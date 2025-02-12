Новые правила аренды электросамокатов в Москве: что такое Mos ID и как его получить
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, как получить Mos ID для аренды самоката, для чего это нужно и смогут ли жители других городов кататься на самокатах в столице.
Зачем нужна регистрация Mos ID для аренды электросамоката в Москве
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В новом сезоне прокат самокатов в Москве будет доступен только после получения Mos ID, то есть регистрации на mos.ru.
Это сделано для того, чтобы поездки были безопаснее как для самих пользователей СИМ, так и для пешеходов. Для предотвращения доступа в сервис детей и подростков арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через Mos ID.
Благодаря верификации доступ к сервису проката будет ограничен – электросамокат можно будет взять с 18 лет. Нарушение карается штрафом в размере 100 тысяч рублей. Регистрация позволит быстро выявлять нарушителей и блокировать доступ к аренде.
Кто сможет арендовать самокаты в Москве в 2025 году
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В новом сезоне проката арендовать самокаты смогут:
- лица, достигшие 18 лет,
- лица, прошедшие верификацию и получившие Mos ID.
Для получения Mos ID не обязательно иметь прописку в столице. Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек с номером телефона российского сотового оператора, то есть и жители других городов России, и иностранцы.
Помимо аренды электросамокатов пользователи смогут покупать билеты, регистрироваться на мероприятия, пополнять карту «Тройка», находить необходимые инструкции, пользоваться различными городскими ресурсами, в том числе транспортными и туристическими.
Без номера телефона российских операторов зарегистрироваться на портале нельзя, но есть возможность совершить до пяти поездок – потом аренда для незарегистрированных пользователей будет недоступна.
Как получить Mos ID
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Для получения Mos ID нужна полная учетная запись на mos.ru. Если она уже есть, то достаточно перейти по ссылке в приложении сервиса аренды и авторизоваться.
Если учетной записи нет, то нужно пройти процесс регистрации. При этом можно использовать учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуг», а также Сбер ID, T-ID (T-Банк), ВТБ ID или Альфа ID. Данные введутся автоматически, и учетная запись сразу станет полной. Это возможно, если у вас есть полная учетная запись на одном из сервисов.
Если учетная запись на mos.ru есть, но она неполная, то ее можно повысить. Сделать это можно в центре госуслуг «Мои документы», предоставив паспорт и заполнив заявление с указанием СНИЛС. Проверка обычно занимает не больше одного дня.
Можно повысить уровень онлайн. Для этого необходимо указать в профиле СНИЛС и привязать к своему аккаунту подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуг», или с помощью Сбер ID, T-ID (T-Банк), ВТБ ID или Альфа ID. Более подробную инструкцию можно посмотреть здесь.
После прохождения верификации можно спокойно брать самокат в аренду и пользоваться сервисами, доступными на mos.ru.
Что делать, если не получил Mos ID
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Mos ID можно не получать, если вам нужно взять в аренду электросамокат не больше пяти раз. Пять поездок – это тестовый период, который позволяет арендовать без прохождения регистрации. После завершения пяти поездок пользователю будет закрыт доступ к сервису до того момента, пока он не получит полную учетную запись на mos.ru.
Штрафовать в течение пяти поездок не будут, но по-прежнему пользователю должно исполниться 18 лет, и важно следовать правилам.