Правильная поза, нужный ритм и дыхание: как довести девушку до оргазма

В материале РИАМО поговорили с врачом-сексологом о том, как довести свою партнершу до высшей точки наслаждения.

Спугнуть женский оргазм так просто – достаточно сделать «не так» что угодно. Поговорили с Ольгой Багрий, психологом-психотерапевтом, сексологом, EMDR-терапевтом, о том, как стоит себя вести мужчине до и во время близости и где лежит уже зона ответственности женщины за ее собственный оргазм.

Чего хочет женщина во время секса: физиология и психология

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Сексолог Ольга Багрий выделяет несколько важных потребностей женщины, без которых на удачный секс (и тем более его феноменальное завершение) рассчитывать не приходится:

Самая важная потребность – в безопасности: женщине необходимо чувствовать себя в безопасности, быть расслабленной (а не переживать, что в дверь зайдет кто-то из членов семьи, ребенок проснется или дернет за ногу, позвонят с работы или соседи стукнут в стену);

Гигиена – залог здоровья, безопасности и расслабленности. Если партнер не чист (душой, телом или даже помыслами), то с ним тревожно, не безопасно. Это вызывает неприятные ощущения, стыд и страх, увеличивает беспокойство, тем самым снижая шансы на оргазм;

Доверие – сегодня есть, завтра его может не быть. Полное доверие между партнерами – основа безопасности. Конечно, это правило работает в обе стороны, и все же для многих женщин достичь оргазм не так просто, как это бывает у мужчин;

Обстановка – редкая женщина сможет полностью расслабиться на грязном белье, с незнакомым мужчиной и/или его матерью, стоящей в дверях комнаты. Антураж тоже играет свою роль: интим любит красоту и легкий фетиш. Кто-то может сказать, что авантюры и адреналин тоже возбуждают, и будет отчасти прав. Авантюры и адреналин действительно возбуждают, но при одном условии – при наличии рядом того, кто все же может гарантировать безопасность;

Предварительные ласки – дело личное, поэтому, кому сколько надо, столько и берите. Здесь большую роль играет тот факт, что большинству женщин требуется гораздо больше времени для возбуждения и, следовательно, для достижения кульминации. А без достаточного возбуждения оргазм может и не случиться;

Правильная поза – наше тело четко знает, в какой позе ему удобнее и проще всего получить оргазм. Слушайте свое тело, оно точно честнее головы! И тут на помощь придет знание своего тела, эрогенных зон и тех необходимых именно вам последовательностей, которые гарантированно приведут к удовольствию;

Ритм – позаботьтесь об этом заранее, вдруг ваш партнер «чакровый бегун» – и вы запыхаетесь раньше, чем вспомните, зачем вы здесь;

Дыхание – в сексе, как и в спорте, тоже очень важно. Для сокращения мышц необходим кислород, и чем интенсивнее сокращения, тем ярче оргазмы. Связь очевидна;

Тело – необходимо хорошо знать свое тело, а в идеале – и тело партнера, то есть знать, где гениталии, из каких частей они состоят и как с ними обращаться. И тут нам в помощь мастурбация. Не стоит ее пугаться – это не вредно, мозг не разжижается, а на руках потом волосы не растут. Мы, сексологи, считаем, что самоудовлетворение помогает в изучении своего тела и собственных желаний, способствует развитию чувствительности эрогенных зон, дает возможность снять напряжение. Для того, чтобы женщина получила оргазм самостоятельно, достаточно от 3 до 5 минут, в то время как на совместную сексуальную деятельность может уйти от 20 до 40 минут.

Как довести девушку до оргазма: инструкция для мужчин

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Создайте атмосферу доверия и комфорта Чтобы женщина могла расслабиться и полностью погрузиться в процесс, ей необходимо чувствовать себя в безопасности и доверять партнеру. Важное условие – женщине должно быть комфортно физически и эмоционально. Романтическая атмосфера, приятный разговор перед интимным моментом, уделенное внимание потребностям женщины.

Изучите женское тело Каждая женщина уникальна, и важно понимать, какие прикосновения, ритм и воздействие на какие именно эрогенные зоны возбуждают, а какие – совсем нет. Важно замечать реакции на прикосновения, поцелуи, ласки. Не стоит бояться экспериментировать, как и спрашивать о предпочтениях. Здоровая коммуникация всегда идет на пользу дела.

Разогрейте страсть: прелюдия важна Прелюдия – это не просто «подготовка» к сексу. Это важная часть, помогающая женщине настроиться на волну интимности. Массаж, поцелуи, нежные прикосновения, ласковые слова помогут создать нужное настроение. Старайтесь уделять этому достаточно времени, ведь для многих женщин это не просто подготовка, а обязательная часть для достижения оргазма.

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Обратите внимание на клитор Клитор – это зона, где сосредоточено огромное количество нервных окончаний, и его стимуляция может быть (единственным) ключом к женскому оргазму. Но не стоит забывать, что клитор может быть слишком чувствительным, поэтому подойдут мягкие и нежные прикосновения. Пробуйте разные виды стимуляции и всегда обращайте внимание на реакцию.

Используйте правильно ритм и темп Постоянный ритм и постепенное нарастание темпа могут усилить возбуждение. Избегайте резких движений, если не знаете наверняка, что именно таким образом оргазм и будет гарантирован. Плавное, но уверенное увеличение темпа поможет создать нужное напряжение и приблизить ее к оргазму.

Не пренебрегайте словами Коммуникация во время близости – это тоже важный элемент сексуального взаимодействия. Говорите о том, что вам нравится, и интересуйтесь предпочтениями вашей половинки. Комплименты, нежные слова и слова поддержки помогают женщине почувствовать себя желанной, уверенной и раскованной.

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Следите за реакцией и не торопитесь Мужчинам иногда сложно понять, сколько времени нужно женщине для достижения оргазма. Спешка может разрушить все, а внимательность и терпение, напротив, создадут ощущение полной вовлеченности. Наблюдайте за дыханием, движениями и старайтесь подстраиваться друг под друга.

Пробуйте разнообразие и позы Для многих женщин оргазм возможен только в определенных позах, в которых создается нужное давление на клитор или другие чувствительные зоны. Пробуйте разные варианты и узнавайте, что работает для вас обоих. При этом старайтесь избегать монотонности – разнообразие добавляет страсти и повышает шансы на оргазм.

Не забывайте про расслабление после После оргазма женщинам, в отличие от мужчин, важно медленное и нежное завершение. Это время, когда интимная близость может проявляться в ласковых словах и объятиях. Такой финал укрепляет эмоциональную связь между сексуальными партнерами и делает весь опыт сексуального взаимодействия более приятным и запоминающимся.

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Принимайте сигналы и не будьте самокритичными Даже если у вас не получилось достичь желаемого результата сразу, это нормально. Прислушивайтесь к своим желаниям, пробуйте новые подходы и дайте себе время на освоение. «Женский оргазм – это не столько общая ответственность сексуальных партнеров, сколько зона контроля самой женщины. Потому что только сама женщина знает точно, что, когда и сколько ей хорошо и достаточно, и наоборот. А значит, что именно женщина несет ответственность за свой оргазм. Не стоит думать, что мужчина по умолчанию и сразу же будет делать все именно так, как нужно. Ожидания, что кто-то знает тело другого человека лучше его самого, ошибочны. Весьма маловероятно, что партнер – телепат и без знания особенностей и предпочтений сможет все сделать правильно. Такой подход может привести к недопониманию и разочарованию», – объясняет Багрий.