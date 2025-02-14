Новые правила регистрации земельных участков: что изменится с 1 марта 2025 года
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Об изменениях в правилах регистрации земельных участков в РФ и о том, что делать, если регистрация участка будет приостановлена, рассказываем в материале РИАМО.
Как изменятся правила регистрации земельных участков с 1 марта
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С 1 марта 2025 года в силу вступают поправки в ст. 26 закона «О государственной регистрации недвижимости». Эти поправки запрещают регистрацию земельного участка в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении границ участка. Кроме того, на таком участке с 1 марта будет невозможно поставить на кадастровый учет любые здания и сооружения (как уже возведенные, так и недостроенные).
Данное нововведение относится ко всем участкам, независимо от их категории или вида разрешенного использования.
Зачем потребовались изменения правил регистрации участков
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Как разъясняют в Росреестре, не определенные ЕГРН границы участков нередко становятся причиной конфликтов между собственниками смежных земельных владений.
Например, при продаже какого-либо участка хозяин может показать покупателю территории, которые на самом деле ему не принадлежат или принадлежат лишь частично. Введенные в заблуждение покупатели нередко приобретают участки, часть которых находится в собственности другого владельца. Капительные объекты, возведенные на спорных территориях или на участках, не предназначенных для строительства, порождают дополнительные сложности. Это влечет за собой многочисленные судебные разбирательства.
Поправки в закон призваны защитить права собственников земельных участков и оградить их от проблем с несанкционированным присвоением территорий, а также минимизировать число судебных споров о принадлежности земли тому или иному лицу.
Как проверить, внесены ли границы участка в ЕГРН
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Для того, чтобы убедиться, что границы вашего участка (или участка, который вы планируете приобрести) внесены в ЕГРН, можно:
- Воспользоваться публичной кадастровой картой. Эта карта доступна всем желающим бесплатно, интересующий вас участок можно найти по кадастровому номеру или адресу.
- Заказать выписку из ЕГРН на портале «Госуслуг» или в МФЦ. Выписку можно получить как в электронном, так и в бумажном варианте.
Что делать, если границы участка не внесены в ЕГРН
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Подать документы на регистрацию земельного участка или строения может любой собственник, но если границы участка отсутствуют в ЕГРН, процесс регистрации будет приостановлен.
Для того, чтобы внести сведения о границах участка в ЕГРН, необходимо подать заявление в Росреестр. Для определения границ участка на место выезжает кадастровый инженер, который обязан провести замеры и расчеты. Собственник, в свою очередь, должен предоставить инженеру документы о месторасположении и площади участка. Если участок огорожен забором, замеры производятся по нему, в случае отсутствия ограждения рекомендуется заранее обозначить границы участка колышками или иными метками.
После того, как все расчеты будут произведены, инженер составляет план межевания. Затем необходимо будет согласовать уточненные границы участка с владельцами смежных участков. Сроки согласования законом не определены, так как в каждом конкретном случае роль могут играть различные факторы, упрощающие или усложняющие процесс согласования.
В ведомстве отмечают, что уточнение границ также поможет исправить возможные ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади. Если данные о площади участка ошибочны, это влечет за собой неверное определение кадастровой стоимости земли и размера земельного налога.