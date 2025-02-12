Новые правила аренды электросамокатов в Москве: что такое Mos ID и как его получить

В материале РИАМО рассказываем, как получить Mos ID для аренды самоката, для чего это нужно и смогут ли жители других городов кататься на самокатах в столице.

Зачем нужна регистрация Mos ID для аренды электросамоката в Москве Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори В новом сезоне прокат самокатов в Москве будет доступен только после получения Mos ID, то есть регистрации на mos.ru. Это сделано для того, чтобы поездки были безопаснее как для самих пользователей СИМ, так и для пешеходов. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Благодаря верификации доступ к сервису проката будет ограничен – электросамокат можно будет взять с 18 лет. Нарушение карается штрафом в размере 100 тысяч рублей. Регистрация позволит быстро выявлять нарушителей и блокировать доступ к аренде.

Кто сможет арендовать самокаты в Москве в 2025 году Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори В новом сезоне проката арендовать самокаты смогут: лица, достигшие 18 лет,

лица, прошедшие верификацию и получившие Mos ID. Для получения Mos ID не обязательно иметь прописку в столице. Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером телефона российского сотового оператора, то есть и жители других городов России, и иностранцы. Помимо аренды электросамокатов пользователи смогут покупать билеты, регистрироваться на мероприятия, пополнять карту «Тройка», находить необходимые инструкции, пользоваться различными городскими ресурсами, в том числе транспортными и туристическими. Без номера телефона российских операторов зарегистрироваться на портале нельзя, но есть возможность совершить до пяти поездок – потом аренда для незарегистрированных пользователей будет недоступна.

Как получить Mos ID Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Для получения Mos ID нужна полная учетная запись на mos.ru. Если она уже есть, то достаточно перейти по ссылке в приложении сервиса аренды и авторизоваться. Если учетной записи нет, то нужно пройти процесс регистрации. При этом можно использовать учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуг», а также Сбер ID, T-ID (T-Банк), ВТБ ID или Альфа ID. Данные введутся автоматически, и учетная запись сразу станет полной. Это возможно, если у вас есть полная учетная запись на одном из сервисов. Если учетная запись на mos.ru есть, но она неполная, то ее можно повысить. Сделать это можно в центре госуслуг «Мои документы», предоставив паспорт и заполнив заявление с указанием СНИЛС. Проверка обычно занимает не больше одного дня. Можно повысить уровень онлайн. Для этого необходимо указать в профиле СНИЛС и привязать к своему аккаунту подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг», или с помощью Сбер ID, T-ID (T-Банк), ВТБ ID или Альфа ID. Более подробную инструкцию можно посмотреть здесь. После прохождения верификации можно спокойно брать самокат в аренду и пользоваться сервисами, доступными на mos.ru.