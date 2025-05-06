Майский рацион: какие сезонные ягоды можно покупать в мае и как их выбирать

Какие сезонные ягоды покупать в мае

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В мае сезон фруктов и ягод в центральной полосе России только начинается, но уже на прилавках можно найти клубнику и черешню нового урожая. В начале и середине мая они вряд ли будут местными, но можно найти, например, клубнику из Краснодара и черешню из Узбекистана.

Чем полезна клубника

Клубника содержит наибольшее количество ценных питательных веществ. Это вкусная ягода, и поэтому важна мера – избыточное употребление садовой земляники (второе название клубники) может стать причиной аллергии. Реакция на ягоду возможна у людей с заболеваниями органов пищеварения, у тех, кто страдает поллинозом, экземой, астмой.

Клубника богата клетчатой и органическими кислотами, при этом она содержит мало калорий и относительно небольшое количество сахара. А еще в ней много антиоксидантов. Кроме того, ягода содержит антивозрастные флавоноиды, антоцианы и катехины, которые снижают риск развития хронических болезней, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем полезна черешня

Черешня – плод с низкой калорийностью. В ней меньше кислот, чем в вишне, и поэтому ее можно тем, кто страдает от изжоги. При этом в черешне достаточно витамина С, в ней есть и магний, и марганец, и железо, а также медь, калий и кальций. Черешня помогает улучшить качество крови и вылечить анемию.

Медики предупреждают, что черешню с осторожностью нужно употреблять больным сахарным диабетом, а темные сорта лучше избегать аллергикам. Также не стоит ее есть тем, у кого гастрит, особенно в период обострения.