Новая городская фобия: что делать, если вы застряли в уличном модульном туалете

Представьте ситуацию: вы заходите в привычный технологичный туалет-модуль на улице, делаете свои дела, а выйти обратно уже не можете — дверь заблокирована. Современные уборные в мегаполисах завязаны на электронике: здесь повсюду сенсоры, автоматика и сложные магнитные замки. Но чем умнее система, тем выше риск технического сбоя. Скачок напряжения или банальное зависание программы — и вот вы уже заложник цифровой кабинки. Что делать в такой нештатной ситуации, куда звонить и как выбраться наружу без паники? В материале РИАМО — инструкция на случай, если вы вдруг окажетесь в такой неприятной ситуации.

Не паникуйте и оцените обстановку Фото - © Антон Денисов/РИА Новости Первая реакция на захлопнувшуюся дверь — глухой ужас и клаустрофобия. Однако помните: модульные туалеты полностью вентилируются, воздух в них не кончится, а стерильное пространство вокруг вас абсолютно безопасно. Сделайте глубокий вдох и выдох. Внимательно осмотрите дверь и стены вокруг нее.

Найдите кнопку резервного открытия Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости В большинстве современных кабин установлены резервные механические системы открытия именно на случай ЧП. Ищите большую красную кнопку, рычаг или механическую защелку. Часто они защищены пластиковой крышкой, которую нужно сорвать, или снабжены надписью «Аварийное открытие». Попробуйте нажать или повернуть их до упора.

Ищите внутренний терминал или тревожную кнопку Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори Если механического рычага нет или он заклинил, изучите электронную панель управления. Внутри многих современных кабин есть специальная кнопка связи с диспетчером (аналог кнопки в лифте). Она может быть обозначена колокольчиком, надписью «SOS» или «Вызов». Зажмите ее и удерживайте до тех пор, пока не услышите голос оператора. Опишите ситуацию и назовите точный адрес (его можно подсмотреть в картах на телефоне, если есть связь). Диспетчер сможет перезагрузить систему модуля удаленно или вызовет на место дежурную бригаду обслуживания.

Звоните в экстренную службу 112 Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори Электронная панель мертва, а механические кнопки не срабатывают? Время доставать смартфон. Ваш главный спаситель — единый номер экстренных служб 112. Звонок туда пройдет даже без сим-карты и при нулевом балансе. Оператору нужно четко и спокойно сказать: «Я застрял в модульном общественном туалете по адресу такому-то, дверь заблокирована, электроника не работает». Вашу заявку передадут спасателям или городской службе, которая курирует данные объекты. Не кладите трубку, пока оператор не подтвердит, что вызов принят.

Сообщите родным, где вы находитесь Фото - © Богданов Степан / Фотобанк Лори Пока спасатели едут, не тратьте заряд батареи на просмотр соцсетей — телефон ваш главный ресурс. Переключите его в режим энергосбережения. Если у вас есть интернет, откройте карты (Яндекс или Google), найдите этот конкретный туалет на карте и посмотрите, какая организация его обслуживает (часто это городские коммунальные службы вроде «Доринвест»). Там же в карточке объекта может быть указан прямой телефон горячей линии — звонок туда ускорит приезд мастеров с ключами. Также обязательно напишите близким или друзьям и скиньте им геолокацию, чтобы они были в курсе и могли вас подстраховать.

Привлеките внимание прохожих Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори Если связи нет вообще, телефон сел, а кабинка погрузилась во тьму — включайте старое доброе звуковое оповещение. Не нужно истошно кричать часами, вы быстро сорвете голос. Стучите в дверь. Используйте для этого твердые предметы: каблук обуви, ключи, пряжку ремня или тяжелый флакон духов. Стучите ритмично и громко, делайте паузы и прислушивайтесь. Общественные туалеты обычно стоят в людных местах (парки, скверы, у метро), поэтому долго оставаться незамеченным не получится. Как только услышите шаги снаружи, громко и четко крикните: «Я застрял внутри, вызовите МЧС или полицию!».