Летучая мышь залетела в квартиру: что делать и куда звонить

Успокойтесь и не пытайтесь ее поймать Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com Конечно, когда летучая мышь залетает в дом, первой реакцией может стать паника, ведь нечасто такое встречаешь вне зоопарка. Однако паниковать не нужно — летучие мыши совсем не агрессивны в большинстве случаев. Максимум вреда, который они могут вам причинить, — врезаться в вас в процессе полета. Не стоит пытаться схватить или «прихлопнуть» животное, таким образом вы не только себя еще сильнее «накрутите», но и навредите животному. Имейте в виду, что в одной лишь Москве встречается шесть видов летучих мышей — и все они занесены в Красную книгу, поэтому охраняются законом. Кстати, эти животные очень полезны людям: за один только час они съедают более 200 вредных насекомых.

Выключите свет Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори У летучих мышей очень хорошо развита эхолокация, а вот яркий свет их может дезориентировать. Поэтому самое правильное здесь будет выключить верхний свет, оставив лишь ночник или настольную лампу — чтобы вам было видно, что происходит в комнате и куда примостилась летучая мышь.

Закройте дверь в комнату Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com Очень важно ограничить пространство, в котором находится летучая мышь, — так ее будет проще поймать. Чтобы она не перелетала из комнаты в комнату, закройте дверь и откройте окно — возможно, животное покинет помещение само.

Подождите Фото - © Ольга Симонова / Фотобанк Лори Не стоит паниковать и сразу же вызывать спецслужбы. Достаточно просто открыть окно и подождать — обычно летучие мыши сами находят выход из помещения и улетают.

Подготовьте коробку и полотенце Фото - © Freepik.com Если животное не может выбраться из квартиры самостоятельно, можно ему помочь. Для этого стоит дождаться, пока мышь успокоится и сядет на поверхность, далее — накрыть ее мягким полотенцем и аккуратно посадить в коробку. Затем осторожно выпустите на улицу.

Не трогайте летучую мышь голыми руками Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Несмотря на то, что летучие мыши безобидны, они тем не менее могут быть переносчиками различных болезней, например, бешенства. Именно поэтому трогать животное голыми руками — не лучшая идея. Если же летучая мышь случайно вас поцарапала или укусила с целью самозащиты, обработайте это место антисептиком и обратитесь к врачу как можно скорее.

Если летучая мышь ранена Фото - © Илья Питалев/РИА Новости Если вы заметили, что у летучей мыши есть какие-то увечья или она кажется больной, стоит посадить ее в коробку с отверстиями не шире одного сантиметра и отвезти в центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке. Можно также позвонить по номеру 112, чтобы вызвать помощь.