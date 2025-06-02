Парад планет в ночь на 3 июня 2025: что это такое, во сколько и где смотреть
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В материале РИАМО о редком астрономическом событии, которое случится уже завтра.
Каким будет парад планет 3 июня
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
В ночь на 3 июня 2025 года на небе выстроятся в ряд целых шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И это довольно редкое явление.
Во сколько наблюдать за парадом планет 3 июня
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
Наблюдать за парадом планет можно будет на рассвете. Лучшее время для этого — с 3:30 до 4:30 утра по московскому времени. В этот период будет еще недостаточно светло, и можно будет рассмотреть планеты.
Если у вас нет специального оборудования — не стоит расстраиваться. Без оптики можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а вот для Урана и Нептуна лучше бы запастись хотя бы биноклем, а лучше телескопом. Правда, есть нюанс: даже ближайшие к нам планеты нельзя будет распознать в Москве — все дело в высокой освещенности. Так что будет лучше отъехать в пригород, где нет светового загрязнения.
Лучше всего парад планет будет видно в удаленных регионах при условии ясной погоды и свободного восточного горизонта — именно там планеты выстроятся вряд.
Как наблюдать парад планет
Фото - © Алексей Круковский / Фотобанк Лори
Чтобы рассмотреть все планеты, которые участвуют в параде, желательно подготовиться заранее:
- найдите такое, где мало света (нет уличных фонарей, например),
- возьмите с собой телескоп или бинокль,
- установите на телефон астрономическое приложение — оно поможет сориентироваться на небе и найти нужные планеты.
Что такое парад планет
Фото - © Freepik.com
Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы оказываются на одной прямой от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. При этом они находятся близко друг к другу на небесной сфере.
Впрочем, понятие «парад планет» не является научным и используется в астрономии скорее для ее популяризации.
Какие бывают парады планет
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
Парады различаются по количеству участвующих в них планет. Можно выделить мини-парады, где заключены до четырех планет. Такие парады мы наблюдаем до двух раз в год.
В больших парадах участвуют от пяти и более планет. Такое явление встречается гораздо реже. Последний раз его можно было наблюдать в июне 2024 года.
Бывают и полные парады — когда на небосводе выстраиваются все семь планет Солнечной системы (не считая Плутона, утратившего свой статус). Такие парады еще более редки и встречаются раз в сотни лет.
Также выделяют видимые и невидимые парады планет. Вторые бывают, когда расположение планет оказывается слишком близко к Солнцу.