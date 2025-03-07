Криптокошелек MetaMask: что это такое и как им пользоваться

Шпаргалки

Фото - © РИАМО, Арина Никитина

Что представляет собой криптовалютный кошелек MetaMask, какие криптовалюты там можно хранить и насколько он безопасен, читайте в материале РИАМО.

Что такое криптокошелек MetaMask

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

MetaMask — это самый популярный криптовалютный кошелек в виде браузерного расширения, который поддерживает взаимодействие с блокчейнами Ethereum и другими совместимыми сетями, такими как Binance Smart Chain (BSC), Polygon, Avalanche и др. Он позволяет хранить, отправлять и получать различные токены стандарта ERC-20, NFT и взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps).

MetaMask доступен как расширение для популярных браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Brave.

Криптовалюты, которые можно хранить в MetaMask в 2025 году

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Среди криптовалют, которые можно хранить MetaMask, можно назвать следующие:

  • Ethereum (ETH) и любые токены стандарта ERC-20, такие как USDT, LINK, UNI и т. д.
  • Токены других сетей, такие как BNB (Binance Smart Chain), MATIC (Polygon), AVAX (Avalanche) и многие другие.
  • NFT (невзаимозаменяемые токены), поддерживаемые стандартами ERC-721 и ERC-1155.

Как установить MetaMask: пошаговая инструкция

Фото - © РИАМО

Шаг 1: Установка расширения (на примере расширения для Google Chrome)

Найдите и скачайте Metamask в Google Chrome Web Store.

Подтвердите установку, нажав «Добавить расширение».

Шаг 2: Создание нового кошелька

После успешной установки откроется окно MetaMask. Нажмите «Начать» и «Создать новый кошелек».

Придумайте и введите надежный пароль для защиты доступа к вашему кошельку.

После создания кошелька вам будет предложено сохранить вашу секретную seed-фразу (мнемоническую фразу) из 12 слов.

Обязательно запишите эти слова на бумаге и храните их в безопасном месте. Не сохраняйте их в электронном виде!

Шаг 3: Настройка дополнительных параметров

По желанию можно добавить дополнительные параметры безопасности — например, включить двухфакторную аутентификацию (2FA).

Чтобы добавить токены или сети, используйте соответствующие кнопки в интерфейсе кошелька.

Какие минусы есть у MetaMask

сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ/Freepik.com

Хотя MetaMask предлагает высокий уровень безопасности при правильной настройке, он все же подвержен рискам, связанным с человеческим фактором. Например, потеря seed-фразы или ее компрометация могут привести к утрате средств.

Metamask не поддерживает блокчейн биткоина, поэтому его не получится там хранить. Помимо этого, пользователям, особенно новичкам в мире криптовалют, интерфейс может показаться сложным.