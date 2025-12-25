Путешествие с детьми за границу — как правильно оформить документы на ребенка

«Важно понимать: если ребенок путешествует с одним из родителей, а второй не наложил запрет на выезд ребенка за границу, согласие оформлять не нужно. Однако, если сопровождающее лицо не является родителем ребенка (например, он едет с бабушкой, с тетей или с няней), то хотя бы один из родителей должен дать согласие на выезд за рубеж. Если же кто-то из родителей ограничил возможность выезда ребенка за рубеж, то при планировании важно согласовать поездку с ним и получить согласие на выезд», — объясняет Григорьев.

• Свидетельство о рождении ребенка — для подтверждения родства/гражданства, если у ребенка и родителей разные фамилии.

Сам оригинал документа в таком случае необходимо направить в РФ, чтобы сопровождающий мог предъявить его при пересечении границы.

Если родители находятся в РФ, согласие должно быть оформлено у нотариуса. Если родитель находится за рубежом, оно может быть оформлено в консульстве РФ, либо заверено у местного нотариуса (в этом случае его необходимо будет апостилировать или легализовать для РФ). Согласие в простой письменной форме, без нотариального заверения, на границе не примут, подчеркивает юрист.

Какие могут возникнуть сложности при оформлении согласия на выезд в консульстве РФ в третьих странах

Если родители находятся в России, оформить согласие на выезд ребенка довольно просто — в стране много нотариальных контор и всегда найдется та, где есть свободное время. Если же согласие оформляется в консульстве РФ в другой стране, то можно столкнуться с рядом сложностей, указывает Григорьев:

Сроки оформления — записаться в консульство может быть сложно, мало слотов на запись и большая очередь.

Необходимость предоставить оригинал свидетельства о рождении — если он находится в России, придется передать или доставить его в консульство.

После того как все документы собраны и запись получена, согласие на выезд ребенка оформляется на месте в ходе визита в консульство.

Для возвращения из-за рубежа в РФ нотариальное согласие уже не требуется.

«Если вы запланировали посещение сразу нескольких стран, то при поездке из одной страны в другую (например, из ОАЭ на Кипр), как правило, предъявлять согласие на выезд не нужно — достаточно показать его при выезде из РФ. Но лучше уточнить в других странах, которые планируется посетить, требуется ли при въезде предъявить согласие», — говорит юрист.

Выезд ребенка за границу, включая поездки в ОАЭ и возвращение в Россию, требует тщательной подготовки документов, чтобы избежать задержек на границе или полной отмены поездки. Чтобы не испортить отпуск, лучше заранее проверить список основных необходимых документов и требования к ним, а также заложить время на их подготовку, резюмирует Григорьев.