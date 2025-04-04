Открытие мотосезона в Москве 2025: как пройдет мотофестиваль и кто может принять в нем участие
Фото - © Медиасток.рф
В материале РИАМО рассказываем об открытии мотосезона в 2025 году.
Когда и где пройдет мотофестиваль в Москве в 2025 году
Фото - © Медиасток.рф
В 2025 году общегородское праздничное мероприятие «Московский мотофестиваль. Открытие мотосезона — 2025» состоится 26 апреля.
Смотровая площадка «Воробьевы горы» в этом году станет местом сбора, старта и финиша мотоколонны – это будет основным местом проведения фестиваля. Начнется открытие в 10:00, завершится в 18:00.
Кто может принять участие в открытии мотосезона в Москве в 2025 году
Фото - © Медиасток.рф
В мотопараде участвуют мотоклубы, но участником заезда может стать любой желающий, у кого есть мотоцикл. Гостями праздничной программы на Воробьевых горах могут стать все, кто интересуется мотокультурой или просто хочет посмотреть на красивые заезды мотоциклов и послушать музыку.
Программа мотофестиваля в Москве в 2025 году
Фото - © Медиасток.рф
Традиционно в столице на фестиваль собираются тысячи байкеров на мотоциклах разного производства и годов выпуска. Мотоциклисты проедут единой колонной по Садовому кольцу. В этом году заезд посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Они колонной еду по городу, потом вместе с гостями слушают музыку и демонстрируют свои навыки езды. В этот же день в Москве проходит весенний мотопарад. Обычно он проходит по Садовому кольцу, а стартует и финиширует на смотровой площадке «Воробьевы горы». Для гостей готовят праздничную программу, розыгрыши, концерты.
Начнется заезд в 12:00, а завершится в 12:40. Сам фестиваль стартует в 10:00 на смотровой площадке «Воробьевы горы». С 10:15 – 11:30 состоится выступление кавер-групп, после которых на сцену выйдет хедлайнер. После старта заезда на площадке продолжится концерт и состоятся квизы о Великой Отечественной Войне.
В 14:00 начнется конкурс среди мотоклубов и конкурс «Мотоледи», до 18:00 продолжатся квизы, пройдет розыгрыш мотоцикла и можно будет узнать историю Великой Отечественной войны.
Чему будет посвящено открытие мотосезона в 2025 году
Фото - © Светлана Ясинская / Фотобанк Лори
12-й мотофестиваль в Москве будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, такие фестивали – это возможность еще раз напомнить водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, о важности ответственно подходить к вождению, состоянию своего транспортного средства и быть всегда предельно внимательным на дорогах.
«Мотофестиваль направлен на повышение уровня безопасности дорожного движения и культуры вождения среди мотоциклистов на территории города Москвы, приобщение граждан к мотокультуре и на популяризацию мототранспорта в столице», – сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.
Стоит помнить, что за полгода все участники дорожного движения отвыкают от присутствия байкеров на дорогах, поэтому мотоциклистам важно продумывать свою экипировку (сделать ее максимально заметной), а водителям автомобилей и пешеходам нужно быть внимательнее и всегда помнить о том, что на дорогах появились новые участники движения.
Анастасия Сивякова