Криптокошелек MetaMask: что это такое и как им пользоваться

Что представляет собой криптовалютный кошелек MetaMask, какие криптовалюты там можно хранить и насколько он безопасен, читайте в материале РИАМО.

Что такое криптокошелек MetaMask Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори MetaMask — это самый популярный криптовалютный кошелек в виде браузерного расширения, который поддерживает взаимодействие с блокчейнами Ethereum и другими совместимыми сетями, такими как Binance Smart Chain (BSC), Polygon, Avalanche и др. Он позволяет хранить, отправлять и получать различные токены стандарта ERC-20, NFT и взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps). MetaMask доступен как расширение для популярных браузеров, таких как Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Brave.

Криптовалюты, которые можно хранить в MetaMask в 2025 году Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори Среди криптовалют, которые можно хранить MetaMask, можно назвать следующие: Ethereum (ETH) и любые токены стандарта ERC-20, такие как USDT, LINK, UNI и т. д.

Токены других сетей, такие как BNB (Binance Smart Chain), MATIC (Polygon), AVAX (Avalanche) и многие другие.

NFT (невзаимозаменяемые токены), поддерживаемые стандартами ERC-721 и ERC-1155.

Как установить MetaMask: пошаговая инструкция Фото - © РИАМО Шаг 1: Установка расширения (на примере расширения для Google Chrome) Найдите и скачайте Metamask в Google Chrome Web Store. Подтвердите установку, нажав «Добавить расширение». Шаг 2: Создание нового кошелька После успешной установки откроется окно MetaMask. Нажмите «Начать» и «Создать новый кошелек». Придумайте и введите надежный пароль для защиты доступа к вашему кошельку. После создания кошелька вам будет предложено сохранить вашу секретную seed-фразу (мнемоническую фразу) из 12 слов. Обязательно запишите эти слова на бумаге и храните их в безопасном месте. Не сохраняйте их в электронном виде! Шаг 3: Настройка дополнительных параметров По желанию можно добавить дополнительные параметры безопасности — например, включить двухфакторную аутентификацию (2FA). Чтобы добавить токены или сети, используйте соответствующие кнопки в интерфейсе кошелька.