение и исчезает. Однако рано или поздно служба безопасности банка выявляет несоответствия, так что против заемщика может быть заведено административное или уголовное дело. Чтобы не стать жертвой подобных схем, нужно быть честным с банком, сообщать только правдивую информацию, предоставлять только подлинные справки и не пользоваться услугами подобных «брокеров».

Фейковые МФО Фото - © Фотобанк Лори Также мошенники часто скрываются под видом микрофинансовых организаций. Самыми распространенными способами обмана заемщиков такими организациями являются скрытые условия в договоре, препятствия для погашения займа, предоплата за получение займа, появление внезапных долгов и кража личных данных. Скрытыми условиями, прописанными в договоре, могут быть повышенные проценты ставки, комиссии, а также возможность передать имущество клиента кредитору. Они прописываются мелким шрифтом, который заемщик, как правило не читает. Иногда злоумышленники подменяют договор после его прочтения заемщиком. Препятствиями для возврата задолженности могут быть заведомо неверные данные счетов, на которые невозможно перевести средства, из-за чего появляется просроченная задолженность по займу, на которую начисляются пени и штрафы.

Займ под залог автомобиля Фото - © Фотобанк Лори Возвратный лизинг не запрещен законом, если выполняются определенные условия (например, когда заемные средства выдаются на предпринимательские цели). Мошенники используют такую возможность для своих целей. Злоумышленник приобретает у заемщика автомобиль, которое бывший хозяин может использовать на правах аренды. При этом такая сделка, как правило, не оформляется в ГИБДД, что позволяет мошеннику устанавливать неподъемные процентные ставки, штрафные санкции и неустойки. Это делается для того, чтобы должник не смог выполнить условия договора и лишился своего автомобиля.