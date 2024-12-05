Перерасчет за отсутствие отопления: как его получить в Москве и Московской области
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В материале РИАМО рассказываем, как получить перерасчет, если в квартире нет отопления или батареи недостаточно теплые.
Какая норма температуры в квартирах зимой
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Согласно нормам температура в квартирах должна быть не ниже 18 градусов и не ниже 20 в угловых комнатах. В подъездах должно быть не холоднее 16 градусов тепла. При этом отопление должно быть обеспечено бесперебойно и круглосуточно, а отключать его допустимо в крайних случаях не больше чем на сутки суммарно в месяц.
Без перерасчета можно отключать отопление на 16 часов, если температура в жилых комнатах держится не ниже +12 градусов, на восемь часов при температуре +10-12 градусов и на четыре часа при температуре в комнатах +8-10 градусов.
Если отключения происходят чаще и дольше, то нужно требовать возвращения к нормативам и делать перерасчет. Чтобы измерить температуру в квартире, нужно закрыть все окна и двери, термометр держать в метре от пола в центре помещения. Батареи должны находиться в полуметре от прибора.
В каких случаях положен перерасчет за отопление
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Основания и порядок перерасчета прописаны в постановлении правительства № 354.
Перерасчет сделают в следующих случаях:
- Если предоставлены некачественные услуги. Это доказывается с помощью замеров.
- Если перерыв в подаче услуг превышает законные временные рамки.
- Если в ходе поверки счетчиков нашли расхождения – в таком случае перерасчет делают по показаниям, снятым во время поверки.
- Если положены льготы и субсидии.
- При корректировке оплаты за отопление по итогам года.
- Если в регионе или на федеральном уровне изменен порядок расчета платежей за отопление.
Важно помнить, что нельзя получить перерасчет, если вы временно в квартире не жили.
Как получить перерасчет за отопление в Москве
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При снижении показателей и обнаружении проблем с отоплением нужно обращаться в свою управляющую компанию. Важно составить акт, который будет подписан и жителями, и представителем УК. Этот акт и будет документом, на основании которого будет произведен перерасчет. Он будет учтен в квитанции за следующий месяц.
Перерасчет делают как по умолчанию на основании акта, так и по заявлению или обращению жителей. Но в любом случае необходим акт.
Если в управляющей компании проблему проигнорировали или не решили ее, то в Москве можно обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства по номеру телефона: + 7 (495) 539-53-53. По нему круглосуточно операторы единой диспетчерской службы принимают заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем. Также можно обратиться через электронную приемную.
Чаще всего перерасчет делают сами управляющие компании на основании акта, и только в крайнем случае жителям приходится обращаться в суд, где также можно требовать возмещения морального вреда.
Как получить перерасчет за отопление в Московской области
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В Московской области при проблемах с отоплением можно обратиться в Единую диспетчерскую службу и оставить заявку. После этого на место выедет мастер, который измерит температуру и составит акт. На основании этого документа будет сделан перерасчет.
Если этого не произошло, то нужно обращаться в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Важно помнить, что факт некачественного оказания услуги можно установить только в конкретный момент, то есть сделать перерасчет за предыдущие периоды, если не были сделаны замеры, не получится.
Как сэкономить на отоплении
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На отоплении можно экономить, для этого в домах устанавливают счетчики. Есть общедомовые счетчики, есть индивидуальные для каждой квартиры. Перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Установленный счетчик только в одной квартире учитываться не будет и платить придется как всем.
Эксперты говорят о том, что индивидуальные счетчики выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы – прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления, а значит, на каждую трубу нужен счетчик. Так экономия будет сомнительной.