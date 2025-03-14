Куда пожаловаться и что делать, если вас сбил самокатчик
Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори
В материале РИАМО разъясняем порядок действий в случае, если вас сбил электросамокатчик, а также куда сообщить, если водитель СИМ нарушает ПДД или правила аренды.
Какие правила обязаны соблюдать электросамокатчики и что запрещено водителям СИМ
Фото - © РИА Новости
Согласно ПДД, водители СИМ (средств индивидуальной мобильности) обязаны:
- спешиваться при переходе проезжей части по «зебре»;
- пересекать проезжую часть только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора;
- ездить по дорогам общего пользования только по правой полосе или обочине;
- при езде по пешеходным дорожкам соблюдать скоростной режим.
Кроме того, запрещено пользоваться электросамокатами и электровелосипедами в состоянии алкогольного опьянения.
Для арендаторов электросамокатов установлены следующие правила:
- арендовать электросамокат могут только лица старше 18 лет (за нарушение предусмотрен штраф 100 тысяч рублей);
- запрещено перемещаться на одном электросамокате вдвоем (втроем, вчетвером и т.д).
Последнее требование обусловлено тем, что самокат с двойной нагрузкой становится плохо управляемым, что может привести к травмированию пешеходов или самих водителей СИМ.
Что делать, если вас сбил электросамокатчик
Инциденты с участием СИМ регулируются административным кодексом. В случае, если вас сбил электросамокатчик, следует позвонить по номеру 102 и зафиксировать происшествие. При возможности также имеет смысл сфотографировать самокат и его водителя, попросить у очевидцев контактные телефоны. Далее юристы рекомендуют дождаться прибытия наряда полиции. Сотрудники составят протокол происшествия, примут заявление, при необходимости наряд также доставит вас на медицинское освидетельствование.
Случается, что пострадавший не хочет или не может дожидаться полиции, в этом случае часть «протокольных» действий ему придется совершить самостоятельно. Если в результате столкновения вы получили травмы, необходимо обратиться в травмпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения и обстоятельства их получения. Если были повреждено имущество (одежда, обувь, гаджеты), имеет смысл сделать фотографии испорченных вещей на месте происшествия. Далее следует обратиться в полицию с заявлением, приобщив имеющиеся доказательства.
Если вас сбил водитель арендованного самоката, вы также можете обратиться в компанию кикшеринга с требованием компенсации. В качестве доказательства пригодятся те же свидетельства: фото самоката и водителя, фотографии поврежденного имущества, справка из травмпункта.
Если электросамокатчик перемещался на личном СИМ и покинул место происшествия, привлечь его к ответственности также возможно: по заявлению пострадавшего полиция может найти нарушителя с помощью городских камерам видеонаблюдения.
Что делать, если вы заметили самокатчика-нарушителя
Фото - © РИА Новости
Если вы видите, что на самокатах кикшеринга катаются несовершеннолетние дети, а также в случаях, когда водитель возит «пассажира», не соблюдает ПДД, создает аварийные ситуации или находится в состоянии алкогольного опьянения, вы имеете право подать обращение в службу поддержки оператора кикшеринга. Нарушителю могут временно заблокировать аккаунт, а в случае повторных правонарушений учетная запись, как правило, блокируется без возможности восстановления.
Для доказательства правонарушения имеет смысл сфотографировать самокат и его водителя, при этом желательно, чтобы в кадр попал номер СИМ. Далее существует два варианта действий:
- Обратиться в компанию кикшеринга, которая предоставляет аренду СИМ. Это можно сделать в мобильном приложении компании в чате со оператором службы поддержки, здесь же можно будет приложить фото- или видеодоказательства нарушения. Если приложение у вас не установлено, можно позвонить по телефону горячей службы кикшеринга и рассказать о ситуации. Оператор зафиксирует ваше обращение и, возможно, предложит прислать фото или видео.
- Воспользоваться телеграм-ботом «Самокаты: общественный контроль». Этот бот был запущен Ассоциацией операторов микромобильности, он позволяет передавать информацию о правонарушениях напрямую операторам кикшеринга. Бот позволяет отправить фото- или видеодоказательства нарушения, а также узнать о результатах предыдущих обращений. На данный момент сервис «Самокаты: общественный контроль» используют операторы ЯндексGo, Whoosh и Юрент.
- Если ПДД нарушает водитель личного СИМ, обращение с фото- и видеодоказательствами нарушения можно направить на сайт ГАИ.
Летом 2024 года зампредседателя Госдумы Владислав Даванков предложил создать «электросамокатную полицию» для предотвращения, выявления и фиксации нарушений, а также для контроля за соблюдением ПДД. Однако эта инициатива продолжения пока не получила.