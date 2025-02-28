Не платят пенсию: что делать и куда обращаться в случае невыплаты
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В материале РИАМО читайте о том, что делать, если пенсию не выплатили вовремя, как ее начисляют и когда выплаты могут быть приостановлены или вовсе прекращены.
Как можно получать пенсию
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Выплаты пенсий регулируются федеральным законом №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Получать пенсию можно на карту банка, в кассе или с помощью «Почты России»: выплату можно получить в отделении или ее доставит почтальон. Обычно пенсии выплачивают в первые числа месяца, но у банков могут быть свои сроки. Тем не менее, они не могут сильно отклоняться, и если выплаты не поступили вовремя (прошло около двух недель), то нужно принимать меры.
Почему пенсию могут задержать
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Есть несколько причин, по которым выплаты могут задержать, и чаще всего вопрос решается довольно быстро. Так, пенсия может задержаться:
- Из-за сбоя в графике, когда дата выплат совпадает с выходным или праздником. Обычно деньги зачисляют заранее, но могут быть задержки, и выплаты пенсионеры получают в первый рабочий день после выходных.
- Из-за технических проблем, когда возникают неполадки в банковской системе. Узнать о причинах задержки можно по телефону поддержки банка, там же сообщат о сроках завершения ремонта.
- Из-за ошибок в документах. Такое может возникнуть, если пенсия оформлена недавно и в данных пенсионера возникла ошибка, которую можно исправить, обратившись в Социальный фонд России.
- Из-за нарушений сроков подачи документов, когда данные не поступили в банк вовремя. Соответственно, выплаты поступят, как только документы обработают.
- Из-за того, что банковская карта не активирована. В этом случае в банке быстро помогут решить проблему.
Когда выплату пенсии могут приостановить или прекратить
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Проблемы с выплатами могут возникнуть в финансовой организации, в таком случае проблему решат в самом банке или на «Почте России». Но выплаты могут быть приостановлены или прекращены в СФР, и в таком случае нужно решать проблему в ведомстве. Случаи, когда пенсию могут не выплачивать, перечислены на сайте.
Например, приостановить выплаты могут, если пенсию не получают шесть месяцев подряд, или при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, или при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, а также в других случаях.
Возобновить выплаты можно, устранив обстоятельства, повлекших приостановление выплаты пенсии и предоставив документы в СФР лично или через «Госуслуги».
Пенсию могут перестать выплачивать в случае смерти пенсионера, в случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию, в случае поступления сведений об аннулировании вида на жительство пенсионеру, а также в других случаях. Восстановить выплаты можно по заявлению, предоставив документы, в том числе решение суда.
Куда жаловаться, если пенсию не выплачивают
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Если пенсию задерживают больше двух недель, то первым делом нужно позвонить в свой банк, на «Почту России» или в СФР и уточнить причины задержки. Можно обращаться с помощью форм обратной связи или лично, чтобы иметь письменный ответ.
В СФР можно пожаловаться, воспользовавшись формой обратной связи на сайте. К обращению нужно приложить документы, подтверждающие, что самостоятельно прояснить ситуацию не удалось, – выписки, справки, свидетельства. Не более чем через 15 дней вам должен прийти ответ. Ответ придет на электронную почту или письмом через «Почту России» на адрес прописки – в зависимости от того, что вы сами выберете в заявлении.
В жалобе нужно указать свои ФИО, номер телефона, адрес прописки и электронную почту, описать суть проблемы, указать название учреждения, где возникли проблемы, и перечень прилагаемых документов.
Если в СФР проблему не решили, то свои права нужно отстаивать в прокуратуре и суде, куда иск можно направить через портал ГАС «Правосудие» или лично по месту жительства.