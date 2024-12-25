Опасный праздник: какие новогодние ритуалы и традиции могут навредить здоровью

Есть бумагу и запивать шампанским Фото - © РИА Новости Среди множества новогодних примет, которые, как говорят, привлекают удачу и благополучие, способны решить проблемы в личной жизни и принести больше денег, есть вполне безобидные. Но есть и такие, после которых Новый год может стать незабываемым в плохом смысле и повезет, если обойдется без вызова скорой помощи. К одной из таких примет относится традиция писать свое желание на бумаге, потом жевать этот кусочек бумаги и запивать его шампанским. Врачи могут поделиться массой историй, когда после таких странных манипуляций люди оказывались на больничной койке. Тут стоит подумать, насколько прожеванный кусок бумаги способен решить ваши проблемы и часто ли вы в обычной жизни едите бумагу. Часто такие желания пишутся в спешке, на офисной бумаге большими буквами, и в итоге кусок, который нужно обязательно съесть, становится довольно большим. Прожевать его невозможно, запить тем более — вот и готово удушье. По той же причине не стоит глотать целиком виноград и выпивать сожженную бумагу вместе с шампанским. Сжечь все желание вы можете не успеть, и придется снова глотать бумагу вместе с пеплом — сомнительное удовольствие. Кроме того, сжигают желание во время боя курантов, а значит торопятся и получают риск ожогов.

Класть монету в шампанское Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори Риск подавиться есть и в том случае, когда для привлечения денег в бокал с шампанским кладут монету. Пить с монеткой в бокале — плохая затея: монета может попасть в дыхательные пути, и достать ее будет очень непросто. Нужно помнить, что в новогоднюю ночь дождаться помощи будет сложнее, чем в обычные дни, поэтому стоит подумать, прежде чем таким образом обеспечивать свое финансовое благополучие.

Осыпать всех монетами на удачу Фото - © Евгения Золкина / Фотобанк Лори Традиция осыпать всех монетами на удачу тоже может быть травмоопасной. Представьте, что брошенная монета может попасть и по голове, и в глаз, а если рядом дети, то им достанется еще больше. Конечно это вряд ли доведет до больничной койки, но рисковать не стоит. Достаточно обойтись хлопушками с конфетти — это тоже сделает праздник ярким, но никого не травмирует.

Открывать все окна и двери в новогоднюю ночь Фото - © Unsplash.com Есть примета — открывать все окна и двери в новогоднюю ночь, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу. Это тоже не слишком правильное решение, особенно если дома дети. Да и подвыпившие взрослые не всегда себя контролируют. В любой момент из открытого окна кто-то рискует выпасть, а дети могут уйти из дома в поисках подарков или Деда Мороза. Если очень хочется привлечь удачу, то достаточно открыть форточку или поставить окна на проветривание — удача точно сможет просочиться.

Зажигать множество гирлянд и свечей Фото - © Unsplash.com Большое количество света и огня в новогоднюю ночь — тоже хорошая примета. Чем ярче, тем лучше — это традиция пришла к нам из Азии. Да, праздник должен быть ярким и красивым, поэтому гирлянды и свечи не будут лишними, но во всем нужна мера. Во-первых, гирлянды должны быть качественными, чтобы у них не были повреждены провода — никого не должно ударить током. Свечи тоже стоит использовать с умом, не ставить их рядом с горючими материалами, у кроватей, под елкой, на окнах, где есть занавески. Лучше обойтись несколькими красивыми свечами на столе и у камина, если он есть. И нужно не забыть все потушить, когда праздник закончится и все пойдут спать.

Использовать петарды для отпугивания злых духов Фото - © Краснова Ирина / Фотобанк Лори Есть традиция шумом изгонять злых духов. Для этого используют хлопушки, петарды и фейерверки. Здесь, как и в случае с гирляндами, не стоит перебарщивать. В квартире и вовсе хватит нескольких хлопушек. Если вы хотите использовать петарды и фейерверки, то стоит узнать, где в вашем муниципалитете разрешено их запускать и разрешено ли вообще. Использовать для этого дворы точно нельзя. Для организации шума можно использовать импровизированные инструменты из кастрюль и половников, а можно просто громко спеть любимую песню.

Обеспечивать изобилие блюд и напитков на праздничном столе Фото - © Фотобанк Лори Новый год — безусловно долгожданный и один из самых крупных праздников для всех. Поэтому все стараются накрыть самый богатый стол и выставить все напитки мира, как алкогольные, так и безалкогольные. Тут важно помнить, что это не последнее застолье в жизни, поэтому есть и пить все подряд не нужно. А хозяйкам стоит продумать новогодний стол так, чтобы у гостей потом не было проблем с пищеварением. Если есть без разбора все что видите, вы рискуете не дождаться боя курантов или встретить утро нового года в компании врачей. С алкоголем тоже нужно быть осторожнее — выбрать один напиток и не пить слишком часто. Учитывая, что именно злоупотребление спиртным становится причиной многих трагедий, именно культуре его употребления стоит уделить особое внимание.