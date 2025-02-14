Новые правила регистрации земельных участков: что изменится с 1 марта 2025 года

Об изменениях в правилах регистрации земельных участков в РФ и о том, что делать, если регистрация участка будет приостановлена, рассказываем в материале РИАМО.

Как изменятся правила регистрации земельных участков с 1 марта Фото - © Unsplash.com С 1 марта 2025 года в силу вступают поправки в ст. 26 закона «О государственной регистрации недвижимости». Эти поправки запрещают регистрацию земельного участка в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении границ участка. Кроме того, на таком участке с 1 марта будет невозможно поставить на кадастровый учет любые здания и сооружения (как уже возведенные, так и недостроенные). Данное нововведение относится ко всем участкам, независимо от их категории или вида разрешенного использования.

Зачем потребовались изменения правил регистрации участков Фото - © Unsplash.com Как разъясняют в Росреестре, не определенные ЕГРН границы участков нередко становятся причиной конфликтов между собственниками смежных земельных владений. Например, при продаже какого-либо участка хозяин может показать покупателю территории, которые на самом деле ему не принадлежат или принадлежат лишь частично. Введенные в заблуждение покупатели нередко приобретают участки, часть которых находится в собственности другого владельца. Капительные объекты, возведенные на спорных территориях или на участках, не предназначенных для строительства, порождают дополнительные сложности. Это влечет за собой многочисленные судебные разбирательства. Поправки в закон призваны защитить права собственников земельных участков и оградить их от проблем с несанкционированным присвоением территорий, а также минимизировать число судебных споров о принадлежности земли тому или иному лицу.

Как проверить, внесены ли границы участка в ЕГРН Фото - © Unsplash.com Для того, чтобы убедиться, что границы вашего участка (или участка, который вы планируете приобрести) внесены в ЕГРН, можно: Воспользоваться публичной кадастровой картой . Эта карта доступна всем желающим бесплатно, интересующий вас участок можно найти по кадастровому номеру или адресу.

Заказать выписку из ЕГРН на портале «Госуслуг» или в МФЦ. Выписку можно получить как в электронном, так и в бумажном варианте.