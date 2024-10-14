Куда жаловаться в Москве, если до сих пор не включили отопление

Куда обращаться в случае проблем с отоплением и трубами в квартире, рассказываем в материале РИАМО.

Нормы температурного режима в помещениях Фото - © Freepik Температурные нормы в жилых помещениях и в социальных объектах установлены Постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. В отопительный период температура в жилых домах должна быть не ниже 18, а в угловых комнатах не ниже 20 градусов тепла. В спальнях не должно быть ниже 19 градусов, а в подъездах должно быть выше 16 градусов тепла. В школах и детских садах температура также должна быть не ниже 18-22 градусов. Превышать температуру допускается не более чем на 4 градуса. В дневное время снижать температуру нельзя, а вот ночью с 00:00 до 05:00 часов можно, но не больше, чем на три градуса. При этом отопление должно подаваться постоянно, суммарный перерыв в течение месяца не может превышать 24 часов. Кроме того, возможны перерывы: не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 градусов до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 12 градусов тепла; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 до 10 градусов тепла. Стоит помнить, что при таких перерывах плата за отопление должна быть снижена на 15 процентов.

Сообщить о проблеме в управляющую компанию Фото - © Matthias Ripp/Pxhere В первую очередь при проблемах с отоплением и с трубами в квартире или подъезде нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСН. Если вы не знаете, как и кем обслуживается ваш дом, найти информацию можно на информационном стенде в подъезде либо на сайте. В УК нужно позвонить и вызвать специалиста, чтобы зафиксировать факт отсутствия отопления, наличия протечки или снижения температуры в квартире. Это нужно для того, чтобы составить акт, который может стать аргументом в суде или для правоохранительных органов в случае дальнейших разбирательств. Но чаще всего проблемы решают сотрудники УК и ресурсоснабжающих организаций. При составлении письменного обращения обязательно нужно указать свои контактные данные и взять копию письма с входящим номером.

Позвонить по телефону «горячей линии» Фото - © Pixabay В Москве работает единая диспетчерская служба, куда можно сообщить о проблеме. Нужно позвонить по номеру телефона: 8(495) 539-53-53. Также позвонить можно по номеру «горячей линии»: 8(495) 777-77-77, где нужно диспетчеру сообщить о своей проблеме, а он поможет разобраться и направит обращение в ответственные службы.

Обратиться в Департамент ЖКХ Москвы Фото - © Freepik Если обращения в управляющую или ресурсоснабщающую компании не приносят результата, то жители Москвы могут обратиться в департамент ЖКХ. Сделать это можно с помощью электронной приемной на сайте. В форме обращения необходимо выбрать вариант обращения – в сам департамент либо конкретному должностному лицу, далее указать свои контактные данные, изложить суть проблемы и при необходимости прикрепить фотографии и документы.

Обратиться на сайт мэра Москвы Фото - © Сайт мэра Москвы На сайте мэра Москвы жители столицы могут оставить заявку на вызов мастера. Там же можно найти нужные контакты для решения других бытовых вопросов. Для вызова мастера необходимо иметь аккаунт на сайте, либо сначала зарегистрироваться. Сделать это довольно просто, достаточно следовать подсказкам.

Обратиться в Мосжилинспекцию Фото - © Freepik Сообщить о проблемах с отоплением можно в Мосжилинспекцию. Можно написать обращение по форме обратной связи, позвонить по телефону: 8(499)763-18-56.

Написать в Роспотребнадзор Фото - © Сергей Мамонтов/РИА Новости Также можно обратиться в Роспотребнадзор. Можно позвонить по телефону «горячей линии» управления по городу Москве: 8(495)539-36-96, либо написать в электронной форме или позвонив по номеру: 8-800-100-50-14.