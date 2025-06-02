Парад планет в ночь на 3 июня 2025: что это такое, во сколько и где смотреть

Шпаргалки
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com

В материале РИАМО о редком астрономическом событии, которое случится уже завтра.

Каким будет парад планет 3 июня

Александр Кряжев

Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости

В ночь на 3 июня 2025 года на небе выстроятся в ряд целых шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И это довольно редкое явление.

Во сколько наблюдать за парадом планет 3 июня

Александр Кряжев

Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости

Наблюдать за парадом планет можно будет на рассвете. Лучшее время для этого — с 3:30 до 4:30 утра по московскому времени. В этот период будет еще недостаточно светло, и можно будет рассмотреть планеты.

Если у вас нет специального оборудования — не стоит расстраиваться. Без оптики можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а вот для Урана и Нептуна лучше бы запастись хотя бы биноклем, а лучше телескопом. Правда, есть нюанс: даже ближайшие к нам планеты нельзя будет распознать в Москве — все дело в высокой освещенности. Так что будет лучше отъехать в пригород, где нет светового загрязнения.

Лучше всего парад планет будет видно в удаленных регионах при условии ясной погоды и свободного восточного горизонта — именно там планеты выстроятся вряд.

Как наблюдать парад планет 

Алексей Круковский / Фотобанк Лори

Фото - © Алексей Круковский / Фотобанк Лори

Чтобы рассмотреть все планеты, которые участвуют в параде, желательно подготовиться заранее:

  • найдите такое, где мало света (нет уличных фонарей, например),
  • возьмите с собой телескоп или бинокль,
  • установите на телефон астрономическое приложение — оно поможет сориентироваться на небе и найти нужные планеты.

Что такое парад планет

Фото - © Freepik.com

Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются на одной прямой от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся близко друг к другу на небесной сфере.

Впрочем, понятие «парад планет» не является научным и используется в астрономии скорее для ее популяризации.

Какие бывают парады планет

Александр Кряжев

Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости

Парады различаются по количеству участвующих в них планет. Можно выделить мини-парады, где заключены до четырех планет. Такие парады мы наблюдаем до двух раз в год.

В больших парадах участвуют от пяти и более планет. Такое явление встречается гораздо реже. Последний раз его можно было наблюдать в июне 2024 года.

Бывают и полные парады — когда на небосводе выстраиваются все семь планет Солнечной системы (не считая Плутона, утратившего свой статус). Такие парады еще более редки и встречаются раз в сотни лет.

Также выделяют видимые и невидимые парады планет. Вторые бывают, когда расположение планет оказывается слишком близко к Солнцу.