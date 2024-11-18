Мемкоины: что такое DOGE и при чем здесь Илон Маск
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Что представляет собой криптовалюта — мемкоины, зачем она нужна и сколько стоит, читайте в материале РИАМО.
Что такое мемкоины и когда они появились
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Первая в истории мем-криптовалюта получила название Dogecoin. Она была запущена 6 декабря 2013 года. Ее создали инженеры-программисты Билли Маркус и Джексон Палмер в качестве сатирической реакции на ажиотажный интерес вокруг криптовалют в тот самый первый бычий (растущий — прим. ред.) цикл, рассказывает основатель Terra Crypto Никита Вассев. Вдохновением послужил популярный мем «Doge» с изображением собаки породы сиба-ину, который был распространен на форумах Reddit и 4chan. Так родился первый мемкоин.
«Главное отличие мемкоинов от других криптовалют — это то, что монета основана на каком-то интернет-меме, на юморе из интернет-культуры. Популярность мемкоинов мало зависит от технической наполненности проекта и больше — от виральности (способность привлечь внимание широкой аудитории, стать по-настоящему популярным в соцсетях, мессенджерах и других каналах, ред.) и информационного шума вокруг актива», — объясняет эксперт.
Какие бывают мемкоины
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Категоризировать мемкоины можно по разным принципам, отмечает Вассев.
По блокчейну
По блокчейну, на котором они запущены, например, у DOGE есть собственный блокчейн. Также недавно появились мемкоины на блокчейне TON — и это отдельная категория в нише мемкоинов.
По мему
По мему, к которому они апеллируют, например, есть собачьи мемкоины и кошачьи мемкоины, есть Pepe — популярный у криптоинвесторов мем про жабу.
По размеру капитализации
По размеру капитализации DOGE, SHIB, PEPE — лидеры по капитализации и самые значимые монеты в этой нише.
По наличию экосистемы вокруг мемкоинов
После нескольких волн роста мемкоины стали перерождаться из простой шутки в более развитую экосистему со своими торговыми площадками, собственным блокчейном и так далее. Мемкоины располагают очень активным и сплоченным сообществом последователей, и это служит основой для создания экосистемы.
Зачем нужны мемкоины
«По большому счету мемкоины — это спекулятивный актив, который трейдерам позволяет максимизировать доходы от торговли. В периоды затяжной стагнации или длительного боковика (ситуации, когда цена долгое время держится в определенном диапазоне, ред.) мемкоины позволяют криптотрейдерам продолжать получать доходы от торговли за счет своей высокой волатильности», — комментирует главный аналитик Bitget Research Райан Ли.
Как видно по ходу торгов, курс мемкоинов может колебаться на десятки процентов в течение суток.
Мемкоины — это неотъемлемая часть криптопространства, существующего в контекте интернет-культуры, подчеркивает эксперт.
Сколько стоят мемкоины, от чего зависит их цена, и почему растет DOGE
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Мемкоины очень восприимчивы к любым громким историям, которые становятся поводом для шуток, обсуждений в соцсетях, объясняет Ли.
«Пара слов, сказанных Илоном Маском про DOGE, способна отправить курс монеты к новым вершинам. В частности, нынешний рост DOGE связан с тем, что Илон Маск встанет во главе нового министерства по повышению эффективности госуправления, которое получило аббревиатуру DOGE. Не имеет значения, что к мемкоину это министерство не имеет по большому счету никакого отношения. Росту способствовало просто совпадение названий и тот факт, что именно Маск — сторонник криптовалют и в частности DOGE и при этом он станет главой новой государственной структуры», — отмечает главный аналитик Bitget Research.
По его словам, цена мем-токенов, в первую очередь, зависит от того, как много людей говорят о них в соцсетях.
Вслед за DOGE растут и другие мемкоины. Это тоже стандартная ситуация для ниши мем-монет: одна монета запускает волну интереса ко всему сегменту, поэтому наблюдается рост и SHIB, и PEPE, и других мемкоинов, резюмирует Ли.