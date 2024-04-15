Налоговые каникулы для ИП: кто может ими воспользоваться и как это сделать

Кто может воспользоваться налоговыми каникулами

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С 2015 года в России действует программа налоговых каникул для ИП. Налоговые каникулы – это период, в течение которого предприниматель не платит налог на доход. Льгота актуальна до 31 декабря 2024 года включительно.

Предприниматель может воспользоваться налоговыми каникулами, если:

·зарегистрировался или возобновил свой бизнес после введения налоговых каникул в регионе (повторно зарегистрированный ИП может рассчитывать на налоговые каникулы, только если он снялся с учета до введения каникул, а зарегистрировался уже после);

·работает на одной из двух систем налогообложения: упрощенной (УСН) или патентной (ПСН);

·не прекращал деятельность на спецрежиме в течение двух налоговых периодов;

·работает в производстве, социальной сфере, науке, бытовых услугах, на рынке туристических услуг (у каждого региона свой список видов деятельности (коды ОКВЭД));

·доля доходов от льготного вида деятельности составляет не менее 70% от общего дохода предпринимателя.