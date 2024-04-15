Налоговые каникулы для ИП: кто может ими воспользоваться и как это сделать
Фото - © Фотобанк Лори
Что такое налоговые каникулы ИП, кто, при каких условиях и на какой срок может ими воспользоваться и как это сделать, читайте в материале РИАМО.
Кто может воспользоваться налоговыми каникулами
Фото - © Фотобанк Лори
С 2015 года в России действует программа налоговых каникул для ИП. Налоговые каникулы – это период, в течение которого предприниматель не платит налог на доход. Льгота актуальна до 31 декабря 2024 года включительно.
Предприниматель может воспользоваться налоговыми каникулами, если:
·зарегистрировался или возобновил свой бизнес после введения налоговых каникул в регионе (повторно зарегистрированный ИП может рассчитывать на налоговые каникулы, только если он снялся с учета до введения каникул, а зарегистрировался уже после);
·работает на одной из двух систем налогообложения: упрощенной (УСН) или патентной (ПСН);
·не прекращал деятельность на спецрежиме в течение двух налоговых периодов;
·работает в производстве, социальной сфере, науке, бытовых услугах, на рынке туристических услуг (у каждого региона свой список видов деятельности (коды ОКВЭД));
·доля доходов от льготного вида деятельности составляет не менее 70% от общего дохода предпринимателя.
Сколько длятся налоговые каникулы для ИП
Фото - © Фотобанк Лори
Каникулы можно применять со дня регистрации ИП и до 31 декабря следующего года включительно – то есть их максимальный срок составляет два налоговых периода.
Для УСН налоговый период – это один календарный год, а для ПСН – срок действия патента, который может составлять от месяца до года.
Например, предприниматель, открывший свой бизнес 1 декабря 2023 года, может не платить налог на доход до 31 декабря 2024 года.
Как воспользоваться налоговыми каникулами
Фото - © Фотобанк Лори
Для ИП на УСН
Если предприниматель соответствует условиям налоговых каникул, то льгота будет действовать автоматически – никаких заявлений подавать не требуется. Просто не нужно платить налог до 31 декабря 2024 года. При этом в годовой декларации надо указать налоговую ставку 0%.
Для ИП на ПСН
Чтобы воспользоваться налоговыми каникулами, предпринимателям на ПСН необходимо при подаче заявления на патент указать налоговую ставку 0% и сослаться на соответствующий региональный закон. Таким образом, можно не оплачивать первые два патента, при том что между сроком первого и второго патента не должно быть перерывов.
Как ИП платить страховые взносы во время налоговых каникул
Фото - © Фотобанк Лори
Налоговые каникулы распространяются только на налоги с дохода, поэтому сэкономить на страховых взносах за себя и сотрудников не получится. Кроме этого, ИП должен платить транспортный налог и налог на имущество физлиц.
Что делать, если не знал о каникулах и уже заплатил налог
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Если на сферу деятельности предпринимателя распространяются условия налоговых каникул, но налог по итогам года уже заплачен, деньги можно вернуть.
Если у ИП режим УСН, то по итогам года нужно подать декларацию с нулевой ставкой и приложить к ней заявление на возврат переплаты и пояснение в свободной форме о том, что имели право на ставку 0%, но не пользовались ей.
Если бизнес работает на патенте, то нужно подать в налоговую лишь пояснение в свободной форме, откуда взялась переплата, и заявление на возврат или зачет. Декларация не нужна.