Обручальное и для красоты: как определить нужный размер кольца
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В материале РИАМО разбираемся, как подобрать себе кольцо по размеру и не ошибиться с выбором.
Что такое размер кольца
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Размер кольца — это то же самое, что размер пальца. Если у вас уже есть какое-нибудь кольцо, то возьмите его и проведите воображаемую линию от одного его края до другого — это диаметр. С помощью линейки измерьте его в миллиметрах — это и есть ваш размер.
В ювелирных магазинах и в магазинах бижутерии кольца продаются в размерах 16, 16,5, 17, 17,5 и т. д. То есть шаг градации в размерах колец, как правило, составляет 0,5 мм.
Как узнать свой размер кольца
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Конечно, самый простой способ узнать размер кольца, которое вам обязательно подойдет, — сходить в ювелирный магазин. Там специалисты снимут все мерки и подберут украшение. Если же такой способ по какой-то причине не подходит, то можно узнать размер и подручными средствами не выходя из дома.
- С помощью нитки. Оберните нитку вокруг пальца, на котором вы планируете носить кольцо, и пометьте точку, где концы нити соединяются. Распрямите нить и измерьте расстояние между концами. Полученное значение нужно разделить на 3,14. Это будет диаметр кольца.
- Точно так же можно измерить размер с помощью полоски из бумаги. С ней результат будет точнее.
- По уже имеющемуся кольцу. Если у вас есть какое-нибудь кольцо, а заказ вы делаете онлайн и не можете примерить новое, то узнать свой размер можно, приложив к кольцу полоску бумаги и измерив диаметр в миллиметрах. Это будет размер, на который стоит ориентироваться при покупке.
- Приобрести пальцемер. Это довольно полезное изобретение стоимостью около 150 рублей. Продаются они, как правило, на маркетплейсах типа Ozone. Выглядят пальцемеры как линейка в виде кольца.
- Довериться статистике. Чаще всего в ювелирных магазинах женщины покупают колечки размерами 16, 16,5, 17, 17,5 и 18. Если телосложение у женщины хрупкое и тонкие пальцы, лучше ориентироваться на меньший размер. У мужчин, соответственно, размеры побольше.
- Определить по размеру одежды. Этим способом можно вычислить примерный размер пальца (S – от 15,5 до 17,5, М – от 17 до 18, L – от 17,5 до 19, XL – колечки от 18,5 и 19).
- Распечатать в сети шаблоны диаметров колец (с кружочками под каждый размер), а затем приложить к ним свое кольцо и определить, где внутренний диаметр украшения подходит максимально точно. Правда, нужно иметь в виду, что при печати размер изображения может быть увеличен или уменьшен, в зависимости от настроек, так что нужно их правильно выставлять.
Как узнать размер кольца другого человека
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Если вы собираетесь сделать предложение своей девушке или купить кольцо для подруги, то можно воспользоваться следующими советами.
- Измерить любое другое кольцо человека, пока тот не видит. Нужно иметь при себе листок бумаги и ручку и в подходящий момент постараться обвести кольцо или хотя бы отметить диаметр.
- Взять с собой в ювелирный магазин перчатку человека, которому собираетесь подарить кольцо. Правда, перчатка должна быть из тонкой кожи и облегать руку. Специалист в магазине сможет примерить украшение на перчатку.
- Попробовать узнать через родных или друзей. Наверняка они знают.
- Примерить любое кольцо одариваемого на своей руке. В таком случае нужно запомнить, на какой палец вы надевали чужое кольцо и докуда оно налезало.
- Воспользоваться способами 5 и 6 из предыдущего раздела.
Как узнать размер кольца для подростка
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Узнать подходящий размер кольца для подростка очень просто — достаточно выбрать любой способ, как для взрослого. Самые маленькие размеры колец — 15 и 15,5 с диаметрами пальца 15 мм и 15,5 мм соответственно. Кольца размерами 16, 16,5 и 17 считаются подростковыми. Им соответствуют диаметры 16 мм, 16,5 мм и 17 мм.
Как правильно примерять кольцо и не ошибиться с размером
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Есть несколько советов, которые помогут выбрать кольцо по размеру.
- Старайтесь не примерять украшения на холоде и по вечерам — к концу дня пальцы могут отекать, а на морозе пальцы всегда кажутся тоньше.
- После физических нагрузок и перелета пальцы тоже склонны к отечности.
- Не стоит примерять кольцо при температуре или если вы выпили много жидкости.
- Имейте в виду, что даже один и тот же палец на обеих руках, скорее всего, будет отличаться по размеру на 0,5 мм. Так что примеряйте изделие именно на тот палец, на котором планируете его носить.
- Есть кольца тонкие, например, из серебра, а есть толстые — эмалевые. Если вы приобретаете толстое кольцо, размер в большинстве случаев потребуется больше, чем есть у вас на самом деле, так что стоит брать кольцо с запасом в 0,5 мм.