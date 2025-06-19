Липовый цвет: когда собирать, как сушить, в чем польза липового чая

В материале РИАМО рассказываем о том, как правильно собирать цветы липы, как их сушить и хранить, чем они могут быть полезны и кому противопоказан липовый чай.

Когда и где можно собирать липовый цвет для чая Фото - © E. O. / Фотобанк Лори Липовый цвет обычно собирают с конца июня и до середины июля, в зависимости от региона. Оптимальный период сбора определяют по наличию на веточках и бутонов, и уже раскрывшихся цветков. Если все цветы уже раскрылись и некоторые из них начали опадать – время сбора закончилось. Собирать липовый цвет нужно в местах, удаленных от городской застройки, автотрасс и промышленных предприятий, так как на лепестках могут оседать вредные примеси, выхлопы бензина и дорожная пыль. Вариант «нарвать соцветия где придется, а затем хорошенько промыть» не подойдет: в этом случае липовый цвет лишится фитонцидов и ценных эфирных масел. Лучше всего для сбора цветов липы подойдут лес или роща в нескольких километрах от ближайшего города или крупного поселка.

Как правильно собирать липовый цвет Фото - © E. O. / Фотобанк Лори Для сбора липового цвета лучше всего подходит теплая сухая погода, вне затяжных дождей. Собирать цветки следует в полуденное время (в идеале – с 10 до 13 часов), после того, как высохнет утренняя роса. Подходящие для чая соцветия имеют светлый оттенок, они должны быть распустившимися, но не увядшими, со здоровой поверхностью лепестков (без пятен, следов порчи насекомыми и других изъянов). Срывать соцветия нужно целиком: и цветки, и стебелек, на котором они расположены, и бледно-зеленые листочки вокруг соцветий (прицветники).

Как сушить и хранить цветы липы для чая Фото - © Dmitry29 / Фотобанк Лори Чтобы цветы липы сохранили все полезные свойства, сушить их лучше всего в тени, разложив на сухой ткани или бумажных полотенцах, также подойдет металлический противень, сито или разделочная доска. В идеале помещение должно хорошо проветриваться, чтобы соцветия не начали увядать. Один-два раза в день цветки нужно перемешивать, чтобы они сушились равномерно. Также можно заготавливать липовый цвет с помощью специальных электросушилок для фруктов и грибов, но необходимо учитывать, что температура сушки не должна превышать 40 градусов, иначе липовый цвет утратит свои полезные свойства. Обычно цветы липы высушивают три-четыре дня, до тех пор, пока лепестки не станут хрупкими и ломкими. Высушенные цветы нужно переложить в полотняный мешочек, бумажный пакет или герметичную банку, а затем поместить в нежаркое сухое затемненное место (нижние отсеки кухонного шкафа, кладовка). А вот на подоконнике, рядом с батареей или кухонной плитой цветки липы лучше не хранить: солнечный свет и высокие температуры разрушают целебные вещества. Обычно липовый цвет в засушенном виде хранят один год. Можно использовать и двух-трехлетние запасы, но стоит учитывать, что с каждым годом пользы в цветках становится все меньше.

Как заваривать липовый чай Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Липовый цвет можно добавлять в заварочный чайник к зеленому или черному листовому чаю, а также употреблять как самодостаточный напиток. Для заваривания нужна температура 90-95 градусов, рекомендуемая пропорция – 1-2 столовые ложки цветков на 250 мл горячей воды. После заваривания нужно дать липовому чаю постоять 20 минут, чтобы соцветия отдали напитку все полезные вещества. Особый вкус липовый чай приобретает, если заваривать его со щепоткой натертого на мелкой терке свежего имбиря. Можно добавить в чашку веточки мяты или мелиссы. Также в чай можно положить немного меда – но только после того, как температура напитка понизится до 65-70 градусов, иначе мед потеряет значительную часть витаминов и антиоксидантов. Для медицинских целей липовый цвет готовят на водяной бане в течение 15-20 минут под закрытой крышкой. После этого отвару нужно дать настояться в течение получаса, а затем процедить.

Чем полезен липовый цвет Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Липовый цвет содержит массу полезных веществ: фитонциды, эфирные масла, флавоноиды (антиоксиданты), дубильные вещества, витамины А и С, кальций, железо и магний. Содержащиеся в цветках фитонциды придают липовому чаю противовоспалительные и антимикробные свойства, поэтому его нередко используют как жаропонижающее и потогонное средство при простудных заболеваниях, гриппе и ОРВИ. Липовый цвет помогает облегчить кашель при бронхите и других воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, так как содержащиеся в цветках сапонины эффективно разжижают мокроту. Чай стимулирует секрецию желудочного сока и желез пищеварительной системы, что способствует улучшению аппетита. Кроме того, липовый цвет обладает мочегонным действием и помогает справиться с отеками. Полоскание отваром цветков липы помогает при кровоточивости десен и инфекционных заболеваниях полости рта, так как при местном применении он оказывает вяжущее, противовоспалительное и противомикробное действие. Кожу, склонную к жирности и несовершенствам, можно протирать крепким отваром липового цвета: дубильные вещества способствуют устранению воспалений и жирного блеска. Также отмечено, что липовый чай может облегчать состояние женщины во время ПМС и в период наступления менопаузы.