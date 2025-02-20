Обязательная регистрация домашних животных в Подмосковье с 1 марта 2025: правила и штрафы
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О том, как зарегистрировать домашних животных, как это сделать и какие возможны штрафы, читайте в материале РИАМО.
Зачем нужно регистрировать домашних животных
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С 1 марта 2025 года владельцы домашних животных обязаны регистрировать своих питомцев. По сообщению пресс-службы регионального Минсельхозпрода, эта мера нужна для того, чтобы создать единую базу домашних животных и упростить их поиск в случае, если питомец убежал.
Каких животных нужно регистрировать
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Обязательно нужно регистрировать собак. Остальных животных можно регистрировать по желанию владельца. При этом ограничений по количеству питомцев нет, а владелец должен иметь постоянную регистрацию в Подмосковье.
Как зарегистрировать собаку в Московской области
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Порядок регистрации домашних животных определен постановлением правительства Московской области от 20.06.2023 № 406-ПП. По нему зарегистрировать питомца нужно в течение двух недель с того момента, как ему исполнилось три месяца. Регистрация домашних животных проводится в ветеринарных учреждениях, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для регистрации питомца можно записаться на прием к ветеринару через региональный портал государственных услуг или по телефону: 8 (495) 668-01-25. Ветеринарный врач проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, запишет информацию о животном: породу, пол, окрас и кличку. В базу данных также будут внесены данные о прививках. Сама регистрация бесплатная, оплачивается только сам чип.
Оформить заявку и записаться к ветеринару можно и онлайн на региональном портале «Госуслуг». После успешной регистрации информация о питомце будет внесена в Реестр домашних животных Московской области, который помогает в розыске пропавших животных – информация о животном считывается сканером с его чипа.
Штрафы за отсутствие регистрации у собак в Московской области
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Согласно статье 8.52 Кодекса об административных правонарушениях РФ, владельцы за отсутствие регистрации могут быть оштрафованы на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Какие еще штрафы есть за несоблюдение правил содержания животных
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Эта же статья КоАП предусматривает штрафы за неправильный выгул питомцев. Так, от 1,5 до 15 тысяч рублей придется заплатить за выгул собаки без поводка и намордника или загрязнение общественных мест продуктами ее жизнедеятельности; если питомец причинит вред жизни или здоровью человека, другого животного или испортит чужое имущество; за жестокое обращение с животными; за выгул в неположенных местах и прочее.
В случае причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности для виновных лиц статьей 118 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.