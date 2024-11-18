Мемкоины: что такое DOGE и при чем здесь Илон Маск

Что представляет собой криптовалюта — мемкоины, зачем она нужна и сколько стоит, читайте в материале РИАМО.

Что такое мемкоины и когда они появились Фото - © Unsplash.com Первая в истории мем-криптовалюта получила название Dogecoin. Она была запущена 6 декабря 2013 года. Ее создали инженеры-программисты Билли Маркус и Джексон Палмер в качестве сатирической реакции на ажиотажный интерес вокруг криптовалют в тот самый первый бычий (растущий — прим. ред.) цикл, рассказывает основатель Terra Crypto Никита Вассев. Вдохновением послужил популярный мем «Doge» с изображением собаки породы сиба-ину, который был распространен на форумах Reddit и 4chan. Так родился первый мемкоин. «Главное отличие мемкоинов от других криптовалют — это то, что монета основана на каком-то интернет-меме, на юморе из интернет-культуры. Популярность мемкоинов мало зависит от технической наполненности проекта и больше — от виральности (способность привлечь внимание широкой аудитории, стать по-настоящему популярным в соцсетях, мессенджерах и других каналах, ред.) и информационного шума вокруг актива», — объясняет эксперт.

Какие бывают мемкоины Фото - © Unsplash.com Категоризировать мемкоины можно по разным принципам, отмечает Вассев. По блокчейну По блокчейну, на котором они запущены, например, у DOGE есть собственный блокчейн. Также недавно появились мемкоины на блокчейне TON — и это отдельная категория в нише мемкоинов. По мему По мему, к которому они апеллируют, например, есть собачьи мемкоины и кошачьи мемкоины, есть Pepe — популярный у криптоинвесторов мем про жабу. По размеру капитализации По размеру капитализации DOGE, SHIB, PEPE — лидеры по капитализации и самые значимые монеты в этой нише. По наличию экосистемы вокруг мемкоинов После нескольких волн роста мемкоины стали перерождаться из простой шутки в более развитую экосистему со своими торговыми площадками, собственным блокчейном и так далее. Мемкоины располагают очень активным и сплоченным сообществом последователей, и это служит основой для создания экосистемы.

Зачем нужны мемкоины «По большому счету мемкоины — это спекулятивный актив, который трейдерам позволяет максимизировать доходы от торговли. В периоды затяжной стагнации или длительного боковика (ситуации, когда цена долгое время держится в определенном диапазоне, ред.) мемкоины позволяют криптотрейдерам продолжать получать доходы от торговли за счет своей высокой волатильности», — комментирует главный аналитик Bitget Research Райан Ли. Как видно по ходу торгов, курс мемкоинов может колебаться на десятки процентов в течение суток. Мемкоины — это неотъемлемая часть криптопространства, существующего в контекте интернет-культуры, подчеркивает эксперт.