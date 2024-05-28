Кто и как может получить компенсацию за задержку посылки в СДЭК

В материале РИАМО рассказываем, как получить компенсацию, если посылку или письмо не доставили вовремя.

Что происходит в СДЭК Фото - © РИА Новости 26 мая компания СДЭК перестала выдавать и принимать посылки – в системе компании произошел сбой. Уже третьи сутки компания не может справиться с проблемами. На сайте есть только уведомление о проведении технических работ и что компания работает над восстановлением работоспособности сервисов. Компания заверила, что восстановит работу сервисов не позднее 29 мая. Кроме того, в СДЭК говорят, что все отправления находятся в безопасности и после восстановления все получат свои посылки.

Что будет с заказами СДЭК Фото - © Unsplash.com В СДЭК обещают сохранить все посылки в целости и выдать их получателям. Так как компания не принимает к отправке скоропортящиеся продукты, все отправленные вещи и письма будут в сохранности. Другой вопрос, что кто-то не смог вовремя получить платье на выпускной, кто-то до сих пор ждет важные документы, у кого-то погибают цветы – все это становится поводом для обращения за компенсацией.

Можно ли получить компенсацию из-за задержки в СДЭК Фото - © Медиасток.рф По закону «О защите прав потребителей» каждый заказчик имеет право на компенсацию из-за задержек. Кроме того, в самой компании СДЭК сообщили, что решение о компенсациях будет принято, когда обслуживание полностью восстановят. За нарушение правил экспресс-доставки компенсацию все же обещали оформить, но зарегистрировать претензию смогут только после вручения посылки. Как правило у обычной доставки есть временные рамки, в течение которых компания обязуется доставить товар. Как раз это страхует договор от случайной задержки. По закону потребитель имеет право требовать с транспортной компании неустойку размером 3 процента от цены доставки за каждый день просрочки. Но размер неустойки не может превышать цену договора.

Кто может требовать компенсацию Фото - © Adobe Stock Предъявлять требования к курьерской компании может лишь физическое или юридическое лицо, которое непосредственно заключало договор об оказании услуг. Получателю отправления необходимо обращаться к отправителю либо к продавцу товара. Если права получателя из-за срыва доставки нарушены, то он может обратиться в суд за получением моральной компенсации. При этом нужно будет предоставить все документы, подтверждающие срыв доставки и то, что получатель из-за этого не получил выгоду, либо ему были доставлены моральные страдания. Кроме того, отправитель может затребовать компенсацию и отказаться от нее в пользу получателя товара. Таким образом продавцы, например, смогут сохранить лояльность клиентов.