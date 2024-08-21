Программа долгосрочных сбережений: условия станут понятнее для граждан

При заключении договора долгосрочных сбережений банки, которые действуют как агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), должны будут предоставлять клиенту ключевой информационный документ (КИД) об условиях и рисках этого договора. Такие требования прописаны в проекте указания ЦБ. То есть наряду с обычными бумагами, с каждым клиентом теперь будут оформлять КИД.

Что такое ключевой информационный документ

Фото - © Медиасток.рф

Ключевой информационный документ уже действует по другим финансовым продуктам. Первоначально КИД появился в 2022 году. Тогда ЦБ обязал банки при выдаче кредитов клиентам-ипотечникам, которым надо оформить полис добровольного страхования жизни и здоровья, с 1 апреля 2023 года выдавать ключевой информационный документ. Там указана краткая информация об условиях договора — страховом покрытии и исключениях из него, сроках и сумме возврата страховой премии при досрочном расторжении договора, досудебном урегулировании споров.

До того времени заемщикам выдавали полис страхования и общие правила страхования в виде большого количества листов, разобраться в которых было очень сложно. Люди зачастую не понимали, что они застраховали, когда положена выплата, а когда за ней можно даже не обращаться.

Для устранения такого недопонимания, ЦБ и ввел дополнительный документ к полисам добровольного страхования — КИД, который позволяет потребителям в доступной форме получить необходимую информацию о страховке до заключения договора и выбрать подходящий страховой продукт.

Программа долгосрочных сбережений начала работать с января 2024 года. Операторами программы долгосрочных сбережений являются негосударственные пенсионные фонды, но сделать взнос можно через банк-участник этой программы.