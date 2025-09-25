Подготовка к суициду: как распознать намерения близкого человека и предотвратить беду

Как понять, что близкий человек готовится к суициду, что делать в такой ситуации и как предотвратить беду, РИАМО рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная.

Что такое суицид с точки зрения психиатрии Фото - © Freepik.com С точки зрения профессиональной психологии и психиатрии, суицидальное поведение — это не просто «слабость» или необдуманный поступок. Это симптом тяжелейшего душевного страдания, крик о помощи, который часто остается неуслышанным. В подавляющем большинстве случаев за этим стоит клинически выраженная депрессия, тревожное или иное расстройство, которое искажает восприятие реальности. «Человек в таком состоянии испытывает невыносимую психологическую боль, его мышление сужается, и он искренне не видит других способов решения своих проблем, кроме как уйти из жизни. Он хочет не смерти, а прекращения страданий, но не находит для этого ресурсов», — говорит Марина Калюжная. Именно поэтому так важно рассматривать суицидальные мысли как проявление болезни, требующее помощи, а не как слабость характера, отмечает эксперт.

Какие фразы и поступки могут указывать на решение покончить с собой Фото - © Freepik.com Тревожные сигналы делятся на вербальные и поведенческие, объясняет Марина Калюжная. К вербальным относятся прямые или завуалированные высказывания. Прямые: «Я не хочу больше жить», «Лучше бы я умер». Косвенные, не менее опасные: «Вам будет легче без меня», «Я устал бороться», «Скоро этот кошмар закончится». «В поведении должна насторожить резкая самоизоляция, уход от контактов с друзьями и семьей, раздача ценных вещей, составление завещания, нехарактерные „примирительные” звонки людям из прошлого, как будто человек подводит черту», — рассказывает собеседница РИАМО. Особенно коварный признак — внезапное мнимое спокойствие и просветление после длительного периода тоски и апатии. Иногда это может означать, что решение покончить с собой уже принято, и это приносит временное облегчение. Ошибочно приняв это за улучшение, близкие могут ослабить бдительность.

Способна ли беседа предотвратить суицид Фото - © Freepik.com Для человека, погруженного в пучину отчаяния, возможность быть выслушанным без осуждения и критики — это первый шаг к облегчению, рассказывает Марина Калюжная. Проговаривание своих самых тяжелых мыслей лишает их части власти и делает менее хаотичными. Диалог позволяет установить связь, напомнить человеку, что он не одинок, и, что самое важное, стать мостом к профессиональной помощи. Молчание и игнорирование проблемы, напротив, усугубляют чувство изоляции и безнадежности.

Как говорить с человеком, которого посещают мысли о суициде Фото - © Freepik.com Главные принципы — эмпатия, принятие и прямота. По словам Марины Калюжной, разговор должен проходить в спокойной, уединенной обстановке, без спешки. Начать можно с выражения беспокойства: «Я заметил, что ты последнее время выглядишь очень подавленным. Мне не все равно, что с тобой происходит». Не бойтесь задавать прямые вопросы: «Ты думаешь о том, чтобы причинить себе вред?». «Распространенный миф, что такой вопрос может „навести” человека на мысль о суициде, давно опровергнут. Напротив, он дает разрешение говорить о непереносимом, снимает часть напряжения», — подчеркивает собеседница РИАМО. Самое важное в этот момент — слушать. Не перебивать, не давать советов вроде «возьми себя в руки» или «подумай о родных», не пытаться сразу же предложить решения. Ваша задача — дать человеку почувствовать, что его слышат, понимают и его переживания имеют право на существование. Простое «Я с тобой. Мне важно, что ты чувствуешь» может значить больше, чем кажется.

Какова главная задача близких человека, думающего о суициде Фото - © Freepik.com Главная задача близких — не стать для человека психотерапевтом, а выполнить три важнейшие функции: стать безопасным слушателем, убедить в необходимости обратиться к специалисту (психиатру, психотерапевту) и поддержать на этом пути, рассказывает Марина Калюжная. Вы — «мостик» к профессиональной помощи. Однако бывают критические ситуации, когда человек представляет непосредственную опасность для себя, находится в состоянии острого психоза, помрачения сознания и категорически отказывается от помощи.