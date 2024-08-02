Новые условия IT-ипотеки: что изменилось и как это скажется на эффективности программы
Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори
31 июля правительство приняло решение продлить льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года, изменения вступили в силу 1 августа. В материале РИАМО рассказываем, как изменились условия IT-ипотеки, кто сможет получить льготный кредит и сможет ли государство решить свои задачи с помощью данной программы.
Что поменялось в программе IT-ипотеки
Фото - © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори
Во-первых, с 5% до 6% выросла ставка по кредиту.
Во-вторых, максимальная сумма кредита станет единой для всех регионов – до 9 млн рублей.
В-третьих, поменялись требования к уровню зарплаты IT-специалистов: если раньше айтишник старше 35 лет должен был зарабатывать от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч рублей – в других городах-миллионниках и от 70 тысяч рублей – в остальных городах, то теперь для одобрения льготной ипотеки нужно зарабатывать от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях, и от 90 тысяч рублей – в остальных городах, причем независимо от возраста.
Кто теперь сможет получить IT-ипотеку
Фото - © Наталья Гармашева / Фотобанк Лори
Москва и Санкт-Петербург исключены из программы IT-ипотеки. То есть теперь купить недвижимость по льготному кредиту можно в любом регионе, кроме двух столиц, при условии, что компания-работодатель не зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге.
С 1 августа оформить IT-ипотеку могут заемщики, которые работают в компании, относящейся к сфере информационных технологий, имеющей аккредитацию Минцифры РФ и получающей налоговые льготы.
По программе можно:
- купить готовое или строящееся жилье в новостройке;
- купить участок с жилым домом у ИП или юрлица;
- купить земельный участок для строительства дома;
- построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП.
Если специалист, взявший IT-ипотеку, уволится с работы, то льготная ставка по кредиту сохранится только в течение полугода. Если за это время заемщик не устроился на работу в другую аккредитованную IT-компанию, соответствующую условиям программы, то к действующей ставке прибавятся 2,5 процентных пункта.
Также не стоит забывать, что рефинансирование действующей ипотеки с помощью ИТ-ипотеки невозможно.
Причины изменения условий IT-ипотеки
Фото - © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори
Правительство объяснило изменение условий IT-ипотеки следующими причинами:
- выросшей нагрузкой на госбюджет – обеспечение льготной ставки для выданных ипотек с учетом ключевой ставки уже будет стоить федеральному бюджету более 180 млрд рублей до 2030 года;
- бюджетными ограничениями – сохранение прежних условий в текущих бюджетных ограничениях привело бы, по мнению правительства, к многократному увеличению бюджетных расходов;
- неравномерным распределением средств – более половины распределенных средств направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где зарплаты IT-специалистов значительно выше, чем в среднем по стране;
- стремлением сохранить кадровый IT-потенциал регионов.
Удержит ли ИТ-ипотека айтишников в регионах
Фото - © Freepik, senivpetro
СEO и основатель компании-разработчика программного обеспечения для автоматизации продаж недвижимости и процесса строительства «Базис Недвижимость» Артем Глухих считает, что новые условия IT-ипотеки удержат айтишников, работающих в регионах, от переезда в Москву и Санкт-Петербург, поскольку уровень жизни и кредиты в мегаполисах значительно дороже.
Другое мнение у IT-MBA профессора, советника по экономике и социологии РАЕН Антона Баланова.
«Эффективность IT-ипотеки в решении проблем с жильем вызывает сомнения, поскольку она исключает крупнейшие города, ведь для многих IT-специалистов привлекательность работы в крупных IT-центрах, какими являются Москва и Санкт-Петербург, будет перевешивать выгоды от программы IT-ипотеки в регионах, особенно если они уже живут и работают в мегаполисах», – прокомментировал эксперт.
Он считает, что исключение Москвы и Санкт-Петербурга из программы IT-ипотеки сможет удержать от переезда в эти города лишь некоторых специалистов, но вряд ли станет сильным стимулом для того, чтобы остаться в регионах.
Какой процент айтишников в РФ сможет воспользоваться IT-ипотекой
Фото - © Adobe Stock
По словам эксперта агентства недвижимости «Этажи» Владимира Абрамова, воспользоваться IT-ипотекой по новым условиям сможет не более 10% российских айтишников, поскольку большинство крупных IT-компаний находятся в Санкт-Петербурге и Москве.
«Исключение из IT-ипотеки Москвы и Санкт-Петербурга, безусловно, повлияет на рынок недвижимости, так как большинство тех, кто пользовался этой программой, проживают в этих городах или стремятся в них переехать. Но не факт, что это удержит специалистов в регионах, ведь очень многие айтишники работают на удаленке, так что могут проживать даже не в России. Поэтому покупка недвижимости в регионах будет интересна не всем IT-специалистам, работающим в компаниях, зарегистрированных не в столицах», – полагает специалист.