Отдых на Бали 2024: сколько стоит, как долететь и что посмотреть

В материале РИАМО собрали все самое необходимое, что стоит знать о путешествии Бали.

Рейсы на Бали из России в 2024 году Фото - © Unsplash.com На данный момент прямого авиасообщения между Россией и Индонезией нет. Прямые рейсы прекратились еще во время пандемии коронавируса и потом не были восстановлены. Однако о возобновлении авиаперелетов активно ведутся переговоры. Так, 31 июля 2024 года новый президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна поддерживает открытие генконсульства РФ на Бали. Также индонезийский лидер счел возможным организовать прямые рейсы «Аэрофлота» на остров и не против предоставить такую возможность и другим авиакомпаниям. В свою очередь авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что запросила слоты для выполнения рейсов из Москвы на Бали начиная с сентября и ожидает решения авиационных властей Индонезии. На данный момент для посещения Бали доступны рейсы с пересадкой в Стамбуле, Бангкоке, Дубае, Дели, Дохе.

Стоимость туров на Бали Фото - © Unsplash.com Есть люди, которые не хотят планировать путешествие самостоятельно и покупают пакетные туры. Цены на них варьируются в среднем от 112 000 до 300 000 рублей с человека за тур на 12 дней без учета перелета. Если ориентироваться на цены на туры с перелетом на двоих человек, то в среднем придется выложить от 200 000 (за номер в отелях 3* на второй береговой линии) до 500 000 рублей (за номер в отеле 4-5* на первой береговой линии). Если выбирать горящие путевки, то можно купить тур значительно дешевле – начиная от 100 000 рублей с человека с перелетом и с отелем 4*.

Документы для путешествия на Бали – виза, страховка, билеты Фото - © Unsplash.com Для путешествия на остров Бали понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев. Нужна также и виза. Ее можно оформить в аэропорту по прилете или заранее — в консульстве либо через агентство-посредника. Сбор за визу по прилете — 500 000 IDR (2646 ₽). Такую визу дают на 30 дней, затем ее можно продлить на тот же срок. Путешественнику, который не продлит визу вовремя, грозит штраф 1 000 000 IDR (5293 ₽) за каждый день просрочки. Тех, кто пробудет в стране без визы больше 60 дней, депортируют с запретом на въезд минимум на полгода. Медицинская страховка, в принципе, необязательна, но она нужна на случай внезапной болезни – лечиться на Бали довольно дорого. Подтверждение брони жилья. Иногда эту информацию могут запросить при регистрации на рейс и по прилете. Обратный билет – нужен для получения визы, также могут попросить показать при регистрации и по прилете.

Банковские карты и валюта на Бали Фото - © Unsplash.com Российские карты Visa, Mastercard, American Express и JCB в Индонезии не работают. Вместо них можно использовать карты иностранных банков, например белорусских, казахстанских и других. Карты платежной системы «Мир» тоже не принимают. По официальным данным с сайта платежной системы UnionPay, их карты дают возможность расплачиваться в 90% магазинов Индонезии и снимать деньги в банкоматах разных банков, в том числе Bank Mandiri, BCA Bank, BRI Bank, Sinarmas Bank. Проще расплачиваться наличной валютой. Национальная валюта – индонезийская рупия. В обращении находятся банкноты достоинством в 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000 рупий.

Сезон на Бали: когда лучше ехать Фото - © Unsplash.com Остров Бали находится ниже экватора, здесь экваториально-муссонный климат. Весь год тут царит теплая летняя погода – рай для любителей позагорать около воды. Сезоны делятся на Бали на сухой и влажный периоды. С апреля по октябрь здесь тепло и сухо, а воздух прогревается до +27…+30 градусов. Влажность составляет 75%. Осадки в это время застать проблематично. Влажный же период начинается в ноябре и заканчивается в конце марта. Когда в России холодно, на Бали стоит температура порядка +30 градусов. Океан в это время теплый, но часты дожди. Влажность – 90–95%. К тому же добавляется сильный ветер.

Пляжи на Бали Фото - © Unsplash.com Пляжей на Бали очень много, причем как популярных, так и известных лишь «для своих». «Райских» пляжей довольно мало, но любители полежать в шезлонге с коктейлем в руках все равно смогут найти что-то по душе. Среди популярных можно выделить следующие пляжи: Куты – молодежный тусовочный курорт, где постоянные волны, много серферов и сильно развитая инфраструктура.

Семиньяк и Легиан – эти два пляжа похожи на Куты, но более респектабельные. Волны здесь потише, можно взять в аренду шезлонг и зонтик, перекусить в местных кафе.

Пляж в Джимбаране – мекка для любителей релакса. Океан здесь намного спокойнее, приливы и отливы почти незаметны. Пляж покрыт чистейшим белым песком.

Санур – еще один спокойный и тихий пляж для восстановления нервов.

Курорт Нуса-Дуа – популярное место у богатых туристов. Отели здесь высококлассные, а в ресторанах только изысканные блюда. Зато сам пляж не такой чистый, как указанные выше: купаться можно только во время приливов, а так вода довольно мутная и много водорослей.

Ловина – довольно экзотический и малоизвестный пляж с черным вулканическим песком. А еще сюда часто подплывают дельфинчики.

Что посмотреть на Бали: достопримечательности, храмы, природа Фото - © Unsplash.com Бали богат на различные храмы и ботанические сады. Перечислить все не представляется возможным, но несколько можно выделить особенно. На открытках из Бали часто изображен храм Танах-Лот («Земля и море»), который находится на отвесной скале. Считается, что построил его один священник в XV веке, который жил здесь совсем один. В какой-то момент он почувствовал, что это место священное, и повелел построить здесь храм. Храм Бесаких – еще одно любимое место у туристов и завсегдатай фотографий, привезенных с Бали. Это святая святых для местных жителей. Расположен на горе Агунг, обители всех богов. На эту гору люди молятся и даже спать ложатся только головой к ней. Здесь можно увидеть, как проходят священные ритуалы и обряды подношения богам. Попадая сюда, понимаешь, насколько набожны балийцы и как много для них значит их вера. Водные дворцы Уджунг и Тирта Ганга – одни из самых красивых сооружений на Бали, дворцовые комплексы служат оросительным бассейном для окрестных полей. Приехав сюда, вы увидите великолепные ансамбли из водных лабиринтов, фонтанов и дворцовых сооружений необыкновенной архитектуры. Также на Бали можно увидеть, как растет рис. Для этого нужно отправиться в район Убуда – именно здесь находятся знаменитые террасы Тегаллаланг. Рис растет быстро, поэтому ландшафт постоянно меняется.

Местная еда на Бали Фото - © Unsplash.com Многие боятся, что, приехав на Бали, останутся голодными, ведь местная кухня представляется довольно экзотической. Как бы не так: блюда, которые готовят балийцы, в большинстве своем всем приезжим очень нравятся. Местные обожают использовать различные приправы при приготовлении, а в основе всего лежат рис и свинина. Обожают тут и сладкое: попробуйте, например, мартабак – толстый блин с начинкой из шоколада, бананов и орехов. А если еще запить традиционным горячим чаем или кофе – мммм…