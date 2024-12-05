Перерасчет за отсутствие отопления: как его получить в Москве и Московской области

В материале РИАМО рассказываем, как получить перерасчет, если в квартире нет отопления или батареи недостаточно теплые.

Какая норма температуры в квартирах зимой Фото - © Фотобанк Лори Согласно нормам температура в квартирах должна быть не ниже 18 градусов и не ниже 20 в угловых комнатах. В подъездах должно быть не холоднее 16 градусов тепла. При этом отопление должно быть обеспечено бесперебойно и круглосуточно, а отключать его допустимо в крайних случаях не больше чем на сутки суммарно в месяц. Без перерасчета можно отключать отопление на 16 часов, если температура в жилых комнатах держится не ниже +12 градусов, на восемь часов при температуре +10-12 градусов и на четыре часа при температуре в комнатах +8-10 градусов. Если отключения происходят чаще и дольше, то нужно требовать возвращения к нормативам и делать перерасчет. Чтобы измерить температуру в квартире, нужно закрыть все окна и двери, термометр держать в метре от пола в центре помещения. Батареи должны находиться в полуметре от прибора.

В каких случаях положен перерасчет за отопление Фото - © Фотобанк Лори Основания и порядок перерасчета прописаны в постановлении правительства № 354. Перерасчет сделают в следующих случаях: Если предоставлены некачественные услуги. Это доказывается с помощью замеров.

Если перерыв в подаче услуг превышает законные временные рамки.

Если в ходе поверки счетчиков нашли расхождения – в таком случае перерасчет делают по показаниям, снятым во время поверки.

Если положены льготы и субсидии.

При корректировке оплаты за отопление по итогам года.

Если в регионе или на федеральном уровне изменен порядок расчета платежей за отопление. Важно помнить, что нельзя получить перерасчет, если вы временно в квартире не жили.

Как получить перерасчет за отопление в Москве Фото - © Фотобанк Лори При снижении показателей и обнаружении проблем с отоплением нужно обращаться в свою управляющую компанию. Важно составить акт, который будет подписан и жителями, и представителем УК. Этот акт и будет документом, на основании которого будет произведен перерасчет. Он будет учтен в квитанции за следующий месяц. Перерасчет делают как по умолчанию на основании акта, так и по заявлению или обращению жителей. Но в любом случае необходим акт. Если в управляющей компании проблему проигнорировали или не решили ее, то в Москве можно обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства по номеру телефона: + 7 (495) 539-53-53. По нему круглосуточно операторы единой диспетчерской службы принимают заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем. Также можно обратиться через электронную приемную. Чаще всего перерасчет делают сами управляющие компании на основании акта, и только в крайнем случае жителям приходится обращаться в суд, где также можно требовать возмещения морального вреда.

Как получить перерасчет за отопление в Московской области Фото - © Медиасток.рф В Московской области при проблемах с отоплением можно обратиться в Единую диспетчерскую службу и оставить заявку. После этого на место выедет мастер, который измерит температуру и составит акт. На основании этого документа будет сделан перерасчет. Если этого не произошло, то нужно обращаться в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Важно помнить, что факт некачественного оказания услуги можно установить только в конкретный момент, то есть сделать перерасчет за предыдущие периоды, если не были сделаны замеры, не получится.