Что такое режим КТО и какие ограничения могут быть введены
Фото - © Николай Корешков/РИАМО
Что означает режим КТО для людей, проживающих на территории, где он введен, и какие ограничения вводятся, читайте в материале РИАМО.
Что такое режим КТО
Фото - © Николай Корешков/РИАМО
В Курской, Брянской и Белгородской областях 10 августа по решению главы ФСБ Александра Бортникова был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Правовой режим КТО регулируется статьей 11 федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму». Согласно пункту 1 данной статьи, режим КТО вводится «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства». Решение о введении режима КТО принимает директор ФСБ либо другое должностное лицо этой службы по указанию директора, а также руководитель территориального органа ФСБ, если директором не принято иное решение.
Важно, что решение о введении КТО подлежит немедленному обнародованию. В частности, до населения должен быть доведен перечень применяемых мер и временных ограничений, действующих на период проведения КТО.
Ограничения во время режима КТО
Фото - © Николай Корешков/РИАМО
Во время режима контртеррористической операции силовые структуры могут:
- Приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
- Отключать связь.
- Ограничивать движение пешеходов и транспортных средств.
- Проникать в любые помещения и на любую территорию.
- Проводить досмотр физических лиц и транспортных средств.
- Ограничить или запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, а также установить особый режим оборота алкоголя и наркотических, психотропных или сильнодействующих лекарственных средств.
- Ограничить или приостановить частную детективную и охранную деятельность.
Какие еще меры допускаются режимом КТО
Фото - © Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
Режим КТО позволяет силовикам:
- Проверять у всех людей документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия при себе этих документов доставлять людей в отделения полиции или «иные компетентные органы» для установления личности.
- Очищать местность от людей и транспортных средств.
- Усиливать охрану общественного порядка и важных объектов.
- Контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем», проверять почтовые отправления и каналы электрической связи.
- Использовать транспортные средства организаций, а в «неотложных случаях» и физических лиц для преследования террористов и доставления в больницы людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. При этом нельзя использовать транспортные средства, принадлежащие международным организациям и иностранным государствам.
- Отселять людей в безопасные районы с обязательным предоставлением жилища.
- Вводить карантин и проводить карантинные мероприятия.