Главная

Обручальное и для красоты: как определить нужный размер кольца

Шпаргалки

Фото - © Unsplash.com

В материале РИАМО разбираемся, как подобрать себе кольцо по размеру и не ошибиться с выбором.

Что такое размер кольца

Фото - © Unsplash.com

Размер кольца — это то же самое, что размер пальца. Если у вас уже есть какое-нибудь кольцо, то возьмите его и проведите воображаемую линию от одного его края до другого — это диаметр. С помощью линейки измерьте его в миллиметрах — это и есть ваш размер.

В ювелирных магазинах и в магазинах бижутерии кольца продаются в размерах 16, 16,5, 17, 17,5 и т. д. То есть шаг градации в размерах колец, как правило, составляет 0,5 мм.

Как узнать свой размер кольца

Фото - © Unsplash.com

Конечно, самый простой способ узнать размер кольца, которое вам обязательно подойдет, — сходить в ювелирный магазин. Там специалисты снимут все мерки и подберут украшение. Если же такой способ по какой-то причине не подходит, то можно узнать размер и подручными средствами не выходя из дома.

  • С помощью нитки. Оберните нитку вокруг пальца, на котором вы планируете носить кольцо, и пометьте точку, где концы нити соединяются. Распрямите нить и измерьте расстояние между концами. Полученное значение нужно разделить на 3,14.  Это будет диаметр кольца.
  • Точно так же можно измерить размер с помощью полоски из бумаги. С ней результат будет точнее.
  • По уже имеющемуся кольцу. Если у вас есть какое-нибудь кольцо, а заказ вы делаете онлайн и не можете примерить новое, то узнать свой размер можно, приложив к кольцу полоску бумаги и измерив диаметр в миллиметрах. Это будет размер, на который стоит ориентироваться при покупке.
  • Приобрести пальцемер. Это довольно полезное изобретение стоимостью около 150 рублей. Продаются они, как правило, на маркетплейсах типа Ozone. Выглядят пальцемеры как линейка в виде кольца.
  • Довериться статистике. Чаще всего в ювелирных магазинах женщины покупают колечки размерами 16, 16,5, 17, 17,5 и 18. Если телосложение у женщины хрупкое и тонкие пальцы, лучше ориентироваться на меньший размер. У мужчин, соответственно, размеры побольше. 
  • Определить по размеру одежды. Этим способом можно вычислить примерный размер пальца (S – от 15,5 до 17,5, М – от 17 до 18, L – от 17,5 до 19, XL – колечки от 18,5 и 19).
  • Распечатать в сети шаблоны диаметров колец (с кружочками под каждый размер), а затем приложить к ним свое кольцо и определить, где внутренний диаметр украшения подходит максимально точно. Правда, нужно иметь в виду, что при печати размер изображения может быть увеличен или уменьшен, в зависимости от настроек, так что нужно их правильно выставлять.

Как узнать размер кольца другого человека

Фото - © Unsplash.com

Если вы собираетесь сделать предложение своей девушке или купить кольцо для подруги, то можно воспользоваться следующими советами.

  • Измерить любое другое кольцо человека, пока тот не видит. Нужно иметь при себе листок бумаги и ручку и в подходящий момент постараться обвести кольцо или хотя бы отметить диаметр.
  • Взять с собой в ювелирный магазин перчатку человека, которому собираетесь подарить кольцо. Правда, перчатка должна быть из тонкой кожи и облегать руку. Специалист в магазине сможет примерить украшение на перчатку.
  • Попробовать узнать через родных или друзей. Наверняка они знают.
  • Примерить любое кольцо одариваемого на своей руке. В таком случае нужно запомнить, на какой палец вы надевали чужое кольцо и докуда оно налезало.
  • Воспользоваться способами 5 и 6 из предыдущего раздела.

Как узнать размер кольца для подростка

Фото - © Unsplash.com

Узнать подходящий размер кольца для подростка очень просто — достаточно выбрать любой способ, как для взрослого. Самые маленькие размеры колец — 15 и 15,5 с диаметрами пальца 15 мм и 15,5 мм соответственно. Кольца размерами 16, 16,5 и 17 считаются подростковыми. Им соответствуют диаметры 16 мм, 16,5 мм и 17 мм.

Как правильно примерять кольцо и не ошибиться с размером

Фото - © Unsplash.com

Есть несколько советов, которые помогут выбрать кольцо по размеру.

  1. Старайтесь не примерять украшения на холоде и по вечерам — к концу дня пальцы могут отекать, а на морозе пальцы всегда кажутся тоньше.
  2. После физических нагрузок и перелета пальцы тоже склонны к отечности.
  3. Не стоит примерять кольцо при температуре или если вы выпили много жидкости.
  4. Имейте в виду, что даже один и тот же палец на обеих руках, скорее всего, будет отличаться по размеру на 0,5 мм. Так что примеряйте изделие именно на тот палец, на котором планируете его носить.
  5. Есть кольца тонкие, например, из серебра, а есть толстые — эмалевые. Если вы приобретаете толстое кольцо, размер в большинстве случаев потребуется больше, чем есть у вас на самом деле, так что стоит брать кольцо с запасом в 0,5 мм.