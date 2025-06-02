Парад планет в ночь на 3 июня 2025: что это такое, во сколько и где смотреть

В ночь на 3 июня 2025 года на небе выстроятся в ряд целых шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И это довольно редкое явление.

Во сколько наблюдать за парадом планет 3 июня

Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости

Наблюдать за парадом планет можно будет на рассвете. Лучшее время для этого — с 3:30 до 4:30 утра по московскому времени. В этот период будет еще недостаточно светло, и можно будет рассмотреть планеты.

Если у вас нет специального оборудования — не стоит расстраиваться. Без оптики можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а вот для Урана и Нептуна лучше бы запастись хотя бы биноклем, а лучше телескопом. Правда, есть нюанс: даже ближайшие к нам планеты нельзя будет распознать в Москве — все дело в высокой освещенности. Так что будет лучше отъехать в пригород, где нет светового загрязнения.

Лучше всего парад планет будет видно в удаленных регионах при условии ясной погоды и свободного восточного горизонта — именно там планеты выстроятся вряд.