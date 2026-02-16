Нападения подростков на школы: можно ли их предотвратить и что делать родителям

В материале РИАМО рассказываем о том, как, по мнению психологов, можно решить проблему нападений школьников и студентов на учебные заведения.

После череды атак школьников на учебные заведения в обществе появился запрос на адекватные меры, которые могли бы предотвратить или хотя бы уменьшить число подростковых «бунтов» против одноклассников и учителей. Инициативы обсуждаются самые разные: от усиления охраны школ и тотальных проверок школьных чатов до запрета компьютерных игр. Однако психологи полагают, что решение проблемы лежит в другой плоскости.

Почему запрет негативного контента не поможет снизить число школьных ЧП

Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

В январе 2026 года ряд депутатов предложил запретить освещать в СМИ школьные ЧП с нападениями: по их мнению, излишняя шумиха побуждает подростков повторять «подвиги» сверстников. Также регулярно звучат призывы запретить фильмы и компьютерные игры, содержащие сцены насилия.

Юридический психолог Алена Ленковская полагает, что такая мера ни к чему не приведет: «Тогда, получается, придется запретить преподавать историю в школах, так как на протяжении всей человеческой истории постоянно происходили какие-то войны, сражения, убийства, революции и бунты. Вопрос ведь не в том, что показывают в СМИ и кино, а в том, считает ли человек возможным решение своих проблем через насилие».

Кроме того, не стоит забывать, что информация об уже случившихся происшествиях есть в интернете, плюс у детей всегда остаются соцсети для обсуждения ЧП, и полностью закрыть инфополе не получится. Поэтому самое главное, что могут сделать родители и другие значимые взрослые, – это общаться с детьми так, чтобы у них просто не возникло побуждения напасть на одноклассников или учителей.

Что могут сделать родители для предотвращения нападений подростков на школы Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори 1. Правильно воспитывать Алена Ленковская полагает, что многое зависит от того, заложена ли в ребенке изначально система ценностей. Многие родители, согласно современным психологическим веяниям, воспитывают своих детей с позиции «Ничего нельзя запрещать», причем запрещать не имеют права ни сами родители, ни педагоги, ни кто-либо другой из окружения ребенка. При этом полное отсутствие запретов – та самая крайность, которая порождает неблагоприятные последствия. «Получается, что ребенок до конца не знает, что такое хорошо и что такое плохо, что можно делать – а что нельзя. Детей обязательно нужно воспитывать, при этом воспитывать – это совершенно не означает, что ребенка надо бить ремнем, ни в коем случае. Но есть совершенно адекватные способы наказания ребенка, для того, чтобы он понимал, как нельзя себя вести», – поясняет Алена Ленковская. 2. Вернуть «авторитет взрослого» В идеале, считает Алена Ленковская, нужно было бы вернуть «авторитет взрослого», который сейчас практически исчез из детской и подростковой среды. Необходимо так перестроить систему воспитания, чтобы дети понимали, что такое родительский авторитет, что такое авторитет учителя. «Нужно вернуть в воспитание и в учебные процессы относительную строгость в отношении детей. Ребенку нужен четкий вектор, понимание, как себя вести, кого слушать. Когда у ребенка нет этого вектора, когда ни родители, ни учителя в школе не могут установить рамки, ребенок очень хорошо это считывает. Я, как юридический психолог, испытываю достаточно серьезное беспокойство по этому поводу: не получим ли мы в ближайшие годы дополнительный рост подростковый преступности. Растет поколение людей, которые в принципе не уважают закон. Поэтому строгость необходима, но, повторюсь, конечно же, без физического насилия и физических наказаний». 3. Искренне интересоваться ребенком В целом, по мнению Алены Ленковской, большую роль сейчас играет разобщенность людей. «Нужно быть более внимательными друг к другу, это касается не только общения с подростками. С детьми нужно разговаривать, интересоваться своим ребенком как личностью: что ему нравится, чего ему хотелось бы добиться, о чем он мечтает. Даже среди преступников никто не мечтает резать, жечь, убивать, быть зависимым от наркотиков и алкоголя». К тому же, напоминает психолог, очень часто дети идут в школу с оружием, нападают на одноклассников по той простой причине, что дома их не выслушали, не поняли, не приняли. Они чувствуют себя беспомощными, и этот страх трансформируется в агрессию, вымещение агрессии помогает создать видимость контроля за ситуацией. «Если ребенка травят в школе, он наверняка хотел бы обратиться за поддержкой к маме, папе, каким-то значимым взрослым. Но если его игнорируют, отвергают его – он идет в школу с ножом и уже таким образом обращает внимание на свою проблему. Так он пытается справиться с чувством небезопасности, которое распирает его изнутри», – поясняет Алена Ленковская.