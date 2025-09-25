Подготовка к суициду: как распознать намерения близкого человека и предотвратить беду
Как понять, что близкий человек готовится к суициду, что делать в такой ситуации и как предотвратить беду, РИАМО рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.
Что такое суицид с точки зрения психиатрии
С точки зрения профессиональной психологии и психиатрии, суицидальное поведение — это не просто «слабость» или необдуманный поступок. Это симптом тяжелейшего душевного страдания, крик о помощи, который часто остается неуслышанным. В подавляющем большинстве случаев за этим стоит клинически выраженная депрессия, тревожное или иное расстройство, которое искажает восприятие реальности.
«Человек в таком состоянии испытывает невыносимую психологическую боль, его мышление сужается, и он искренне не видит других способов решения своих проблем, кроме как уйти из жизни. Он хочет не смерти, а прекращения страданий, но не находит для этого ресурсов», — говорит Марина Калюжная.
Именно поэтому так важно рассматривать суицидальные мысли как проявление болезни, требующее помощи, а не как слабость характера, отмечает эксперт.
Какие фразы и поступки могут указывать на решение покончить с собой
Тревожные сигналы делятся на вербальные и поведенческие, объясняет Марина Калюжная. К вербальным относятся прямые или завуалированные высказывания. Прямые: «Я не хочу больше жить», «Лучше бы я умер». Косвенные, не менее опасные: «Вам будет легче без меня», «Я устал бороться», «Скоро этот кошмар закончится».
«В поведении должна насторожить резкая самоизоляция, уход от контактов с друзьями и семьей, раздача ценных вещей, составление завещания, нехарактерные „примирительные” звонки людям из прошлого, как будто человек подводит черту», — рассказывает собеседница РИАМО.
Особенно коварный признак — внезапное мнимое спокойствие и просветление после длительного периода тоски и апатии. Иногда это может означать, что решение покончить с собой уже принято, и это приносит временное облегчение. Ошибочно приняв это за улучшение, близкие могут ослабить бдительность.
Способна ли беседа предотвратить суицид
Для человека, погруженного в пучину отчаяния, возможность быть выслушанным без осуждения и критики — это первый шаг к облегчению, рассказывает Марина Калюжная. Проговаривание своих самых тяжелых мыслей лишает их части власти и делает менее хаотичными. Диалог позволяет установить связь, напомнить человеку, что он не одинок, и, что самое важное, стать мостом к профессиональной помощи. Молчание и игнорирование проблемы, напротив, усугубляют чувство изоляции и безнадежности.
Как говорить с человеком, которого посещают мысли о суициде
Главные принципы — эмпатия, принятие и прямота. По словам Марины Калюжной, разговор должен проходить в спокойной, уединенной обстановке, без спешки. Начать можно с выражения беспокойства: «Я заметил, что ты последнее время выглядишь очень подавленным. Мне не все равно, что с тобой происходит». Не бойтесь задавать прямые вопросы: «Ты думаешь о том, чтобы причинить себе вред?».
«Распространенный миф, что такой вопрос может „навести” человека на мысль о суициде, давно опровергнут. Напротив, он дает разрешение говорить о непереносимом, снимает часть напряжения», — подчеркивает собеседница РИАМО.
Самое важное в этот момент — слушать. Не перебивать, не давать советов вроде «возьми себя в руки» или «подумай о родных», не пытаться сразу же предложить решения. Ваша задача — дать человеку почувствовать, что его слышат, понимают и его переживания имеют право на существование. Простое «Я с тобой. Мне важно, что ты чувствуешь» может значить больше, чем кажется.
Какова главная задача близких человека, думающего о суициде
Главная задача близких — не стать для человека психотерапевтом, а выполнить три важнейшие функции: стать безопасным слушателем, убедить в необходимости обратиться к специалисту (психиатру, психотерапевту) и поддержать на этом пути, рассказывает Марина Калюжная. Вы — «мостик» к профессиональной помощи. Однако бывают критические ситуации, когда человек представляет непосредственную опасность для себя, находится в состоянии острого психоза, помрачения сознания и категорически отказывается от помощи.
В каких случаях возможна принудительная госпитализация
Во-первых, у человека должно быть диагностировано тяжелое психическое расстройство (например, глубокая депрессия с психотическими симптомами или острое психотическое состояние). Во-вторых, и это ключевое, его поведение должно представлять непосредственную опасность для него самого.
«На практике это означает, что у человека есть не просто мимолетные мысли, а конкретный суицидальный план, доступ к средствам и он утратил способность критически оценивать свои действия», — объясняет Марина Калюжная.
Например, если пациент находится в состоянии ступора с полным отказом от еды и питья из-за убежденности в собственной ничтожности — это прямое показание. Процедура начинается с осмотра бригадой скорой психиатрической помощи, которую необходимо вызвать. Врач на месте оценивает состояние, и, если риск подтверждается, оформляется мотивированное заключение.
Далее пациента доставляют в стационар, где в течение 48 часов администрация больницы обязана обратиться в суд для санкции на дальнейшее пребывание. Суд заслушивает все стороны, включая (по возможности) самого пациента, и принимает решение. Это не карательная мера, а способ спасти жизнь, когда человек из-за болезни не может принять помощь добровольно.
«Важно подчеркнуть: задача родственников — не брать на себя юридическое оформление, а вовремя распознать угрозу и вызвать специалистов. Их подробные описания поведения больного — критически важный аргумент для врача при принятии решения. Помните, что такая госпитализация — это начало лечения, а не изоляция», — заключает собеседница РИАМО.