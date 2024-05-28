Кто и как может получить компенсацию за задержку посылки в СДЭК
В материале РИАМО рассказываем, как получить компенсацию, если посылку или письмо не доставили вовремя.
Что происходит в СДЭК
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26 мая компания СДЭК перестала выдавать и принимать посылки – в системе компании произошел сбой. Уже третьи сутки компания не может справиться с проблемами. На сайте есть только уведомление о проведении технических работ и что компания работает над восстановлением работоспособности сервисов.
Компания заверила, что восстановит работу сервисов не позднее 29 мая. Кроме того, в СДЭК говорят, что все отправления находятся в безопасности и после восстановления все получат свои посылки.
Что будет с заказами СДЭК
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В СДЭК обещают сохранить все посылки в целости и выдать их получателям. Так как компания не принимает к отправке скоропортящиеся продукты, все отправленные вещи и письма будут в сохранности. Другой вопрос, что кто-то не смог вовремя получить платье на выпускной, кто-то до сих пор ждет важные документы, у кого-то погибают цветы – все это становится поводом для обращения за компенсацией.
Можно ли получить компенсацию из-за задержки в СДЭК
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По закону «О защите прав потребителей» каждый заказчик имеет право на компенсацию из-за задержек. Кроме того, в самой компании СДЭК сообщили, что решение о компенсациях будет принято, когда обслуживание полностью восстановят. За нарушение правил экспресс-доставки компенсацию все же обещали оформить, но зарегистрировать претензию смогут только после вручения посылки.
Как правило у обычной доставки есть временные рамки, в течение которых компания обязуется доставить товар. Как раз это страхует договор от случайной задержки. По закону потребитель имеет право требовать с транспортной компании неустойку размером 3 процента от цены доставки за каждый день просрочки. Но размер неустойки не может превышать цену договора.
Кто может требовать компенсацию
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Предъявлять требования к курьерской компании может лишь физическое или юридическое лицо, которое непосредственно заключало договор об оказании услуг. Получателю отправления необходимо обращаться к отправителю либо к продавцу товара.
Если права получателя из-за срыва доставки нарушены, то он может обратиться в суд за получением моральной компенсации. При этом нужно будет предоставить все документы, подтверждающие срыв доставки и то, что получатель из-за этого не получил выгоду, либо ему были доставлены моральные страдания.
Кроме того, отправитель может затребовать компенсацию и отказаться от нее в пользу получателя товара. Таким образом продавцы, например, смогут сохранить лояльность клиентов.
Как оформить претензию
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В компании СДЭК готовы рассматривать претензии только после восстановления работы системы. Для того чтобы оформить претензию, нужно подготовить договор, заключенный с компанией, само заявление с требованием компенсации, в котором важно указать дату и время отправления, ценность товара, адрес доставки и заявленное время доставки. К претензии важно прикрепить квитанцию об оплате посылки, документ, подтверждающий ее стоимость, и сообщение, подтверждающее факт срыва доставки.
В претензии стоит указать и сумму компенсации. Если претензию подает ИП или физлицо, достаточно подписи, для юридического лица нужна печать и при необходимости доверенность. Важно иметь при себе два экземпляра претензии, чтобы получить входящий номер. При отправке претензии почтой нужно отправлять заказное письмо с уведомлением и описью, чтобы при необходимости предоставить эти данные в суд.
Также в документе нужно указать счет, на который нужно вернуть компенсацию. Срок рассмотрения жалобы – 10 дней. Если ответ вас не устроил либо в компании просто промолчали, то нужно обращаться в суд.