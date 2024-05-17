Обручальное и для красоты: как определить нужный размер кольца

Что такое размер кольца

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Размер кольца — это то же самое, что размер пальца. Если у вас уже есть какое-нибудь кольцо, то возьмите его и проведите воображаемую линию от одного его края до другого — это диаметр. С помощью линейки измерьте его в миллиметрах — это и есть ваш размер.

В ювелирных магазинах и в магазинах бижутерии кольца продаются в размерах 16, 16,5, 17, 17,5 и т. д. То есть шаг градации в размерах колец, как правило, составляет 0,5 мм.