Куда пожаловаться и что делать, если вас сбил самокатчик

Последнее требование обусловлено тем, что самокат с двойной нагрузкой становится плохо управляемым, что может привести к травмированию пешеходов или самих водителей СИМ.

Что делать, если вас сбил электросамокатчик

Инциденты с участием СИМ регулируются административным кодексом. В случае, если вас сбил электросамокатчик, следует позвонить по номеру 102 и зафиксировать происшествие. При возможности также имеет смысл сфотографировать самокат и его водителя, попросить у очевидцев контактные телефоны. Далее юристы рекомендуют дождаться прибытия наряда полиции. Сотрудники составят протокол происшествия, примут заявление, при необходимости наряд также доставит вас на медицинское освидетельствование.

Случается, что пострадавший не хочет или не может дожидаться полиции, в этом случае часть «протокольных» действий ему придется совершить самостоятельно. Если в результате столкновения вы получили травмы, необходимо обратиться в травмпункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения и обстоятельства их получения. Если были повреждено имущество (одежда, обувь, гаджеты), имеет смысл сделать фотографии испорченных вещей на месте происшествия. Далее следует обратиться в полицию с заявлением, приобщив имеющиеся доказательства.

Если вас сбил водитель арендованного самоката, вы также можете обратиться в компанию кикшеринга с требованием компенсации. В качестве доказательства пригодятся те же свидетельства: фото самоката и водителя, фотографии поврежденного имущества, справка из травмпункта.

Если электросамокатчик перемещался на личном СИМ и покинул место происшествия, привлечь его к ответственности также возможно: по заявлению пострадавшего полиция может найти нарушителя с помощью городских камерам видеонаблюдения.