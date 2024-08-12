Что такое режим КТО и какие ограничения могут быть введены

Что такое режим КТО

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В Курской, Брянской и Белгородской областях 10 августа по решению главы ФСБ Александра Бортникова был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Правовой режим КТО регулируется статьей 11 федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму». Согласно пункту 1 данной статьи, режим КТО вводится «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства». Решение о введении режима КТО принимает директор ФСБ либо другое должностное лицо этой службы по указанию директора, а также руководитель территориального органа ФСБ, если директором не принято иное решение.

Важно, что решение о введении КТО подлежит немедленному обнародованию. В частности, до населения должен быть доведен перечень применяемых мер и временных ограничений, действующих на период проведения КТО.