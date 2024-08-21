Программа долгосрочных сбережений: условия станут понятнее для граждан
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О новых требованиях Банка России для кредитных организаций при заключении договоров долгосрочных сбережений с апреля 2025 года, читайте в материале РИАМО.
Условия для банков по программам долгосрочных сбережений станут жестче
Фото - © Фотобанк Лори
Банк России ужесточает требования к кредитным организациям при заключении договоров в рамах программы долгосрочных сбережений (ПДС).
При заключении договора долгосрочных сбережений банки, которые действуют как агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), должны будут предоставлять клиенту ключевой информационный документ (КИД) об условиях и рисках этого договора. Такие требования прописаны в проекте указания ЦБ. То есть наряду с обычными бумагами, с каждым клиентом теперь будут оформлять КИД.
Что такое ключевой информационный документ
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Ключевой информационный документ уже действует по другим финансовым продуктам. Первоначально КИД появился в 2022 году. Тогда ЦБ обязал банки при выдаче кредитов клиентам-ипотечникам, которым надо оформить полис добровольного страхования жизни и здоровья, с 1 апреля 2023 года выдавать ключевой информационный документ. Там указана краткая информация об условиях договора — страховом покрытии и исключениях из него, сроках и сумме возврата страховой премии при досрочном расторжении договора, досудебном урегулировании споров.
До того времени заемщикам выдавали полис страхования и общие правила страхования в виде большого количества листов, разобраться в которых было очень сложно. Люди зачастую не понимали, что они застраховали, когда положена выплата, а когда за ней можно даже не обращаться.
Для устранения такого недопонимания, ЦБ и ввел дополнительный документ к полисам добровольного страхования — КИД, который позволяет потребителям в доступной форме получить необходимую информацию о страховке до заключения договора и выбрать подходящий страховой продукт.
Программа долгосрочных сбережений начала работать с января 2024 года. Операторами программы долгосрочных сбережений являются негосударственные пенсионные фонды, но сделать взнос можно через банк-участник этой программы.
Что будет заключать КИД по программе долгосрочных сбережений
Фото - © Фотобанк Лори
В случае программы долгосрочных сбережений КИД будет работать по такому же принципу, от должен стать дополнительной бумагой, которая защитит клиентов и повысит уровень их финансовой грамотности, поскольку в доступной форме будет пояснять детали взносов по ПДС. Так, КИД будет информировать клиента о возможности перевести в ПДС имеющиеся пенсионные накопления, что можно сделать единовременным взносом, а также о государственной поддержке взносов по программе.
В этом документе появится информация о порядке и условиях выплаты выкупной суммы по договору. Это необходимо в тех случаях, когда гражданину в силу жизненных обстоятельств необходимо забрать всю сумму или ее часть, но в целом договор расторгать он не собирается. Кроме того, банк обязан предупреждать потребителя, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом.
Обязанностью кредитной организации также станет необходимость ознакомить клиента с КИД и получить у него подпись, свидетельствующую такое ознакомление. Причем, это нужно сделать прежде, чем гражданину предоставят все другие документы по договору.
Операторами программы долгосрочных сбережений являются негосударственные пенсионные фонды, но сделать взнос можно через банк-участник этой программы. Планируется, что указание вступит в силу 1 апреля 2025 года.