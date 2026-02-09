Оригинально и эмоционально: 7 идей для необычного свидания в Москве

Сходить в ресторан, где ничего не видно Фото - © v-temnote.ru Поход в ресторан — отличный способ порадовать близкого человека. Можно выбрать заведение, связанное с приятными совместными воспоминаниями, организовать ужин в ресторане со звездой Мишлен или же отправиться в необычное место, например, такое, как ресторан «В темноте». Там посетители проводят полтора-два часа в полной темноте, сосредотачиваясь на общении, музыке и вкусе блюд, что позволяет глубже прочувствовать атмосферу вечера. Где: Москва, Октябрьская ул., 2 Стоимость: от 2300 рублей

Поболтать обо всем на свете, пока вам будут делать массаж Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Идеальным свидание может стать и в спа-салоне, особенно если выбрать какую-нибудь парную процедуру. Стоит обратить внимание на уютные спа-центры, например, роскошный The Carlton Spa: здесь можно окунуться в атмосферу абсолютного спокойствия и безупречного комфорта. Бассейн, инкрустированный кристаллами Swarovski, сауна с гималайской солью, парные, освежающий душ с ароматерапией и современная фитнес-студия — все это для создания романтического настроения и ощущения единения с любимым человеком. Где: Москва, Тверская ул., 3 Стоимость: от 16 000 за массаж продолжительностью 60 минут

Наделать много фотографий в необычной локации Фото - © bestmemories.ru Интересный вариант разнообразить свидание — устроить совместную фотосессию. Можно выбрать прогулочную или интерьерную съемку, предварительно обсудив с фотографом детали: стиль одежды, формат и прочие нюансы. Если хочется больше свободы творчества, всегда можно снять фотостудию и сделать снимки самостоятельно на телефон. Главное условие успеха — позитивный настрой пары: шутите, проявляйте эмоции, открыто выражайте чувства друг к другу. Это сделает процесс веселым, а фотографии — яркими и живыми. В столице много интересных студий, одна из популярных — Best Memories. Где: Москва, ВДНХ, Проспект Мира 119с186; Москва, Партийный пер. 1к10 (Метро «Серпуховская») Стоимость: от 1800 за аренду студии на 60 минут

Послушать любимые песни в обнимку Фото - © Михаил Строгалев / Фотобанк Лори В столице чуть ли не ежедневно проходят самые разные концерты. 14 февраля, например, в Кремлевском дворце состоится концерт, который организовывает МУЗ-ТВ. Это одно из самых ожидаемых ежегодных событий в преддверии весны, которое объединяет тысячи сердец в зале, дает возможность влюбленным парам и тем, кто еще находится в поиске второй половинки, незабываемо провести время! В этот вечер зрителей ждет невероятный праздник с яркими выступлениями, звездными сюрпризами, признаниями, феерией звука, света и фантастическим настроением. Где: Москва, Кремль, Государственный Кремлевский Дворец Стоимость: от 1500 рублей

Поймать драйвовое настроение на аттракционах Фото - © dreamisland.ru Для тех, кто молод душой и жаждет ярких эмоций, идеальным вариантом свидания станет посещение парка аттракционов. Например, в Москве расположен «Остров мечты» — первый в России парк развлечений международного класса. Здесь можно встретить любимых героев мультфильмов и уникальных персонажей, созданных специально для парка. Территория делится на десять тематических зон с разнообразными аттракционами: экстремальными, семейными и детскими, большинство из которых уникальны для России и Европы. Где: Москва, проспект Андропова, д.1 Стоимость: от 3300 рублей

Научиться чему-то новому вдвоем Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори В Москве в 2026 году популярны необычные мастер-классы, ориентированные на создание уникальных вещей и получение опыта: тафтинг (ковроделие), создание неоновых вывесок, аналоговая печать, арт-классы с дегустацией, создание духов и флорариумов, ковка, молекулярная кухня и многое другое. Чем не вариант для необычного свидания? К примеру, участие в мастер-классе по созданию натуральных духов обойдется в 3500 рублей, зато эмоций будет вагон — можно создать ароматы друг для друга и душиться ими в особые для вас дни. Где: ул. Старая Басманная, 15а, стр. 4 Стоимость: 3500