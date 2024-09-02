Правила безопасности для школьников: доверие в семье, кодовые слова и правильная эвакуация

О том, что нужно объяснить школьнику и чему его научить, чтобы оставаться в безопасности, читайте в материале РИАМО.

Научиться ничего не скрывать от взрослых Фото - © Дмитрий Яковлев / Фотобанк Лори Не всегда ребенок находится под присмотром родителей. И если в детском саду малыши все-таки постоянно под присмотром взрослых, то в школе они более самостоятельные: школьники общаются друг с другом, у них появляются секреты. Само по себе это не страшно и вполне нормально, если их «секретики» касаются каких-то личных взаимоотношений. Другое дело, если ребенок узнал от одноклассника или кого-то еще в школе о его тайных планах «всем отомстить» или о том, что группа школьников выбрала кого-то как объект для издевательств, или ребенок заметил кого-то подозрительного у школы. О таких вещах обязательно нужно говорить взрослому — родителям, учителю, директору, любому значимому взрослому, которому ребенок доверяет. Не нужно бояться прослыть стукачом. Во-первых, вряд ли взрослый сразу же сообщит о том, откуда он узнал информацию, а, во-вторых, школьник должен знать, что молчаливое согласие — это практически соучастие в преступлении. Кроме того, это такие случаи, когда лучше разобраться и убедиться, что ничего страшного не произошло, чем промолчать и допустить преступление.

Регулярно разговаривать о безопасности с ребенком Фото - © Элина Гаревская / Фотобанк Лори О безопасности с ребенком нужно говорить постоянно. Это не тот случай, когда можно один раз все рассказать и быть уверенным, что школьник все запомнил. Важно не просто самому говорить, но и задавать ребенку вопросы: «Как ты поступишь, если незнакомец постарается тебя увести?», «Что ты будешь делать, если с тобой в лифт заходит незнакомый человек?», «Какой дорогой ты идешь из школы?» и так далее.

Изучить план эвакуации из школы Фото - © Михаил Иванов / Фотобанк Лори Вместе с ребенком нужно изучить план эвакуации из школы. И проследить, чтобы в школе проходили учения по действиям учителей и детей в разных ситуациях. Поинтересуйтесь у директора, как часто запланированы такие учения, полностью ли школа готова к действиям во время чрезвычайного происшествия, насколько хорошо готовы охранники. Объясните ребенку, что в случае угрозы вещи нужно бросать, главное спасаться самому, а сам план школы он должен знать так же хорошо, как свою квартиру.

Напомнить правила безопасного поведения и ПДД Фото - © Александр Подшивалов / Фотобанк Лори Напомните школьнику дорогу в школу, а с первоклассником нужно несколько раз по ней пройти вместе. По возможности ребенок должен ходить в школу и возвращаться из нее в компании своих друзей и выбирать такой путь, чтобы все время быть на виду у людей. Напомните ребенку, что не стоит ходить на заброшенные стройки, испытывать удачу у открытых люков и колодцев, искать приключения в других местах, таящих опасность. На одежде и рюкзаках школьников должны быть светоотражающие элементы даже днем, снимать их не нужно. Учеников второй смены нужно встречать из школы, чтобы они не оставались одни на темных улицах. Следует напомнить детям правила дорожного движения. Вспомнить, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, при переходе дороги не надевать капюшон, не пользоваться плеером и наушниками, мобильным телефоном, не разговаривать, не отвлекаться, не играть на проезжей части и вблизи дороги.

Никогда не открывать дверь незнакомцам Фото - © Vladimir Vikhrov / Фотобанк Лори Школьники часто остаются дома одни в ожидании родителей с работы. Это время, когда преступники могут попытаться попасть в квартиры и дома. Важно внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя открывать дверь незнакомым людям. Даже если они говорят, что их прислала мама или папа попросил что-то передать. Если незнакомец настойчив, лучше сразу звонить родителям или в 112. А с родственниками и друзьями время посещения лучше согласовывать, потому что ребенку не следует открывать дверь даже им, если время не согласовано.

Никогда не заходить в лифт с незнакомым человеком Фото - © Unsplash.com Несколько правил для того, чтобы безопасно входить в подъезд: Не входить в подъезд, если чувствуешь опасность или кто-то идет следом.

Ждать лифт, стоя спиной к стене. Так можно увидеть незнакомца и пропустить его в лифт.

Не садиться в лифт с незнакомцем. Нужно дождаться следующего.

Не бояться кричать и обороняться (царапаться, драться). Кроме того, заранее стоит договориться с соседями, чтобы ребенок мог в любое время к ним обратиться, в случае опасности.

Не разрешать незнакомым людям себя трогать Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори Никто не имеет права трогать ребенка. Поэтому школьнику нужно учиться выстраивать границы и уметь их отстаивать. Нужно обращать внимание на то, что люди общаются на расстоянии друг от друга. А объятия и касания — это проявления любви и доверия только между очень близкими людьми — незнакомые люди не могут трогать чужих детей. Научите ребенка кричать и просить о помощи на улице, если их пытаются похитить или совершить какие-то насильственные действия. Нужно уметь отбиваться, поэтому или проводите такие занятия в игровой форме дома, или отдайте ребенка на курсы самообороны. Важно, чтобы ребенок преодолевал препятствия на физическом уровне и не боялся ударить, если существует угроза его безопасности.

Уметь убегать от машины Фото - © Unsplash.com Объясните ребенку, что если его просят сесть в машину, то нужно сразу убегать от нее в противоположном движению направлении. Догнать ребенка так будет сложнее и скорее всего преступник этого делать не будет. Само собой вовсе не стоит подходить к незнакомцам в машинах, даже если они просят «поискать котенка» или ведут, казалось бы, безобидный разговор. Лучше молча уйти.

Носить смартчасы Фото - © Unsplash.com Смартчасы — удобная вещь, которую труднее потерять, чем телефон. Они дольше держат заряд, позволяют послушать звуки рядом с ребенком, выйти с ним на связь. К тому же на них есть кнопка вызова помощи, и научиться ею пользоваться нужно в первую очередь. В начальной школе такие часы просто незаменимая вещь. Детей старше вряд ли получится заставить их носить, но в таком возрасте они уже более ответственно относятся к телефону и могут оставаться на связи.

Придумать пароль Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Пароль — еще одна просто необходимая составляющая безопасности ребенка. Слово или фраза, известная только членам семьи, поможет ребенку избежать общения с незнакомцами, которые просят что-то рассказать или пойти с ним под предлогом того, что так «сказали родители». Кодовое слово может быть абсолютно любым, главное, чтобы ребенок его легко запомнил и не забывал. При общении, особенно по телефону, важно использовать пароль, чтобы не стать жертвой мошенников.