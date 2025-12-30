Обмен или возврат: можно ли вернуть подарок в магазин и как это сделать
Что делать, если подарок не подошел, читайте в материале РИАМО.
Какие подарки можно вернуть в магазин
Подарки не всегда бывают в радость — иногда они просто не подходят по размеру, а порой вовсе не вписываются в интерьер. После праздников возникает вопрос: «Что делать с подарками, которые не пришлись по вкусу?». Что-то можно передарить, попробовать продать или вернуть в магазин.
По закону «О защите прав потребителей» товар, который не подошел, можно в течение 14 дней вернуть в магазин. При этом причиной возврата может быть даже формулировка «не понравилось», «разонравилось», «не подошел цвет, фасон, комплектация» и прочее. Но вернуть можно далеко не все, и изначально речь стоит вести не о возврате, а об обмене. А вот если нужного товара у продавца не оказалось, тогда можно требовать возврата денежных средств.
Вернуть можно все, что не входит в перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену, если они надлежащего качества.
Что не примут в магазине
Перечень товаров, которые нельзя вернуть просто потому, что не понравилось, утвержден постановлением правительства РФ № 2463 от 30.12.2020. В него входят:
- Продукты. Их примут назад только в том случае, если они просрочены или успели испортиться до истечения срока годности при условии правильного хранения.
- Бытовая техника и электроника. Эти товары относятся к технически сложным, вернуть их по закону можно только в том случае, если обнаружился заводской брак. Более того, перед приемом техники продавец может потребовать проведения экспертизы.
- Парфюмерия и косметика. Это товары личного использования, вернуть их можно только в том случае, если истек срок годности или есть подтверждение того, что это фальсификат.
- Предметы личной гигиены. К ним относятся также бигуди и некоторые аксессуары типа расчесок, париков, заколок.
- Текстильные товары — такие как ткани, ленты, кружева и другие, — цена которых определяется за единицу длины.
- Бельевые и чулочно-носочные изделия. К ним же относятся купальники, боди. Вернуть их нельзя потому, что это предметы, которые непосредственно контактируют с телом. Магазин примет такие изделия назад только в том случае, если в них есть дефект.
- Ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Бижутерию вернуть можно, потому что она под эти критерии не подпадает.
- Животные и растения. Вернуть животное в зоомагазин можно в том случае, если оказалось, что оно больно или имеет другие физиологические особенности, о которых продавец не рассказал. Также можно его вернуть, если о нем была сообщена некорректная информация (например, о породе), но это придется доказать.
- Некоторые издания, как правило непериодические: книги, брошюры, альбомы, карты, нотные тетради и так далее.
- Автомобили и мотовелотовары.
- Мебельные гарнитуры, в том числе мебель, которая была изготовлена на заказ.
Как вернуть подарок в магазин
Вернуть подарок, который не входит в перечень невозвратных, можно в течение 14 дней с даты покупки, поэтому затягивать не стоит. Нужно принести товар в магазин вместе с чеком и заявлением на возврат. Как правило, проблем с возвратом не возникает.
Если чека нет, то это не повод отказывать в возврате или обмене. Можно показать транзакцию по банковской карте, вспомнить дату и время покупки и поднять записи с камер видеонаблюдения, прийти вместе с дарителем и доказать факт покупки в конкретном магазине.
Возвращать товар необходимо без следов эксплуатации. Обувь не должна быть ношеной, все бирки на одежде важно сохранить, не должно быть следов заломов, пятен, посторонних запахов и прочего. Продавцы очень тщательно проверяют возвращаемый товар. Поэтому присматриваться к подаркам тоже нужно аккуратно, помня о том, что их, возможно, придется возвращать.
В заявлении можно указать причину возврата. Сначала товар будет предложено обменять на аналогичный — подходящий по цвету, фасону, размеру. Если замены не найдется, то будет осуществлен возврат денег. Обычно в течение недели со дня обращения. Если оплата была банковской картой, то возврат будет на эту же карту, а значит, на карту дарителя.
Можно ли вернуть деньги за подарочную карту
Подарочная карта — всегда более беспроигрышный вариант подарка, но иногда и он оказывается ненужным. Например, вы никогда не ходите в конкретный магазин косметики или не любите копить книги у себя дома, а пользуетесь библиотекой. По статье 16 закона о защите прав потребителя гражданин имеет право вернуть либо всю сумму, либо остаток по карте, а побуждение со стороны продавца купить товар или услуги на все средства будет расцениваться в дальнейшем как ущемление прав потребителя. Но при этом есть несколько типов карт. Сумму с карт или сертификатов, которую оплачивает покупатель, должны вернуть. А вот если карта досталась в результате рекламной акции, то есть бесплатно, то возврат средств регулируется условиями конкретной акции — на таких картах часто пишут, что возврат средств невозможен.
С обычной карты средства можно вернуть, даже если срок действия карты истек. Так как приобретенная подарочная карта (карта гибкого номинала) является авансом и отказ принимать карту к оплате со стороны магазина является неосновательным обогащением.
Схема возврата такая же, как с товаром:
- Обратитесь в магазин и скажите продавцу о желании вернуть карту или сертификат.
- Если продавец отказал, изложите магазину свое требование о возврате денег в письменной форме.
- Если магазин не принял ваше заявление или не удовлетворил указанное в нем требование о возврате средств, обратитесь с заявлением в суд.
Как вернуть товары, купленные в интернет-магазине
При покупке товара в интернет-магазине доказать, что продавец не предоставил полную информацию о товаре, проще. Ведь фотография отражает не все, могут искажаться цвета и так далее. Тут и сроки могут быть увеличены до трех месяцев, правда, придется доказывать, что информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки. В целом, схема возврата та же, что и в обычном магазине.