Криптокошелек MetaMask: что это такое и как им пользоваться
Фото - © РИАМО, Арина Никитина
Что представляет собой криптовалютный кошелек MetaMask, какие криптовалюты там можно хранить и насколько он безопасен, читайте в материале РИАМО.
Что такое криптокошелек MetaMask
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
MetaMask — это самый популярный криптовалютный кошелек в виде браузерного расширения, который поддерживает взаимодействие с блокчейнами Ethereum и другими совместимыми сетями, такими как Binance Smart Chain (BSC), Polygon, Avalanche и др. Он позволяет хранить, отправлять и получать различные токены стандарта ERC-20, NFT и взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps).
MetaMask доступен как расширение для популярных браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Brave.
Криптовалюты, которые можно хранить в MetaMask в 2025 году
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Среди криптовалют, которые можно хранить MetaMask, можно назвать следующие:
- Ethereum (ETH) и любые токены стандарта ERC-20, такие как USDT, LINK, UNI и т. д.
- Токены других сетей, такие как BNB (Binance Smart Chain), MATIC (Polygon), AVAX (Avalanche) и многие другие.
- NFT (невзаимозаменяемые токены), поддерживаемые стандартами ERC-721 и ERC-1155.
Как установить MetaMask: пошаговая инструкция
Фото - © РИАМО
Шаг 1: Установка расширения (на примере расширения для Google Chrome)
Найдите и скачайте Metamask в Google Chrome Web Store.
Подтвердите установку, нажав «Добавить расширение».
Шаг 2: Создание нового кошелька
После успешной установки откроется окно MetaMask. Нажмите «Начать» и «Создать новый кошелек».
Придумайте и введите надежный пароль для защиты доступа к вашему кошельку.
После создания кошелька вам будет предложено сохранить вашу секретную seed-фразу (мнемоническую фразу) из 12 слов.
Обязательно запишите эти слова на бумаге и храните их в безопасном месте. Не сохраняйте их в электронном виде!
Шаг 3: Настройка дополнительных параметров
По желанию можно добавить дополнительные параметры безопасности — например, включить двухфакторную аутентификацию (2FA).
Чтобы добавить токены или сети, используйте соответствующие кнопки в интерфейсе кошелька.
Какие минусы есть у MetaMask
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Хотя MetaMask предлагает высокий уровень безопасности при правильной настройке, он все же подвержен рискам, связанным с человеческим фактором. Например, потеря seed-фразы или ее компрометация могут привести к утрате средств.
Metamask не поддерживает блокчейн биткоина, поэтому его не получится там хранить. Помимо этого, пользователям, особенно новичкам в мире криптовалют, интерфейс может показаться сложным.