Кибербуллинг: что это такое, какие бывают виды и как себя защитить
Что такое кибербуллинг
Кибербуллинг — это целенаправленная травля, унижение или запугивание человека с помощью цифровых технологий (социальные сети, мессенджеры, форумы, электронная почта).
От традиционного буллинга интернет-травля отличается следующими признаками:
- Круглосуточный характер — травля не ограничена временем или местом, жертва может получать нападки в любой момент.
- Анонимность агрессора — обидчик часто скрывается за фейковым аккаунтом, что усиливает его ощущение безнаказанности.
- Широкая аудитория — информация распространяется быстро и может охватить огромное количество людей.
- Долгосрочное воздействие — оскорбительный контент может оставаться в сети годами и всплывать в самый неподходящий момент.
- Сложность удаления — даже если удалить пост на одной платформе, его копии могут сохраниться на других ресурсах.
Согласно исследованию VK, жертвой кибербуллинга становился каждый третий пользователь интернета в России.
Какие формы кибербуллинга существуют
Основные формы кибербуллинга:
- Оскорбления и унижения — резкие негативные комментарии о внешности, действиях или личных качествах.
- Угрозы, домогательства и преследование — например, в виде навязчивых вопросов или шантажа.
- Бойкот (социальная изоляция) — игнорирование жертвы, исключение из чатов или сообществ (например, удаление школьника из группового чата класса).
- Троллинг — высмеивание и провокации, часто с использованием оскорблений (например, создание обидных мемов на основе неудачной фотографии).
- Доксинг — намеренное раскрытие конфиденциальных данных (финансовых сведений, места жительства, работы и пр.).
- Диссинг — распространение сведений, способных навредить репутации (например, публикация интимных фотографий).
- Фейковые профили — создание аккаунтов от имени жертвы для дискредитации.
Административная ответственность за кибербуллинг
Отдельной статьи за кибербуллинг в российском законодательстве нет, однако за различные действия, которые входят в это понятие, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, в рамках гражданского судопроизводства можно взыскать с виновника кибербуллинга компенсацию морального вреда, а гражданин, в отношении которого были распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе требовать в суде опровержения таких сведений.
Административная регулируется следующими нормами Кодекса об административных правонарушений (КоАП):
- ст. 5.61 — оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. При этом за оскорбление, совершенное в интернете, наказание жестче – штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; для должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 700 тысяч рублей.
- ст. 5.61.1 – клевета. Правда, применяется данная статья только к юридическим лицам (наказание – штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей).
- ст. 20.1 — мелкое хулиганство. Часть 3 этой статьи предусматривает ответственность за распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу и государству. Наказание – штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Уголовная ответственность за кибербуллинг
Уголовная ответственность за кибербуллинг предусмотрена следующими статьями Уголовного кодекса (УК):
- ст. 128.1 – клевета. За данное деяние, совершенное в интернете, назначается: штраф до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года; обязательные работы на срок до 240 часов; принудительные работы на срок до двух лет; арест на срок до двух месяцев; лишение свободы на срок до двух лет.
- ст. 137 – нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. За данное преступление предусмотрены разные виды наказаний вплоть до двух лет лишения свободы.
- ст. 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В этой статье есть важная оговорка – для привлечения к уголовной ответственности по ней у жертвы должны быть основания опасаться осуществления угрозы. Наказание за данное преступление составляет до пяти лет лишения свободы.
В актах кибербуллинга может содержаться и состав других преступлений. Например, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК), доведение до самоубийства или склонение к совершению самоубийства (ст. ст. 110 и 110.1 УК), нарушение тайны переписки и иных сообщений (ст. 138 УК), незаконное использование персональных данных (ст. 272.1 УК).
Что делать, если вы стали жертвой кибербуллинга
Человеку, столкнувшемуся с кибербуллингом, важно делать следующее:
- Не отвечать агрессией.
- Не удалять переписку.
- Заблокировать агрессора.
- Собрать доказательства кибербуллинга (скриншоты, ссылки). При этом скриншоты лучше заверять у нотариуса.
- Подать жалобу администрации платформы, на которой произошло противоправное деяние.
- Обратиться с заявлением в полицию/прокуратуру, приложив доказательства. Бездействие полиции/прокуратуры можно обжаловать в суде.
- При необходимости — получить психологическую помощь.
- Повысить приватность аккаунтов.