Комета Lemmon: чем знаменита и где ее можно будет наблюдать в 2025 году
Фото - © Dimitrios Katevainis/Flickr.com
О том, где и когда будет лучше всего видно самую яркую комету года, рассказываем в материале РИАМО.
Что известно о комете Lemmon C/2025 A6
Фото - © Chuck Ayoub - Own work/Wikipedia.org
Комета Леммон появляется возле нашей планеты невероятно редко, именно поэтому она настолько привлекает внимание астрономов и любителей наблюдать за звездным небом. Эта комета имеет орбитальный период около 1350 лет, то есть в предыдущий раз ее видели еще далекие предки крестоносцев. Сейчас, из-за мощного притяжения Юпитера, период обращения кометы несколько сократился – в следующий раз она появится вблизи Земли «всего» через 1154 года.
Когда комету Lemmon можно будет увидеть в 2025 году
Фото - © Алексей Букреев / Фотобанк Лори
Комета Леммон стала видна на ночном небосклоне еще в середине октября, но по мере приближения к Земле она с каждым днем становится все ярче. На самое близкое расстояние (0.6 астрономических единиц) комета подойдет к нашей планете 21 октября. В этот день будет новолуние, так что наблюдению за кометой не помешает лунный свет.
Впрочем, видна комета будет не только 21 октября, но и в последующие 10-15 дней. Наблюдать за кометой смогут все жители Северного полушария. В наиболее выгодном положении окажутся астрономы из северных широт, но и в Московском регионе Lemmon будет прекрасно виден. При этом, согласно выводам ученых, пик яркости кометы придется на 31 октября. Астрономы называют Lemmon самой яркой кометой 2025 года.
Где и как наблюдать комету Lemmon C/2025 A6 в октябре
Фото - © Vectorwin / Фотобанк Лори
Комета движется по небосклону в ретроградном направлении (против движения Солнца), постепенно снижаясь. С 20-21 октября она будет находиться в созвездии Волопаса, со временем все более смещаясь к созвездию Змееносца.
Высота нахождения кометы над горизонтом будет постепенно уменьшаться. К примеру, 21 октября Lemmon будет находиться к северо-западу от созвездия Большой Медведицы, на высоте около 39 градусов, лучше всего ее будет видно около 19:00. А 27 октября жители смогут наблюдать Lemmon над западным горизонтом на высоте около 29 градусов, с момента захода солнца и до 21:09.
Чтобы лучше разглядеть комету, имеет смысл выбрать место для наблюдения вдали от городской застройки, с незакрытой зданиями или лесными массивами западной частью небосклона. Если вы плохо ориентируетесь в созвездиях, помочь найти комету могут бесплатные астрономические приложения, например Star Walk 2 или Sky Tonight.