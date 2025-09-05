Неверность партнера: как распознать измену и что делать в такой ситуации

В материале РИАМО рассказываем, как понять, что партнер может быть вам неверен, и что делать, если вы уличили его в измене.

Почему партнеры изменяют Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори Измена редко сводится к «не удержался» — чаще это попытка справиться с внутренними противоречиями: вернуть чувство жизни, значимости и свободы выбора, говорит в беседе с РИАМО практикующий психолог и член Профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Закревский. «Иногда человек бежит не к кому-то, а от переживания пустоты и однообразия, страха старения, ощущения „Я выпал из собственной жизни”. В клиент-центрированном подходе в основе измен часто лежит неумение прямо говорить о потребностях: о близости, признании, отдыхе, сексуальных различиях и границах», — рассказывает эксперт. В экзистенциальном подходе измена — это уход от вопросов смысла: «Так ли я живу, как хотел?», «Кем я становлюсь в этом браке?». По словам Андрея Закревского, это не оправдание, а описание механизма — ответственность в любом случае остается на человеке, который сделал выбор.

В какие периоды жизни риск измен выше Фото - © YuryKara / Фотобанк Лори По словам психолога Светланы Авериной, есть определенные моменты жизни, в которые риск измен может быть выше. В частности, речь идет о следующих периодах: Кризис среднего возраста (около 40-50 лет). Связан с переоценкой ценностей, страхом упущенных возможностей и старения. Измена воспринимается как попытка «начать жизнь заново» и вернуть молодость.

Период после рождения ребенка. Это огромный стресс для пары. Все внимание женщины переключается на ребенка, мужчина может чувствовать себя заброшенным и ненужным. Сюда же добавляется усталость, недосып и отсутствие секса.

Стадия «пресыщения» в длительных отношениях (7-15 лет). Первая страсть и романтика угасают, отношения становятся рутинными. Если партнеры не прикладывают усилий для их развития, может возникнуть желание искать новизны на стороне.

Период большого успеха / неудачи у одного из партнеров. Успех может провоцировать чувство «Я заслужил(а) большего», а неудача — потребность в утешении и подтверждении своей значимости.

Этап «вылета птенцов из гнезда». Когда взрослые дети покидают дом, пара остается лицом к лицу, и оказывается, что кроме общих детей их больше ничего не связывало. Это может подтолкнуть к поиску новых отношений.

Каков типичный портрет изменщика Фото - © Типляшина Евгения / Фотобанк Лори Как говорит в беседе с РИАМО клинический психолог и сексолог Евгений Богданов, сложно выделить один определенный психологический тип, склонный к изменам. Однако чаще подобное поведение наблюдается у людей с нарциссическими чертами характера. Для них характерна жажда внимания, восхищения и подтверждения своей исключительности, что может толкать на поиск новых связей. Но важно помнить, что изменить может человек с любым складом личности при стечении определенных обстоятельств.

Какие признаки могут указывать на измену Фото - © Катерина Бондарец / Фотобанк Лори Андрей Закревский выделяет следующие признаки без бытовых клише, которые действительно настораживают и могут указывать на неверность партнера: Эмоциональная дистанция. Вы делитесь важным, а в ответ — сухость или уход от разговора.

Сдвиг ритмов и границ. Резкая переориентация времени и внимания на новые дела и общение, о которых партнер ничего не рассказывает.

Изменение телесной динамики. Не только снижение, но и внезапный всплеск сексуальной активности при сохранении холодности в остальном. Это может быть попыткой заглушить вину или убедиться, что «все нормально».

Раздражительность и придирки. Мелкие поводы вызывают сильные вспышки. За этим часто стоит внутреннее напряжение.

«Отредактированные» рассказы. Вместо живых деталей — общие слова, будто слушаешь пресс-релиз. При этом важно помнить, что ни один признак сам по себе не доказывает измену. Важен устойчивый рисунок изменений и несоответствие привычной динамике пары. Распространено мнение, что измену можно легко скрыть, но на практике партнер почти всегда чувствует ее на интуитивном уровне, дополняет Евгений Богданов. «Меняется общая атмосфера в отношениях. Появляется эмоциональная дистанция, снижается интерес к совместным делам и семейной жизни. Сексуальная близость становится редкой и механической, словно обязанность», — объясняет эксперт. По словам Евгения Богданова, меняются и повседневные привычки. В частности, телефон постоянно заблокирован, партнер кладет его экраном вниз и нервно реагирует на невинные вопросы. Учащаются задержки на работе, внезапные командировки или походы с друзьями без конкретных деталей. Сквозит необъяснимое чувство вины, которое может проявляться в чрезмерной подозрительности. Изменщик часто начинает необоснованно обвинять вторую половину в неверности, проецируя таким образом свою вину.

Как реагировать на «тревожные звонки» Фото - © Дмитрий Киселёв / Фотобанк Лори Если вы замечаете признаки, которые могут косвенно указывать на неверность партнера, Светлана Аверина советует прежде всего не паниковать и не делать поспешных выводов. Один тревожный признак еще ни о чем не говорит — нужно искать совокупность и частоту. Проведите «внутренний аудит». Честно спросите себя, не было ли в вашем поведении чего-то, что могло спровоцировать отдаление (недостаток внимания, критика)? Это не оправдание измены, но понимание контекста.

Попробуйте спокойно поговорить. Не с обвинениями («Ты мне изменяешь!»), а с выражением своих чувств и наблюдений через «Я-сообщения»: «Мне кажется, что мы стали дальше друг от друга, меньше общаемся. Я переживаю, что между нами что-то происходит. Можешь меня успокоить?».

Не занимайтесь слежкой и не нарушайте личные границы. Взлом телефона и соцсетей — это травмирующий опыт для вас самих и нарушение доверия, которое уже не восстановить. Если дошло до этого, значит, доверия уже нет, и это главная проблема.

Обратитесь к психологу для себя. Специалист поможет вам разобраться в своих чувствах, не накручивать себя и выработать стратегию дальнейшего разговора.