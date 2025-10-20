Комета Lemmon: чем знаменита и где ее можно будет наблюдать в 2025 году

О том, где и когда будет лучше всего видно самую яркую комету года, рассказываем в материале РИАМО.

Что известно о комете Lemmon C/2025 A6 Фото - © Chuck Ayoub - Own work/Wikipedia.org Комета Леммон появляется возле нашей планеты невероятно редко, именно поэтому она настолько привлекает внимание астрономов и любителей наблюдать за звездным небом. Эта комета имеет орбитальный период около 1350 лет, то есть в предыдущий раз ее видели еще далекие предки крестоносцев. Сейчас, из-за мощного притяжения Юпитера, период обращения кометы несколько сократился – в следующий раз она появится вблизи Земли «всего» через 1154 года.

Когда комету Lemmon можно будет увидеть в 2025 году Фото - © Алексей Букреев / Фотобанк Лори Комета Леммон стала видна на ночном небосклоне еще в середине октября, но по мере приближения к Земле она с каждым днем становится все ярче. На самое близкое расстояние (0.6 астрономических единиц) комета подойдет к нашей планете 21 октября. В этот день будет новолуние, так что наблюдению за кометой не помешает лунный свет. Впрочем, видна комета будет не только 21 октября, но и в последующие 10-15 дней. Наблюдать за кометой смогут все жители Северного полушария. В наиболее выгодном положении окажутся астрономы из северных широт, но и в Московском регионе Lemmon будет прекрасно виден. При этом, согласно выводам ученых, пик яркости кометы придется на 31 октября. Астрономы называют Lemmon самой яркой кометой 2025 года.