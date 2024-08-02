Новые условия IT-ипотеки: что изменилось и как это скажется на эффективности программы

В-третьих, поменялись требования к уровню зарплаты IT-специалистов: если раньше айтишник старше 35 лет должен был зарабатывать от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч рублей – в других городах-миллионниках и от 70 тысяч рублей – в остальных городах, то теперь для одобрения льготной ипотеки нужно зарабатывать от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях, и от 90 тысяч рублей – в остальных городах, причем независимо от возраста.

Во-вторых, максимальная сумма кредита станет единой для всех регионов – до 9 млн рублей.

Во-первых, с 5% до 6% выросла ставка по кредиту.

Кто теперь сможет получить IT-ипотеку

Фото - © Наталья Гармашева / Фотобанк Лори

Москва и Санкт-Петербург исключены из программы IT-ипотеки. То есть теперь купить недвижимость по льготному кредиту можно в любом регионе, кроме двух столиц, при условии, что компания-работодатель не зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге.

С 1 августа оформить IT-ипотеку могут заемщики, которые работают в компании, относящейся к сфере информационных технологий, имеющей аккредитацию Минцифры РФ и получающей налоговые льготы.

По программе можно:

купить готовое или строящееся жилье в новостройке;

купить участок с жилым домом у ИП или юрлица;

купить земельный участок для строительства дома;

построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП.

Если специалист, взявший IT-ипотеку, уволится с работы, то льготная ставка по кредиту сохранится только в течение полугода. Если за это время заемщик не устроился на работу в другую аккредитованную IT-компанию, соответствующую условиям программы, то к действующей ставке прибавятся 2,5 процентных пункта.

Также не стоит забывать, что рефинансирование действующей ипотеки с помощью ИТ-ипотеки невозможно.