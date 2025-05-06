Майский рацион: какие сезонные ягоды можно покупать в мае и как их выбирать
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О том, какие сезонные ягоды нужно включить в рацион в мае, а какие пока покупать не стоит, читайте в материале РИАМО.
Какие сезонные ягоды покупать в мае
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
В мае сезон фруктов и ягод в центральной полосе России только начинается, но уже на прилавках можно найти клубнику и черешню нового урожая. В начале и середине мая они вряд ли будут местными, но можно найти, например, клубнику из Краснодара и черешню из Узбекистана.
Чем полезна клубника
Клубника содержит наибольшее количество ценных питательных веществ. Это вкусная ягода, и поэтому важна мера – избыточное употребление садовой земляники (второе название клубники) может стать причиной аллергии. Реакция на ягоду возможна у людей с заболеваниями органов пищеварения, у тех, кто страдает поллинозом, экземой, астмой.
Клубника богата клетчатой и органическими кислотами, при этом она содержит мало калорий и относительно небольшое количество сахара. А еще в ней много антиоксидантов. Кроме того, ягода содержит антивозрастные флавоноиды, антоцианы и катехины, которые снижают риск развития хронических болезней, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний.
Чем полезна черешня
Черешня – плод с низкой калорийностью. В ней меньше кислот, чем в вишне, и поэтому ее можно тем, кто страдает от изжоги. При этом в черешне достаточно витамина С, в ней есть и магний, и марганец, и железо, а также медь, калий и кальций. Черешня помогает улучшить качество крови и вылечить анемию.
Медики предупреждают, что черешню с осторожностью нужно употреблять больным сахарным диабетом, а темные сорта лучше избегать аллергикам. Также не стоит ее есть тем, у кого гастрит, особенно в период обострения.
Какую клубнику можно покупать в Московском регионе в мае
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Местная клубника в Московском регионе, как правило, появляется в конце мая. Раньше московских на прилавках появляется клубника из Узбекистана, Армении, Крыма и Краснодара, практически круглый год продается клубника из Египта, Аргентины, Бразилии и Турции.
Чтобы понять, местная клубника или нет, стоит обратить внимание на ее сорт. В Московском регионе сорта, которые дают плоды в мае и начале лета, – это «Клери», «Альба», «Хоней», «Ольвия», «Румба», «Сударушка», «Искушение», «Любава». Еще лучшими раннеспелыми сортами являются «Дарселект», «Анита», «Вима Занта», «Кимберли» и другие.
Позднее появляются сорта «Мальвина», «Богема», «Зенга Зенгана», «Флоренс», «Гигантелла» и другие.
Есть и ремонтантные сорта, урожай с которых можно собирать несколько раз за сезон, например, «Елизавета II», «Альбион», «Сан Андреас», «Фурор», «Мара де Буа», «Толстушка в розовом» и другие.
Как правильно выбирать клубнику
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При выборе клубники нужно обратить внимание на:
- Цвет. Хорошая клубника имеет ярко-красный цвет и умеренно блестящую поверхность. Слишком красивая и глянцевая ягода означает, что ее «перекормили» нитратами, а темные пятна указывают на переизбыток селитры.
- Тон. Вкусная и созревшая клубника однотонная. Белый кончик означает, что собрали ее неспелой и вкуса у нее не будет. Темно-красные пятна указывают на то, что ягода начала портиться.
- Хвостик. Он должен быть зеленым, мягким и плотным. Увядший или засохший хвостик говорит о долгой транспортировке ягоды.
- Упаковку. В упаковке клубника не должна плавать в воде и соке, но все же на стенках немного сока быть должно. Слишком сухой контейнер говорит об употреблении химикатов при выращивании.
Какую черешню можно покупать в мае в Московском регионе
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Черешня, как правило, начинает созревать во второй половине июня. В мае ее привозят из Узбекистана, в начале июня – из Абхазии. Самыми популярными и вкусными ранними сортами черешни в Московской области считаются «Радица», «Ипуть», «Валерий Чкалов», «Гронкавая» и «Ревна».
Как правильно выбирать черешню
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Черешню в мае везут не из-за океана, и поэтому она подвергается минимальной обработке. Не стоит забывать о тщательной обработке плодов перед употреблением. Это снизит и риск отравления, и других расстройств.
При покупке черешни нужно:
- Посмотреть на плодоножку. Она должна быть свежей и зеленой. Если она сухая или ее нет вовсе, то покупать такую черешню не стоит.
- Сама черешня должна быть с глянцевым блеском, без морщин и шероховатостей. Но выбирать слишком красивые плоды тоже не нужно.
Какие ягоды и фрукты не стоит покупать в мае
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В средней полосе России не стоит в мае покупать несезонные фрукты и ягоды, которые выращивают в дальних странах. Такие продукты могут содержать остатки химических удобрений, консервантов и пестицидов, ухудшающих здоровье. Конечно, вся химия, скорее всего, содержится в таких плодах в минимальных количествах, но и пользы от заморских лакомств будет очень мало.
В мае еще рано покупать арбузы и дыни – они еще не созрели ни в южных регионах России, ни в ближнем зарубежье. В них нет никакой питательной ценности. Стоит воздержаться и от покупки винограда и других экзотических фруктов, которые везут издалека. Но если манго очень хочется, то его следует покупать в проверенных магазинах и тщательно мыть перед употреблением. В любом случае экзотикой увлекаться не нужно.
Выбирать лучше местные фрукты и ягоды в сезон их созревания в регионе или качественные продукты, выращенные в ближнем зарубежье или на юге России.