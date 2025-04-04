Открытие мотосезона в Москве 2025: как пройдет мотофестиваль и кто может принять в нем участие

Смотровая площадка «Воробьевы горы» в этом году станет местом сбора, старта и финиша мотоколонны – это будет основным местом проведения фестиваля. Начнется открытие в 10:00, завершится в 18:00.

В мотопараде участвуют мотоклубы, но участником заезда может стать любой желающий, у кого есть мотоцикл. Гостями праздничной программы на Воробьевых горах могут стать все, кто интересуется мотокультурой или просто хочет посмотреть на красивые заезды мотоциклов и послушать музыку.

Программа мотофестиваля в Москве в 2025 году

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Традиционно в столице на фестиваль собираются тысячи байкеров на мотоциклах разного производства и годов выпуска. Мотоциклисты проедут единой колонной по Садовому кольцу. В этом году заезд посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Они колонной еду по городу, потом вместе с гостями слушают музыку и демонстрируют свои навыки езды. В этот же день в Москве проходит весенний мотопарад. Обычно он проходит по Садовому кольцу, а стартует и финиширует на смотровой площадке «Воробьевы горы». Для гостей готовят праздничную программу, розыгрыши, концерты.

Начнется заезд в 12:00, а завершится в 12:40. Сам фестиваль стартует в 10:00 на смотровой площадке «Воробьевы горы». С 10:15 – 11:30 состоится выступление кавер-групп, после которых на сцену выйдет хедлайнер. После старта заезда на площадке продолжится концерт и состоятся квизы о Великой Отечественной Войне.

В 14:00 начнется конкурс среди мотоклубов и конкурс «Мотоледи», до 18:00 продолжатся квизы, пройдет розыгрыш мотоцикла и можно будет узнать историю Великой Отечественной войны.